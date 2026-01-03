Nhật- Mỹ thống nhất kế hoạch hội đàm cấp cao: Tín hiệu ngoại giao đầu năm gây chú ý

Nhật Bản và Mỹ đã thống nhất xúc tiến chuyến thăm Mỹ của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi vào mùa xuân năm nay. Quyết định được đưa ra trong cuộc điện đàm kéo dài hơn 20 phút giữa Thủ tướng Takaichi và Tổng thống Donald Trump vào tối ngày 2/1. Chỉ trong hơn 20 phút, hai nhà lãnh đạo đã thống nhất tăng tốc liên minh, mở ra một chương mới cho quan hệ song phương và tăng cường hợp tác trước những biến động địa chính trị tại khu vực.

Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi và Tổng thống Mỹ Donald Trump gặp nhau tại Tokyo vào ngày 28 tháng 10 năm 2025. Ảnh: AP

Đây cũng là cuộc trao đổi chính thức đầu tiên kể từ tháng 11 năm ngoái giữa hai nhà lãnh đạo.Trong một thông báo trước báo giới, Thủ tướng Nhật Takaichi cho biết bà đã gửi lời chúc mừng tới Mỹ nhân dịp kỷ niệm 250 năm Quốc khánh và khẳng định năm 2026 sẽ là thời điểm để Tokyo và Washington “mở ra một chương mới trong lịch sử liên minh Nhật – Mỹ”. Hai bên đồng ý làm sâu sắc hơn hợp tác toàn diện, bao gồm các lĩnh vực kinh tế, an ninh và phối hợp với các quốc gia cùng chí hướng, trong đó có quan hệ ba bên Nhật – Mỹ – Hàn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump (ở giữa) nhận nghi thức chào đón từ đội danh dự tại lễ đón tiếp hội nghị thượng đỉnh Nhật Bản - Mỹ. Thủ tướng Sanae Takaichi đứng bên trái. (Ảnh chụp sáng ngày 28 tháng 10 năm 2025 tại Nhà khách Quốc gia ở Motoakasaka, Tokyo) Ảnh: Jiji press

Theo Chính phủ Nhật Bản, phía Mỹ đã đề nghị tổ chức cuộc điện đàm vào ngày 2/1, và Tổng thống Mỹ Donald Trump đã tái khẳng định lời mời bà Takaichi thăm Mỹ trong năm nay. Hai bên thống nhất sẽ điều phối các chi tiết để chuyến thăm có thể diễn ra vào mùa xuân, thời điểm tương ứng với lễ hội hoa anh đào tại Washington. Đây sẽ là chuyến công du Mỹ đầu tiên của bà Takaichi kể từ khi nhậm chức vào tháng 10.

Trong thông cáo sau cuộc điện đàm, Bộ Ngoại giao Nhật Bản cho biết hai nhà lãnh đạo tái khẳng định cam kết thúc đẩy hợp tác với các đối tác cùng chí hướng và duy trì một Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương tự do và rộng mở.

Cuộc điện đàm được phía Nhật Bản mô tả là “hết sức có ý nghĩa” trong việc xác nhận sự bền vững của liên minh Nhật - Mỹ ngay từ những ngày đầu năm mới, đồng thời mở đường cho các cuộc tiếp xúc cấp cao giữa hai nước trong thời gian tới

Nhật Lệ

Nguồn: NHK, Kyodonews