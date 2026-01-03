Mỹ rót 500 triệu USD tăng tốc hiện diện quân sự sát biên giới Nga

Mỹ vừa phê duyệt khoản đầu tư trị giá nửa tỷ USD để nâng cấp cơ sở hạ tầng quân sự tại Ba Lan, động thái được đánh giá là “tăng năng lực phòng thủ NATO” trong bối cảnh Washington đang thu gọn lực lượng ở Châu Âu.

Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk tuyên bố rằng Mỹ sẽ đầu tư hơn 500 triệu đô la vào việc phát triển các căn cứ quân sự tại Ba Lan. Ảnh: Baha breakingnews

Theo Thứ trưởng Quốc phòng Ba Lan Cezary Tomczyk, Mỹ đã phê duyệt gói đầu tư hơn 500 triệu USD nhằm nâng cấp cơ sở hạ tầng tại bốn căn cứ quan trọng gồm Drawsko Pomorskie, Powidz, Wroclaw và Lask. Thông tin được ông công bố trên mạng xã hội X, đánh dấu bước tăng cường hiện diện quân sự tiếp theo của Washington tại sườn Đông châu Âu.

Không chỉ trông đợi vào nguồn lực từ Mỹ, phía Warsaw cũng dự kiến chi 250 triệu USD mỗi năm, kéo dài đến 2035, để phát triển các cơ sở phục vụ lực lượng Mỹ đồn trú tại Ba Lan.

Hiện Ba Lan là một trong những quốc gia có mật độ quân Mỹ cao nhất ở châu Âu với hơn 10.000 binh sĩ đang hiện diện. Washington đã từng tăng gấp đôi lực lượng tại đây ngay sau khi chiến sự Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022.

Tuy nhiên, dự án đầu tư này diễn ra trong bối cảnh chính quyền Tổng thống Donald Trump đang thực hiện kế hoạch cắt giảm 20% sự hiện diện quân sự tại châu Âu. Chính quyền Trump trước đó đã thông báo kế hoạch rút quân khỏi Romania, Bulgaria, Hungary và Slovakia. Dù vấp phải sự phản đối từ Quốc hội và giới quân sự Mỹ, lộ trình cắt giảm này vẫn đang được triển khai song song với các cam kết đầu tư hạ tầng dài hạn.

Ngày 21 tháng 3 năm 2023, các binh sĩ Mỹ tham gia lễ khánh thành, chính thức chuyển đổi Nhóm Hỗ trợ Khu vực Ba Lan thành Đồn trú Lục quân Hoa Kỳ thường trực tại Ba Lan, tại Trại Kosciuszko ở Poznan. Ảnh: AFP

Động thái mới khiến khu vực Đông Âu tiếp tục trở thành điểm nóng chiến lược, trong bối cảnh quan hệ Nga–NATO chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Trong một diễn biến liên quan, Washington đã đề nghị bán cho Ba Lan 250 xe bọc thép Stryker đã qua sử dụng với mức giá “tượng trưng” chỉ 1 USD mỗi chiếc. Số xe này được chuyển giao từ các đơn vị mà Mỹ dự định rút về nước. Việc Mỹ cung cấp xe Stryker giúp quân đội Ba Lan nhanh chóng hiện đại hóa lực lượng thiết giáp của mình bằng các thiết bị chuẩn NATO với tốc độ nhanh nhất và chi phí ban đầu thấp nhất

Nhật Lệ

Nguồn: RBC Ukraine, Bahabreaking news