Lần đầu tiên sau nhiều năm, Thái Lan tổ chức trưng cầu Hiến pháp trùng ngày tổng tuyển cử

Ngày 2/1, Thái Lan công bố kế hoạch tổ chức trưng cầu dân ý về Hiến pháp cùng ngày Tổng tuyển cử, diễn ra vào Chủ nhật, 8/2/2026. Quyết định gộp hai cuộc bỏ phiếu trong một ngày thu hút sự chú ý của các quốc gia trong khu vực, được đánh giá giúp Thái Lan tối ưu hóa hình ảnh một đất nước cải cách toàn diện sau nhiều năm biến động, củng cố quyền lực, giảm rủi ro cho phe đối lập và mở đường cho một Hiến pháp mới có lợi hơn cho chính phủ dân sự, thay thế cho hiến pháp cũ năm 2017 vốn được biên soạn dưới ảnh hưởng của quân đội.

Công dân Thái Lan sẽ bỏ phiếu trong cuộc tổng tuyển cử và cuộc trưng cầu dân ý về hiến pháp vào ngày 8 tháng 2 năm 2026. Ảnh: Bangkokpost.

Công báo Hoàng gia của Thái Lan ngày 2/1 đăng tải quyết định của chính phủ nước này ấn định ngày 8/2 là ngày cử tri Thái Lan bỏ phiếu về việc họ có ủng hộ việc soạn thảo một hiến pháp mới để thay thế Hiến pháp hiện hành (Hiến pháp năm 2017) hay không. Như vậy, trưng cầu ý dân về Hiến pháp sẽ diễn ra cùng ngày với cuộc tổng tuyển cử 8/2 tại “xứ sở Chùa Vàng”.

Quyết định của nội các đã được thủ tướng Thái Lan Anutin kí ngày 23 tháng 12 năm 2025.Quyết định được đánh giá là một bước đi nhằm tối ưu ngân sách và giúp cử tri hoàn thành hai nghĩa vụ công dân chỉ trong một ngày.

Theo thông báo, khi đến điểm bỏ phiếu, người dân Thái Lan sẽ thực hiện đồng thời hai nội dung: Bầu Hạ viện mới, và trả lời câu hỏi liệu đất nước có nên xây dựng bản Hiến pháp mới thay thế Hiến pháp 2017 hay không.

Ủy ban Bầu cử Thái Lan (EC) đã mở đăng ký bỏ phiếu trước từ cuối tháng 12/2025 và sẽ khóa hệ thống vào 5/1/2026. Cử tri đăng ký sớm sẽ bỏ phiếu vào ngày 1/2/2026.

Ủy ban bầu cử cho biết tính đến 17h ngày 31 tháng 12 năm 2025, đã có 884.290 người đăng ký bỏ phiếu sớm, và thời gian đăng ký sẽ kéo dài đến ngày 5 tháng 1 năm 2026. Ảnh: Nation thailand

Cuộc tổng tuyển cử tại Thái Lan ngày 8-2 sẽ bầu ra 500 hạ nghị sĩ, bao gồm 400 hạ nghị sĩ từ 400 khu vực bầu cử và 100 hạ nghị sĩ theo danh sách đảng.

Kỳ họp đầu tiên của Hạ viện khóa mới của Thái Lan sẽ tiến hành bầu chọn thủ tướng. Ứng cử viên thủ tướng phải đạt được số phiếu bầu quá bán (251 phiếu bầu) để trúng cử, qua đó giành quyền thành lập chính phủ mới sau bầu cử.

Giới quan sát cho rằng, việc gộp hai cuộc bỏ phiếu được kỳ vọng sẽ thúc đẩy tiến trình cải cách chính trị, đồng thời giúp giải quyết tranh luận kéo dài về cấu trúc quyền lực tại Thái Lan trước thềm năm 2026 – một năm được dự báo nhiều biến động đối với chính trường nước này.

Nhật Lệ

Nguồn: NBT world, The Nation Thailand