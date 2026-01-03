Tổng thống Mỹ Donald Trump chặn thương vụ mua bán chip vì lo ngại an ninh

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã vừa ban hành sắc lệnh chặn thương vụ mua lại tài sản trị giá 3 triệu USD của công ty quang học HieFo Corp của Mỹ đối với Emcore, một công ty chuyên về hàng không vũ trụ và quốc phòng có trụ sở tại New Jersey, với lý do lo ngại về an ninh quốc gia.

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngăn chặn thương vụ mua bán chip do lo ngại về an ninh quốc gia. Ảnh: Izvestia.

Trong một sắc lệnh được Nhà Trắng công bố, ông Trump cho biết có “bằng chứng đáng tin cậy” cho thấy việc HieFo do “một công dân Trung Quốc kiểm soát” mua lại các chip kỹ thuật số và các hoạt động thiết kế, chế tạo và xử lý tấm bán dẫn của Emcore Corporation có trụ sở tại New Jersey có thể đe dọa an ninh quốc gia của Mỹ. Sắc lệnh này không nêu tên cá nhân hoặc chi tiết những lo ngại của ông Trump.

Ông Trump cho biết: “Giao dịch này bị cấm”, yêu cầu HieFo “thoái vốn tất cả các quyền lợi và quyền sở hữu trong tài sản của Emcore, bất kể ở đâu”, trong vòng 180 ngày.

Ngay sau khi sắc lệnh được công bố, Bộ Tài chính Mỹ cũng cho biết, Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Mỹ đã xác định có rủi ro an ninh quốc gia trong cuộc điều tra về thỏa thuận này. Tuyên bố cũng không nêu rõ rủi ro an ninh quốc gia đó là gì.

Ủy ban Đầu tư Nước ngoài tại Hoa Kỳ đã xác định có rủi ro an ninh quốc gia trong quá trình điều tra thỏa thuận giữa HieFo và Emcore. Ảnh: Reuters.

Emcore, công ty niêm yết công khai vào thời điểm thỏa thuận diễn ra cho biết HieFo đã mua lại mảng kinh doanh chip và hoạt động sản xuất tấm bán dẫn indium-phosphide của mình với giá 2,92 triệu đô la. Vào thời điểm đó, HieFo cho biết công ty được đồng sáng lập bởi Genzao Zhang, cựu phó chủ tịch kỹ thuật của Emcore và Harry Moore, người mà theo hồ sơ của mạng xã hội LinkedIn là cựu giám đốc bán hàng cấp cao tại Emcore.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Mỹ tìm cách kiềm chế điều mà Washington gọi là sự thống lĩnh của Trung Quốc trong ngành công nghiệp bán dẫn. Tháng trước, chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo sẽ áp thuế đối với chip bán dẫn nhập khẩu từ Trung Quốc kể từ tháng 6/2027. Phản ứng về động thái của Mỹ, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiến, cho biết, Trung Quốc kiên quyết phản đối việc Mỹ áp thuế và nhắm vào các công ty nước này, đồng thời cho rằng hành động của Mỹ làm mất ổn định chuỗi cung ứng và công nghiệp toàn cầu, kìm hãm ngành công nghiệp bán dẫn của các nước khác và không phục vụ lợi ích của bất kỳ ai.

Thúy Hà

Nguồn: Reuters/Nikkei Asia