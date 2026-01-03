Mỹ tấn công Venezuela, Tổng thống Maduro tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia

Chính phủ Venezuela vừa cáo buộc Mỹ tiến hành một loạt các cuộc tấn công nhằm vào các mục tiêu dân sự và quân sự ở quốc gia Nam Mỹ này, sau khi các vụ nổ làm rung chuyển thủ đô Caracas vào rạng sáng ngày 3/1.

Một vụ hỏa hoạn xảy ra tại Fuerte Tiuna, khu phức hợp quân sự lớn nhất của Venezuela, sau một loạt vụ nổ ở Caracas. Ảnh: Getty.

Trong một tuyên bố chính thức, chính phủ Venezuela kêu gọi người dân nổi dậy chống lại cuộc tấn công và cho rằng Washington có nguy cơ đẩy khu vực Mỹ Latinh vào hỗn loạn với hành động “xâm lược quân sự” cực kỳ nghiêm trọng. Tuyên bố nhấn mạnh thêm: “Toàn bộ đất nước phải huy động lực lượng để đánh bại sự xâm lược này”. Trong khi đó, theo Bộ Ngoại giao Venezuela, Tổng thống Nicolas Maduro đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp quốc gia.

Vào rạng sáng ngày 3/1, tiếng nổ và tiếng máy bay bay thấp đã được nghe thấy ở Caracas. Tại nhiều khu dân cư, người dân đã chạy ra đường sau khi nghe thấy các tiếng nổ và tiếng máy bay bay ở độ cao thấp. Một số vụ nổ có thể được nhìn thấy từ xa tại nhiều khu vực khác nhau của Caracas, theo các đoạn video do người dân thủ đô Venezuela ghi lại và đăng tải rộng rãi. Kênh truyền hình CNN cũng đưa tin về nhiều vụ nổ, đồng thời cho biết một số khu vực của thành phố đã bị mất điện.

Trong tuyên bố của mình, chính phủ Venezuela cũng xác nhận rằng thành phố này đã bị tấn công, cũng như ba bang khác: Miranda, La Guaira và Aragua. Tuyên bố cho biết: “Mục tiêu duy nhất của cuộc tấn công này là nhằm chiếm đoạt các nguồn tài nguyên chiến lược của Venezuela, đặc biệt là dầu mỏ và khoáng sản”, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế lên án điều mà họ gọi là sự vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế, gây nguy hiểm đến tính mạng của hàng triệu người.

Chính phủ Venezuela cáo buộc Mỹ tấn công các cơ sở dân sự và quân sự ở nhiều bang của nước này. Ảnh: AP.

Cùng ngày, Đại sứ quán Mỹ tại Caracas đã đưa ra cảnh báo cấp độ 4, kêu gọi người Mỹ không nên đến Venezuela “vì bất kỳ lý do gì”. Theo hãng tin AP, Mỹ đã cấm các hãng hàng không thương mại của mình hoạt động trong không phận Venezuela do Cục Hàng không Liên bang (FAA) mô tả là “hoạt động quân sự đang diễn ra”, ngay trước khi một loạt vụ nổ được báo cáo ở Caracas.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội Truth Social chiều 3/1, ông Trump xác nhận Mỹ đã tiến hành một “cuộc tấn công quy mô lớn” nhằm vào Venezuela và nhà lãnh đạo nước này, Tổng thống Nicolás Maduro. Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết, ông Maduro và vợ đã “bị bắt giữ và đưa ra khỏi đất nước” sau chiến dịch mà ông cho biết được tiến hành “phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật của Mỹ”.

Phản ứng về diễn biến tại Venezuela, trên mạng xã hội X, Tổng thống Colombia Gustavo Petro viết: “Caracas hiện đang bị ném bom” và nói thêm rằng "Venezuela đã bị tấn công." Ông đồng thời kêu gọi Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc triệu tập cuộc họp để thảo luận về các cuộc tấn công vào Venezuela. Ông Petro cũng kêu gọi một cuộc họp khẩn cấp của Tổ chức các quốc gia châu Mỹ.

Cùng ngày 3/1, Iran đã lên án điều mà nước này gọi là một cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào Venezuela. Bộ Ngoại giao Iran mô tả hành động trên là “sự vi phạm trắng trợn chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của Venezuela”.

Trong khi đó, Chủ tịch Cuba Miguel Diaz-Canal đã lên án động thái mà ông gọi là “cuộc tấn công tội ác” của Mỹ vào Venezuela. Trong một bài đăng trên X, ông Diaz-Canal yêu cầu cộng đồng quốc tế phải có phản ứng. Chủ tịch Cuba viết: “Khu vực hòa bình của chúng ta đang bị tấn công một cách tàn bạo”, mô tả cuộc tấn công là "khủng bố nhà nước."

Thúy Hà

Nguồn: The Guardian/Reuters/DW