Mỹ ngăn chặn âm mưu tấn công khủng bố trong đêm Giao thừa

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) ngày 2/1 cho biết đã kịp thời ngăn chặn một âm mưu tấn công khủng bố nhằm vào một cửa hàng tạp hóa và một nhà hàng thức ăn nhanh tại bang Bắc Carolina trong đêm Giao thừa, qua đó ngăn chặn nguy cơ gây thương vong cho dân thường.

Giới chức Mỹ bắt giữ nghi phạm Christian Sturdivant, 18 tuổi, với cáo buộc âm mưu tấn công khủng bố đêm Giao thừa. Ảnh: Wbtv.

Theo thông báo, nhà chức trách đã bắt giữ nghi phạm Christian Sturdivant, 18 tuổi, hôm 31/12 với cáo buộc cố gắng cung cấp hỗ trợ vật chất cho một tổ chức khủng bố nước ngoài. Các điều tra viên cho biết nghi phạm đã tuyên thệ trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) và chia sẻ kế hoạch tấn công với hai nhân viên chìm của FBI và Sở Cảnh sát New York, những người mà đối tượng tin là có liên quan tới IS.

Công tố viên Liên bang khu vực Tây Bắc Carolina, ông Russ Ferguson, cho biết do lo ngại Sturdivant có thể hành động sớm hơn dự kiến, FBI đã đặt đối tượng dưới sự giám sát liên tục trong nhiều ngày, bao gồm cả dịp Giáng sinh. Ông nhấn mạnh: “Đối tượng đang chuẩn bị cho thánh chiến và hậu quả có thể rất nghiêm trọng. Chúng tôi đã sẵn sàng bắt giữ ngay lập tức nếu nghi phạm rời khỏi nhà cùng hung khí... Không có thời điểm nào an ninh công cộng bị đe dọa”.

Theo hồ sơ tòa án, trong quá trình khám xét, các đặc vụ FBI đã phát hiện một bản ghi chép viết tay của Sturdivant, được mô tả như một “tuyên ngôn”, nêu chi tiết kế hoạch tấn công và số nạn nhân dự kiến khoảng 20 người tại một nhà hàng Burger King và một cửa hàng tạp hóa chưa được nêu tên ở thị trấn Mint Hill, vùng ngoại ô Charlotte. Tài liệu này cũng đề cập đến ý định tấn công lực lượng cảnh sát khi họ có mặt tại hiện trường.

Sturdivant hiện tiếp tục bị tạm giam sau khi ra hầu tòa liên bang vào ngày 2/1. Phiên điều trần tiếp theo được ấn định vào ngày 7/1. Nếu bị kết tội, Sturdivant có thể đối mặt với mức án lên tới 20 năm tù.

Cuộc điều tra bắt đầu từ tháng trước, khi FBI phát hiện một tài khoản mạng xã hội được cho là của Sturdivant đăng tải nội dung ủng hộ IS và cổ xúy bạo lực. Các tài liệu cũng cho thấy nghi phạm từng lọt vào tầm ngắm của FBI từ năm 2022, khi còn là vị thành niên, sau khi tiếp xúc với một đối tượng bị nghi là thành viên IS ở châu Âu.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên lo ngại về xu hướng cực đoan hóa cá nhân thông qua không gian mạng, trong bối cảnh IS dù suy yếu về tổ chức song vẫn tiếp tục truyền cảm hứng cho các vụ tấn công đơn lẻ tại nhiều quốc gia.

Ngọc Liên

Nguồn: AP/Reuters