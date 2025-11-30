U22 Việt Nam chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ dự SEA Games 33

5 cầu thủ không có tên trong danh sách U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33 gồm hậu vệ Lê Văn Hà, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

Khuất Văn Khang là đội trưởng U22 Việt Nam, còn đội phó là Đình Bắc.

Sáng 30/11, Huấn luyện viên Kim Sang-sik đã chính thức chốt danh sách 23 cầu thủ Đội tuyển U22 Việt Nam tham dự môn bóng đá nam Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2025 (SEA Games 33).

5 cầu thủ chia tay đội gồm hậu vệ Lê Văn Hà, Đinh Quang Kiệt, tiền vệ Trần Thành Trung, Nguyễn Đức Việt và tiền đạo Bùi Vĩ Hào.

Quyết định trên được Huấn luyện viên Kim Sang-sik đưa ra sau quá trình đánh giá toàn diện phong độ, thể trạng và mức độ đáp ứng chiến thuật của từng cầu thủ qua các giai đoạn tập trung, tập huấn trong năm 2025.

Trước khi công bố danh sách 23 cầu thủ, Huấn luyện viên Kim Sang-sik cũng đã hoàn thiện danh sách ban cán sự của đội tuyển U22 Việt Nam sau cuộc họp đội sáng 29/11.

Tiền vệ Khuất Văn Khang (Thể Công Viettel) được tín nhiệm làm đội trưởng U22 Việt Nam. Tiền vệ sinh năm 2003 được đánh giá là cầu thủ có nhiều kinh nghiệm quốc tế qua các giải đấu lớn như vòng chung kết Asian Cup 2023, vòng chung kết U23 châu Á 2024 và ASEAN Cup 2024.

Trước đây, Văn Khang cũng từng mang băng đội trưởng đội tuyển U23 Việt Nam tại Giải U23 Đông Nam Á 2025 hồi tháng 7 tại Indonesia. Anh cũng là nhân tố quan trọng giúp U23 Việt Nam vô địch giải đấu và giành vé dự vòng chung kết U23 châu Á 2026.

Trong khi đó, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc là đội phó duy nhất của đội thay vì hai đội phó như trước đây.

Danh sách U22 Việt Nam tham dự SEA Games 33.

Theo kế hoạch, các thành viên U22 Việt Nam sẽ di chuyển sang Bangkok vào sáng 1/12 để bắt đầu hành trình thi đấu tại Đại hội thể thao Đông Nam Á.

Với lực lượng được tuyển chọn kỹ lưỡng, bộ khung trẻ nhưng giàu kinh nghiệm, U22 Việt Nam hướng đến mục tiêu thi đấu quyết tâm, từng bước chinh phục mục tiêu cao nhất tại SEA Games 33.

Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đã chủ động lên phương án nhằm bảo đảm sự chuẩn bị tốt nhất cho đội tuyển U22 Việt Nam.

Cụ thể, bộ phận tiền trạm của VFF sẽ có mặt tại Bangkok từ ngày 30/11 để tiến hành kiểm tra điều kiện khách sạn, sân tập, sân thi đấu và các yêu cầu hậu cần liên quan, qua đó hỗ trợ tối đa cho thầy trò ông Kim Sang Sik trong quá trình thi đấu tại SEA Games 33.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam

Tại SEA Games 33, Đội tuyển U22 Việt Nam nằm ở bảng B môn bóng đá nam cùng với U22 Lào và U22 Malaysia.

Các trận đấu của bảng B đã được đổi sang thi đấu trên sân Rajamangala (Bangkok) thay vì sân vận động Tinsulanon do tỉnh Songkhla đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng vì bão lụt.

Theo lịch thi đấu, “các chiến binh Sao vàng” sẽ bắt đầu hành trình chinh phục tấm huy chương Vàng SEA Games 33 bằng cuộc chạm trán U22 Lào vào lúc 16 giờ ngày 3/12.

Đây cũng chính là trận đấu mở màn cho môn bóng đá nam, cùng với Cưỡi ngựa là những môn thi đấu đầu tiên tại SEA Games 33.

Sau trận đấu với U22 Lào, thầy trò Huấn luyện viên Kim Sang-sik có đến hơn 7 ngày nghỉ để chuẩn bị cho màn so tài quan trọng với U22 Malaysia. Trận đấu này sẽ diễn ra vào lúc 16 ngày 11/12.

Trận đấu còn lại của bảng B giữa U22 Lào và U22 Malaysia diễn ra vào ngày 6/12. Đây sẽ là dịp để “thuyền trưởng” người Hàn Quốc cùng các cộng sự theo dõi đối thủ cuối của mình ở vòng bảng.

“Tôi sẽ theo dõi sát trận đấu giữa Lào và Malaysia để hoàn thiện phương án cho trận lượt cuối,” Huấn luyện viên Kim Sang Sik cho biết trong buổi tập chiều 28/11.

Lịch thi đấu của U22 Việt Nam tại SEA Games 33.

Ngoài bảng B, môn bóng đá nam còn hai bảng đấu khác. Bảng A có sự góp mặt của chủ nhà Thái Lan, Timor Leste và Singapore, trong khi bảng C gồm Indonesia, Myanmar và Philippines.

Các trận đấu của bảng A cũng sẽ tổ chức tại sân Rajamangala, còn các trận bảng C diễn ra trên sân vận động 700th Anniversary (Chiangmai).

3 đội nhất bảng cùng đội nhì có thành tích tốt nhất sẽ giành quyền đi tiếp. Các trận bán kết (ngày 15/12), tranh huy chương Đồng và chung kết môn bóng đá nam (ngày18/12) đều được tổ chức trên sân Rajamangala.

