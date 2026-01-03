Đặc phái viên Trung Quốc thăm Venezuela, trong bối cảnh Caracas-Washington leo thang căng thẳng

Ngày 2/1, Đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã có cuộc gặp với Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro tại Caracas, tái khẳng định mối quan hệ kinh tế mạnh mẽ giữa hai quốc gia.

Đặc phái viên của Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Khâu Tiểu Kỳ có cuộc gặp với Tổng thống Venezuela Nicolás Maduro tại Caracas hôm 2 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Thông cáo Văn phòng Tổng thống Venezuela.

Phát biểu trong cuộc gặp tại Cung điện Miraflores với ông Khâu Tiểu Kỳ, Đặc phái viên phụ trách các vấn đề Mỹ Latinh và Caribe, dẫn đầu phái đoàn Trung Quốc, Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro bày tỏ: “Tôi rất vui mừng được chào đón các ngài. Xin cảm ơn ngài và xin cảm ơn Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vì tinh thần hữu nghị và thông điệp của một nhà lãnh đạo mạnh mẽ đối với thế giới.”

Chính phủ Venezuela cho biết cuộc gặp gỡ này nhằm “củng cố trật tự thế giới đa cực mới”, nhấn mạnh tính chất “kiên định” của mối quan hệ giữa Caracas và Bắc Kinh, đặc biệt là trong bối cảnh nước này đang đối mặt với các “biện pháp đơn phương mang tính cưỡng ép” và theo đuổi mục tiêu thúc đẩy “phát triển có chủ quyền” của các quốc gia thuộc Nam Bán cầu.

Trong khi đó, theo kênh truyền hình nhà nước Venezuela, chuyến thăm của đặc phái viên trung Quốc nhằm rà soát tình hình triển khai hơn 600 thỏa thuận hợp tác đã được hai nước ký kết, bao trùm các lĩnh vực chiến lược như năng lượng, hạ tầng, công nghệ, tài chính và hợp tác chính trị.

Trung Quốc hiện là khách hàng mua dầu lớn nhất của Venezuela, chiếm khoảng 95% doanh thu xuất khẩu dầu của quốc gia Nam Mỹ này với gần 700.000 thùng/ngày.

Một tàu chở dầu đang tiến vào cảng của Venezuela. Ảnh: AFP.

Chuyến thăm của đặc phái viên Trung Quốc diễn ra trong bối cảnh, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đang đẩy mạnh chiến dịch gây sức ép nhằm vào xuất khẩu dầu mỏ của Venezuela khi áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với nhiều công ty có trụ sở tại Trung Quốc. Theo Văn phòng Kiểm soát tài sản nước ngoài (OFAC) thuộc Bộ Tài chính Mỹ hôm 1/1, 4 công ty có liên hệ với ngành dầu mỏ Venezuela đã bị đưa vào danh sách trừng phạt, gồm Corniola (tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) và 3 doanh nghiệp tại Hồng Kông là Aries Global Investment, Krape Myrtle Co và Winky International.

Thúy Hà

Nguồn: RT