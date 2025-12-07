U22 Việt Nam vào thế bất lợi tại SEA Games 33; Arsenal thua đau phút cuối

Siêu máy tính Opta dự đoán Tây Ban Nha là ứng viên số 1 vô địch World Cup 2026; Arsenal thua đau phút cuối, Man City thắng đậm rút ngắn cách biệt; Harry Kane rực sáng với hat-trick, Bayern Munich hủy diệt Stuttgart 5-0... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (7/12).

Cục diện SEA Games 33 Bảng A và B thay đổi: Malaysia thắng đậm, Timor Leste gây địa chấn

Các trận đấu thuộc vòng bảng môn bóng đá nam SEA Games 33 tối 6/12 đã chứng kiến những diễn biến bất ngờ, làm thay đổi cục diện các bảng đấu.

U22 Malaysia thắng đậm, đẩy U22 Việt Nam vào thế khó.

U22 Malaysia đã giành chiến thắng 4-1 trước U22 Lào, một kết quả giúp họ tạm thời vươn lên chiếm ngôi đầu bảng B. Mặc dù Lào mở tỷ số sớm, Malaysia đã tận dụng việc đối thủ suy giảm thể lực và mất người để ghi liên tiếp bốn bàn thắng.

Chiến thắng này khiến U22 Việt Nam bắt buộc phải thắng U22 Malaysia trong trận đấu cuối cùng để chắc suất vào bán kết.

U22 Timor Leste gây địa chấn bảng A. (Ảnh: Nam Trần)

Ở bảng A, U22 Timor Leste đã tạo ra cơn địa chấn lớn khi lội ngược dòng đánh bại U22 Singapore với tỷ số thuyết phục 3-1. Dù bị Singapore dẫn trước, Timor Leste đã tấn công áp đảo và ghi liên tiếp ba bàn thắng trong hiệp một.

Chiến thắng bất ngờ này giúp Timor Leste mở ra cơ hội cạnh tranh suất vào bán kết, trong khi Singapore gần như hết hy vọng khi sắp phải đối đầu với chủ nhà Thái Lan.

Arsenal thua đau phút cuối, Man City thắng đậm rút ngắn cách biệt

Tại vòng 15 Ngoại hạng Anh, Arsenal đã nhận thất bại cay đắng 1-2 trên sân của đội bóng đang có phong độ cao là Aston Villa. Dù gặp khủng hoảng chấn thương trung vệ, “Pháo thủ” vẫn gỡ hòa 1-1 nhờ Trossard sau khi bị Cash mở tỷ số ở hiệp một.

Sân Villa Park vỡ oà sau bàn thắng.

Tuy nhiên, kịch tính xảy ra ở phút 90+4, khi Buendia tận dụng tình huống lộn xộn trong vòng cấm, ghi bàn ấn định chiến thắng nghẹt thở 2-1 cho Aston Villa. Thua trận, Arsenal đứng trước nguy cơ bị các đối thủ thu hẹp khoảng cách.

Man City có chiến thắng đậm trước Sunderland.

Cùng khuya 6/12, Man City đã tận dụng triệt để cơ hội sau cú ngã ngựa của đối thủ. Dù vắng Rodri và Kovacic, thầy trò HLV Pep Guardiola vẫn đè bẹp Sunderland 3-0 trên sân nhà Etihad bằng các bàn thắng của Ruben Dias, Josko Gvardiol và Phil Foden.

Chiến thắng này giúp Man City giữ vững chuỗi 8 trận toàn thắng sân nhà và rút ngắn khoảng cách với Arsenal xuống chỉ còn 2 điểm. Kết quả này khiến người hâm mộ Arsenal lo lắng về viễn cảnh quen thuộc: dẫn đầu nhưng bị Man City vượt qua ở cuối mùa.

Harry Kane rực sáng với hat-trick, Bayern Munich hủy diệt Stuttgart 5-0

Bayern Munich tiếp tục thể hiện sức mạnh tuyệt đối tại Bundesliga bằng chiến thắng hủy diệt 5-0 trước Stuttgart. Dù xoay tua đội hình và để Harry Kane dự bị trong hiệp một, Bayern vẫn mở tỷ số sớm nhờ pha đánh gót tinh tế của Konrad Laimer.

Bayern Munich áp đảo chủ nhà Stuttgart. (Ảnh: FCBM)

Bước ngoặt đến khi Harry Kane vào sân trong hiệp hai. Tiền đạo người Anh ngay lập tức tạo khác biệt với một cú sút xa hiểm hóc, sau đó là pha dứt điểm của Josip Stanišić nâng tỷ số lên 3-0. Cuối trận, Kane hoàn tất cú hat-trick đẳng cấp với một bàn phạt đền và một bàn đệm bóng, ấn định chiến thắng 5-0.

Chiến thắng đậm này giúp Bayern Munich củng cố vững chắc ngôi đầu bảng, bỏ xa đội xếp thứ hai tới 11 điểm.

Siêu máy tính Opta dự đoán Tây Ban Nha là ứng viên số 1 vô địch World Cup 2026

Sau lễ bốc thăm World Cup 2026, siêu máy tính Opta đã đưa ra dự đoán về ứng cử viên vô địch. Tây Ban Nha đứng đầu danh sách với 17% cơ hội đăng quang, được đánh giá là đội bóng cân bằng nhất hiện tại.

Tây Ban Nha được đánh giá là ứng cử viên số 1 cho chức vô địch World Cup 2026. (Ảnh: Getty)

Pháp là ứng viên số hai với 14,1%, nhờ phong độ cao của Kylian Mbappé. Anh xếp thứ ba với 11,8%, với dàn cầu thủ trẻ tiềm năng. Đương kim vô địch Argentina chỉ đứng thứ tư (8,7%) do Lionel Messi đã lớn tuổi.

Dự đoán của siêu máy tính Opta về cơ hội vô địch của các đội bóng (Ảnh: Opta).

Các đội tiếp theo trong Top 7 lần lượt là Đức (7,1%), Bồ Đào Nha (6,6%), và bất ngờ là Brazil chỉ xếp thứ bảy với 5,6% cơ hội, dù được dẫn dắt bởi HLV Carlo Ancelotti. Cơ hội vô địch của nhóm đội vượt qua vòng play-off liên lục địa (3,7%) thậm chí còn cao hơn một số đội tuyển lớn trong top 15.

HS