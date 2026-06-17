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Quan hệ đồng minh Trump - Netanyahu rạn nứt

Thanh Giang
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(Baothanhhoa.vn) - Từ đồng minh thân thiết đến những lời công kích công khai, quan hệ giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel đang đối mặt phép thử lớn khi tiến trình hòa bình với Iran bước vào giai đoạn quyết định.

Quan hệ đồng minh Trump - Netanyahu rạn nứt

Từ đồng minh thân thiết đến những lời công kích công khai, quan hệ giữa Tổng thống Mỹ và Thủ tướng Israel đang đối mặt phép thử lớn khi tiến trình hòa bình với Iran bước vào giai đoạn quyết định.

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Quan hệ đồng minh Trump - Netanyahu rạn nứt

Quan hệ đồng minh Trump - Netanyahu rạn nứt. Ảnh minh họa.

Phát biểu bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Pháp ngày 16/6, ông Trump cho biết đã bày tỏ sự không hài lòng với một số động thái gần đây của Israel. Ông tuyên bố: "Nếu không có nước Mỹ thì sẽ không có Israel. Nếu không có tôi cũng không có Israel, bởi không một Tổng thống nào sẵn sàng làm những điều tôi đã làm". Ông thậm chí còn dùng những từ ngữ nặng nề để chỉ trích các quyết định của Thủ tướng Netanyahu, gọi ông là “kẻ điên rồ”.

Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến căng thẳng này là các cuộc tấn công gần đây của Israel vào Lebanon, hành động bị Washington coi là mối đe dọa trực tiếp làm đổ vỡ các cuộc đàm phán đang diễn ra giữa Mỹ và Iran.

Tổng thống Trump đang ráo riết thúc đẩy một thỏa thuận hòa bình, dự kiến sẽ được ký kết vào thứ Sáu tới tại Geneva, trong bối cảnh ông phải đối mặt với áp lực chính trị lớn tại Mỹ do cuộc xung đột gây nhiều tranh cãi và đẩy giá xăng dầu lên cao.

Nhà lãnh đạo Mỹ khẳng định đã thẳng thắn bày tỏ sự không hài lòng với các động thái gần đây của ông Netanyahu và yêu cầu nhà lãnh đạo Israel “phải có trách nhiệm hơn đối với vấn đề Lebanon”.

Quan hệ đồng minh Trump - Netanyahu rạn nứt

Nguyên nhân dẫn đến căng thẳng trong mối quan hệ đồng minh này là các cuộc tấn công gần đây của Israel vào Lebanon. Ảnh: Reuters.

Những phát ngôn công khai của Tổng thống Trump ngay lập tức làm dấy lên các phản ứng trái chiều tại chính trường Mỹ. Một số tổ chức bày tỏ quan ngại về cách diễn đạt của nhà lãnh đạo Mỹ, trong khi các nhóm ủng hộ Israel có những đánh giá khác nhau về mức độ nghiêm trọng của các bất đồng giữa Washington và Tel Aviv.

Giới phân tích nhận định, việc Tổng thống Trump công khai thể hiện quan điểm đối với Thủ tướng Netanyahu cho thấy tiến trình hướng tới thỏa thuận với Iran đang trở thành một trong những ưu tiên đối ngoại hàng đầu của Mỹ, đồng thời đặt quan hệ giữa hai nhà lãnh đạo trước một phép thử đáng chú ý trong thời gian tới.

Thanh Giang

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Từ khóa:

#Quan hệ #Đồng minh #Thủ tướng israel #Tổng thống trump #Iran #Hòa bình

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