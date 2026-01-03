Iran đe dọa nhắm mục tiêu các căn cứ Mỹ nếu Washington can thiệp vào tình hình trong nước

Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Ghalibaf cảnh báo Tehran sẽ nhắm mục tiêu vào lực lượng Mỹ tại Trung Đông nếu Washington can thiệp vào cách Iran xử lý các cuộc biểu tình quy mô lớn đang diễn ra tại nước Cộng hòa Hồi giáo này.

Tuyên bố được đưa ra sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump nói rằng Mỹ đang ở trạng thái “khóa nòng và sẵn sàng”, có thể vào cuộc bất cứ lúc nào.

Ông Ghalibaf viết trong một tuyên bố đăng trên mạng xã hội X ngày 2/1, bình luận về bài đăng trước đó cùng ngày của Tổng thống Donald Trump trên Truth Social: “Vị Tổng thống Mỹ có những phát ngôn thiếu tôn trọng nên... biết rằng... mọi cơ sở và lực lượng Mỹ trên toàn khu vực sẽ là mục tiêu hợp pháp của chúng tôi để đáp trả bất kỳ hành động mạo hiểm nào”.

Các cuộc biểu tình quy mô lớn bùng phát tại Cộng hòa Hồi giáo vào cuối tháng 12/2025, khi các tiểu thương ở Tehran đình công sau khi đồng nội tệ rial rơi xuống mức thấp kỷ lục. Phong trào nhanh chóng lan sang nhiều thành phố khác và chuyển sang biểu tình mang tính chính trị kèm theo bạo lực.

Các video lan truyền trên mạng cho thấy đám đông đã tấn công các tòa nhà chính phủ và những cơ sở liên quan đến Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC). Thương vong cũng được ghi nhận ở cả phía người biểu tình và lực lượng an ninh.

Tổng thống Donald Trump cảnh báo Washington có thể can thiệp nếu Iran “nổ súng và giết hại người biểu tình ôn hòa.”

Ông Ghalibaf cáo buộc tình báo Israel tìm cách biến những cuộc biểu tình hợp pháp thành các cuộc đối đầu bạo lực trong đô thị, đồng thời cho biết những nỗ lực này đã bị ngăn chặn. Tehran cảnh báo rằng bất kỳ sự can thiệp nào vào an ninh của Iran cũng sẽ bị đáp trả bằng một phản ứng “khiến đối phương phải hối tiếc.”

Trước làn sóng biểu tình trong nước, Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, đã thể hiện thái độ hòa giải, cam kết đối thoại với các lãnh đạo biểu tình về cuộc khủng hoảng giá sinh hoạt.

Thanh Vân

Nguồn RT.