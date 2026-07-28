Ukraina- Anh mở rộng hợp tác quốc phòng, sản xuất UAV

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vừa có cuộc hội đàm với Thủ tướng Anh Andy Burnham tại căn cứ hải quân Portsmouth, tập trung thảo luận việc mở rộng hợp tác quốc phòng, phát triển các dự án sản xuất máy bay không người lái (UAV) và tăng cường năng lực phòng không cho Ukraine.

Thủ tướng Anh Andy Burnham và Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cùng phát biểu chung trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth, ngày 27/7/2026. Ảnh: France 24.

Phát biểu tại cuộc gặp diễn ra trên tàu sân bay HMS Queen Elizabeth ngày 27/7, ông Burnham nhấn mạnh việc đón tiếp Tổng thống Zelensky ngay sau khi ông nhậm chức nhằm gửi đi thông điệp rõ ràng về sự ủng hộ của Anh đối với Ukraine. Ông khẳng định sẽ thực hiện đầy đủ những cam kết mà London đã dành cho Kiev.

Về phần mình, Tổng thống Zelensky khẳng định quan hệ giữa hai nước “mạnh mẽ hơn bao giờ hết”, đồng thời cảm ơn Thủ tướng Burnham vì sự quan tâm đặc biệt đối với hợp tác quốc phòng và an ninh.

Hai nhà lãnh đạo dành phần lớn thời gian trao đổi về nhu cầu cấp bách của Ukraine đối với các tên lửa đánh chặn đạn đạo nhằm bảo vệ cơ sở hạ tầng trọng yếu trước các cuộc không kích của Nga, đặc biệt trong mùa đông sắp tới. Thủ tướng Burnham cho biết, hai bên đã thống nhất một số định hướng và sẽ tiếp tục trao đổi với các đối tác.

Thỏa thuận hợp tác sản xuất máy bay không người lái giữa Anh và Ukraine không chỉ tăng cường năng lực quốc phòng mà còn mở ra mô hình hợp tác mới trong kỷ nguyên tác chiến bằng UAV. Ảnh: Reuters.

Theo Tổng thống Zelensky, cuộc hội đàm cũng tập trung vào hợp tác sản xuất quốc phòng, trong đó có các dự án phát triển và chế tạo máy bay không người lái. Anh và Ukraine trước đó đã ký thỏa thuận hợp tác sản xuất UAV, đồng thời Kiev bày tỏ mong muốn xây dựng một cơ sở sản xuất quy mô lớn tại Anh.

Chính phủ Anh cũng thông báo sẽ chuyển giao cho Ukraine quyền sở hữu trí tuệ đối với hệ thống tác chiến điện tử “Stone Cloak”. Hai nhà lãnh đạo cũng đã gặp hơn 200 binh sĩ Ukraine đang tham gia chương trình huấn luyện tại Anh.

Chuyến thăm của ông Zelensky diễn ra ngay trước khi ông dự kiến tới Washington để gặp Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Minh Phương

Nguồn: AP, The Washington Post.