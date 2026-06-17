G7 ra tuyên bố chung cam kết tăng cường hỗ trợ Ukraine

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Các nhà lãnh đạo Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7), trong đó có Tổng thống Mỹ Donald Trump, đã thông qua tuyên bố chung khẳng định tiếp tục tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine và gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga.

Các nhà lãnh đạo G7 cam kết tăng cường hỗ trợ Ukraine và gia tăng sức ép kinh tế đối với Nga. Ảnh: Reuters.

Trong tuyên bố được công bố rạng sáng 17/6 sau Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains (Pháp), các nhà lãnh đạo nhấn mạnh: “Chúng tôi đoàn kết trong sự ủng hộ kiên định đối với Ukraine nhằm bảo vệ tự do, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nước này”. G7 cũng cam kết gia tăng áp lực đối với nền kinh tế phục vụ chiến dịch quân sự của Nga, đồng thời tăng cường các biện pháp trừng phạt.

Các nhà lãnh đạo cũng nhất trí đẩy mạnh cung cấp cho Ukraine các năng lực phòng không, hệ thống đánh chặn bổ sung và năng lực tác chiến tầm xa. Bên cạnh đó, G7 sẽ xem xét mở rộng cơ chế cấp phép nhằm hỗ trợ Ukraine tăng cường năng lực sản xuất quốc phòng trong nước.

Tuyên bố chung nhắc đến Tổng thống Trump nhiều lần, cho rằng việc Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận chấm dứt xung đột đã tạo điều kiện thuận lợi hơn để các nước phương Tây triển khai thêm các biện pháp kinh tế nhằm vào Nga.

Theo văn kiện này, các nước G7 đánh giá đây là thời điểm thích hợp để thực hiện các biện pháp bổ sung sau khi thỏa thuận do Tổng thống Trump thúc đẩy giúp khôi phục hoạt động hàng hải tại Eo biển Hormuz.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky (trái) và Tổng thống Pháp Emmanuel Macron bên lề Hội nghị Thượng đỉnh G7 tại Evian-les-Bains, Pháp, ngày 16/6/2026. Ảnh: AP.

Tuyên bố được đưa ra trong bối cảnh hội nghị ghi nhận sự đồng thuận đáng chú ý giữa Mỹ và các thành viên G7 về vấn đề Ukraine. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nhận định hội nghị lần này là “một thời điểm thức tỉnh chiến lược”, đồng thời nhấn mạnh mọi quyết định đều nhận được sự ủng hộ của toàn bộ các thành viên G7, bao gồm cả Mỹ.

Ngoài vấn đề Ukraine, G7 hoan nghênh thỏa thuận giữa Mỹ và Iran, đồng thời ủng hộ sứ mệnh quốc tế do Anh và Pháp dẫn đầu nhằm bảo vệ hoạt động hàng hải và tạo thuận lợi cho thương mại tại Eo biển Hormuz.

Bên cạnh các vấn đề địa chính trị, hội nghị còn thông qua nhiều tuyên bố chuyên đề về quan hệ đối tác toàn cầu, phòng chống ung thư, ứng phó dịch Ebola, chống buôn bán ma túy và ngăn chặn hoạt động đưa người di cư trái phép. Các nhà lãnh đạo dự kiến tiếp tục thảo luận và thông qua các tuyên bố liên quan đến khoáng sản chiến lược và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Thanh Hằng