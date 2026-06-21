Thổ Nhĩ Kỳ lần đầu xuất khẩu tàu chiến cho thành viên NATO và EU

Lần đầu tiên trong lịch sử, Thổ Nhĩ Kỳ xuất khẩu tàu chiến cho một thành viên NATO và EU, đánh dấu bước tiến đáng chú ý của ngành công nghiệp quốc phòng nước này.

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Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan phát biểu tại lễ bàn giao tàu CAm. Roman cho Romania ở Istanbul ngày 20/6/2026. Ảnh: TRT.

Ngày 20/6, Thổ Nhĩ Kỳ chính thức bàn giao tàu hộ tống CAm. Roman cho Hải quân Romania tại lễ trao nhận được tổ chức ở Istanbul. Sự kiện diễn ra với sự tham dự của Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan, Tổng thống Romania Nicușor Dan cùng nhiều quan chức quốc phòng và quân sự cấp cao hai nước.

Phát biểu tại buổi lễ, Tổng thống Erdogan nhấn mạnh, việc bàn giao tàu CAm. Roman là cột mốc quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ, khi đây là lần đầu tiên Ankara xuất khẩu một tàu chiến cho quốc gia đồng thời là thành viên NATO và EU.

Theo ông Erdogan, con tàu là biểu tượng cho quan hệ đối tác chiến lược giữa Thổ Nhĩ Kỳ và Romania, đồng thời phản ánh nỗ lực tăng cường hợp tác an ninh tại khu vực Biển Đen.

Tàu CAm. Roman do ASFAT chế tạo, được trang bị các hệ thống quản lý tác chiến, radar, sonar và phòng thủ tầm gần hiện đại. Ảnh: Türkiye Today.

Nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ Kỳ cho biết nước này hiện đứng thứ 11 thế giới về xuất khẩu quốc phòng. Trong tháng 5 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu quốc phòng và hàng không vũ trụ đạt mức kỷ lục 996 triệu USD. Ông cũng cho biết, Thổ Nhĩ Kỳ đã xuất khẩu hơn 140 khí tài hải quân cho nhiều quốc gia và hiện đang đóng hơn 50 tàu quân sự các loại, đạt tỷ lệ nội địa hóa trung bình trên 80%.

Bên lề sự kiện, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ và người đồng cấp Romania đã tiến hành hội đàm song phương nhằm thắt chặt mối quan hệ đối tác chiến lược và thảo luận về các biện pháp tăng cường hợp tác thương mại, an ninh. Hai nhà lãnh đạo đặc biệt tái khẳng định tầm quan trọng của việc phối hợp chặt chẽ, bao gồm cả cơ chế hợp tác ba bên cùng với Bulgaria, nhằm chống lại hiểm họa từ thủy lôi và bảo đảm duy trì sự ổn định, an toàn cho toàn bộ khu vực chiến lược Biển Đen.

Hai nhà lãnh đạo Thổ Nhĩ và Romania hội đàm về hợp tác quốc phòng, an ninh, thương mại cùng các vấn đề khu vực và quốc tế. Ảnh: Defence Turkey.

Thương vụ bàn giao tàu hộ tống CAm. Roman không chỉ mở ra cơ hội mới cho ngành công nghiệp quốc phòng Thổ Nhĩ Kỳ tại thị trường châu Âu mà còn phản ánh xu hướng gia tăng hợp tác quốc phòng giữa các quốc gia thành viên NATO trong bối cảnh môi trường an ninh khu vực đang có nhiều thay đổi.

Thanh Giang