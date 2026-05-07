U17 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng C, rộng cửa dự World Cup; PSG gặp Arsenal tại chung kết Champions League

CLB Nam Định thua sát nút trên sân khách tại Cúp C1 Đông Nam Á; Tượng đài Nguyễn Tiến Minh vào bán kết giải cầu lông các CLB quốc gia 2026; PSG vượt qua Bayern Munich, gặp Arsenal tại chung kết Champions League... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (7/5).

U17 Việt Nam chiếm ngôi đầu bảng C sau chiến thắng ngày ra quân

Rạng sáng 7/5, đội tuyển U17 Việt Nam đã có khởi đầu thuận lợi tại giải U17 châu Á 2026 khi đánh bại U17 Yemen với tỷ số 1-0. Dù đối mặt với lối chơi áp sát thô bạo từ đối phương, các học trò của HLV Cristiano Roland vẫn kiên trì kiểm soát thế trận.

Quang Hưng ăn mừng sau khi ghi bàn mở tỷ số (Ảnh: AFC).

Bước ngoặt xảy ra ở phút 77 khi cầu thủ vào sân thay người Quang Hưng tỏa sáng với cú dứt điểm gọn gàng, mang về 3 điểm quý giá cho “Chiến binh sao vàng”.

Ở trận đấu cùng bảng, hai đối thủ mạnh là U17 Hàn Quốc và U17 UAE đã cầm chân nhau với tỷ số hòa 1-1. Kết quả này giúp U17 Việt Nam chính thức vươn lên dẫn đầu bảng C sau lượt trận đầu tiên.

Bảng xếp hạng bảng C (Ảnh: Flashscore).

Đây là lợi thế tâm lý cực lớn trước khi thầy trò HLV Roland bước vào cuộc chạm trán then chốt với U17 Hàn Quốc vào ngày 10/5 tới.

CLB Nam Định thua sát nút trên sân khách tại Cúp C1 Đông Nam Á

Tối 6/5, CLB Nam Định đã phải nhận thất bại 1-2 trước Selangor FC (Malaysia) trong trận bán kết lượt đi Cúp C1 Đông Nam Á 2026. Dù có bàn gỡ hòa của Văn Vĩ ở cuối hiệp một, đội bóng thành Nam vẫn để thủng lưới bàn quyết định ở phút 58 sau sai lầm của hàng thủ.

Xuân Son gặp khó khăn khi bị các hậu vệ của Selangor theo kèm rất sát trong suốt trận đấu (Ảnh: Quang Đương).

Đây là một ngày thi đấu dưới sức của tiền đạo nhập tịch Xuân Son khi anh hoàn toàn bị phong tỏa bởi các hậu vệ đối phương. Thất bại sít sao này khiến thầy trò HLV Vũ Hồng Việt đối mặt với áp lực lớn và buộc phải giành chiến thắng trong trận lượt về tại sân Thiên Trường vào ngày 13/5 tới để nuôi hy vọng đi tiếp.

Tượng đài Nguyễn Tiến Minh vào bán kết giải cầu lông các CLB quốc gia 2026

Ở tuổi 43, tay vợt huyền thoại Nguyễn Tiến Minhtiếp tục khẳng định đẳng cấp “gừng già càng cay” khi đánh bại đàn em kém 21 tuổi, Trần Lê Mạnh An, để ghi tên mình vào bán kết nội dung đơn nam. Trận tứ kết diễn ra đầy kịch tính và khép lại với chiến thắng nghẹt thở 2-1nghiêng về phía lão tướng đơn vị TP. HCM.

Tay vợt Nguyễn Tiến Minh 43 tuổi vẫn duy trì tốp đầu cầu lông Việt Nam.

Giải đấu tại Thái Nguyên năm nay quy tụ đầy đủ các anh tài như Lê Đức Phát, Nguyễn Thùy Linh và Vũ Thị Trang nhằm chuẩn bị cho Đại hội Thể thao toàn quốc. Tại vòng bán kết, Tiến Minh sẽ đối đầu với người đồng đội Nguyễn Thiên Lộc, trong khi nội dung đơn nữ cũng chứng kiến sự áp đảo của các tay vợt mạnh nhất hiện nay.

PSG vượt qua Bayern Munich, gặp Arsenal tại chung kết Champions League

Sáng 7/5, PSG đã cầm hòa Bayern Munich 1-1 trong trận bán kết lượt về tại Allianz Arena, qua đó giành chiến thắng chung cuộc kịch tính với tổng tỷ số 6-5.

PSG đối đầu Arsenal ở chung kết Champions League năm nay (Ảnh: Reuters).

Ousmane Dembele sớm mở tỷ số cho đại diện nước Pháp, trước khi Harry Kane gỡ hòa ở những phút bù giờ cuối cùng. Dù nỗ lực ép sân, “Hùm xám” vẫn không thể lội ngược dòng trước hàng phòng ngự kỷ luật của thầy trò HLV Luis Enrique.

Với kết quả này, nhà đương kim vô địch PSG sẽ đối đầu với Arsenal trong trận chung kết tại Budapest (Hungary) vào ngày 30/5. Đây là lần thứ 3 trong 7 năm PSG góp mặt ở trận đấu cuối cùng, mở ra cơ hội bảo vệ ngôi vương và giúp HLV Enrique hướng tới danh hiệu Champions League thứ ba trong sự nghiệp.

HS