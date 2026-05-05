CLB Hải Phòng chọn xong người thay HLV Chu Đình Nghiêm; Man City sảy chân, Arsenal tiến gần ngôi vương

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho HLV Kim Sang Sik và các trợ lý; Cổ động viên Thái Lan tranh cãi về mức giá 8 tỷ đồng của Đình Bắc; Chelsea thảm bại trước Nottingham, chính thức tan mộng Champions League... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (5/5).

Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen cho HLV Kim Sang Sik và các trợ lý

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà vừa ký quyết định tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho HLV trưởng Kim Sang Sik cùng 3 trợ lý người Hàn Quốc. Đây là phần thưởng cao quý ghi nhận thành tích xuất sắc trong việc dẫn dắt đội tuyển U22 Việt Nam giành Huy chương Vàng tại SEA Games 33 tổ chức tại Thái Lan năm 2025.

Tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho HLV Kim Sang Sik và 3 trợ lý.

Dưới sự chỉ đạo của ban huấn luyện, U22 Việt Nam đã thể hiện bản lĩnh kiên cường, vượt qua các đối thủ mạnh để đánh bại U22 Thái Lan với tỷ số 3-2 trong trận chung kết kịch tính. Thành công này không chỉ khẳng định vị thế dẫn đầu khu vực mà còn cho thấy sự trưởng thành vượt bậc của lứa cầu thủ trẻ Việt Nam.

CLB Hải Phòng chọn xong người thay HLV Chu Đình Nghiêm

CLB Hải Phòng vừa chính thức bổ nhiệm cựu tuyển thủ Đặng Văn Thànhvào vị trí huấn luyện viên trưởng. Trong khi đó, HLV Chu Đình Nghiêmsẽ rời ghế nóng sau trận thua CLB CAHN để tạm thời đảm nhiệm vai trò Giám đốc kỹ thuật.

HLV Đặng Văn Thành dẫn dắt CLB Hải Phòng.

Việc bổ nhiệm ông Thành – một người con của bóng đá đất Cảng và từng là tiền đạo lừng lẫy – được kỳ vọng sẽ mang lại làn gió mới cho sân Lạch Tray.

HLV Chu Đình Nghiêm khép lại hành trình dẫn dắt Hải Phòng với di sản là lối chơi đẹp mắt và danh hiệu Á quân V.League 2022. Sự thay đổi nhân sự này đánh dấu bước chuyển giao quan trọng của đội bóng thành phố Hoa phượng đỏ trong giai đoạn cuối mùa giải 2025-2026.

Cổ động viên Thái Lan tranh cãi về mức giá 8 tỷ đồng của Đình Bắc

Tờ Krian Buriram (Thái Lan) vừa tiết lộ CLB Vissel Kobe sẵn sàng chi khoảng 8 tỷ đồng (10 triệu baht) để chiêu mộ tiền đạo Đình Bắc từ CLB CAHN. Thông tin này đã gây ra làn sóng tranh luận sôi nổi trong cộng đồng cổ động viên xứ Chùa Vàng.

Đình Bắc thi đấu ấn tượng trong thời gian qua (Ảnh: Minh Quân).

Trong khi một số ý kiến thừa nhận Đình Bắc xứng đáng với giá trị trên nhờ phong độ ghi 8 bàn sau 5 trận, nhiều người khác lại tỏ ra hoài nghi. Họ lo ngại ngôi sao sinh năm 2004 sẽ lặp lại “vết xe đổ” thất bại khi ra nước ngoài của các đàn anh như Quang Hải, đồng thời cho rằng trình độ bóng đá Nhật Bản vẫn là thử thách quá tầm đối với các cầu thủ Đông Nam Á hiện tại.

Chelsea thảm bại trước Nottingham, chính thức tan mộng Champions League

Đêm 4/5, Chelsea đã phải nhận thất bại nhục nhã 1-3 ngay tại Stamford Bridge trước Nottingham Forest ở vòng 35 Premier League. Đây là lần đầu tiên sau 40 năm “The Blues” để đối thủ này ghi 3 bàn trên sân nhà.

Chelsea trượt dài ở giai đoạn cuối mùa.

Trận thua này không chỉ khiến Chelsea chính thức hết cơ hội dự Champions League mùa tới khi bị top 5 bỏ xa 10 điểm, mà còn đẩy đội bóng vào cơn khủng hoảng niềm tin trầm trọng.

Người hâm mộ Chelsea đã phản ứng dữ dội trước màn trình diễn “như mất hồn” của đội nhà, đặc biệt sau tình huống bỏ lỡ phạt đền của Cole Palmer. Trong khi Nottingham gần như đã trụ hạng thành công, Chelsea giờ đây chỉ còn hy vọng duy nhất vào trận chung kết FA Cup đầy khó khăn với Man City để cứu vãn một mùa giải bết bát.

Man City sảy chân tại Goodison Park, Arsenal tiến gần ngôi vương

Rạng sáng 5/5, Manchester City đã đánh rơi chiến thắng đầy tiếc nuối khi bị Everton cầm hòa 3-3 trong trận cầu kịch tính tại vòng 35 Premier League. Dù Jeremy Doku tỏa sáng với một cú đúp, nhưng những sai lầm chết người nơi hàng thủ đã khiến thầy trò Pep Guardiola để đối thủ dẫn ngược 3-1 trước khi nhọc nhằn giành lại 1 điểm vào phút bù giờ.

Man City vấp ngã ngay thời điểm quan trọng cuối mùa giải.

Kết quả này khiến Man City kém Arsenal 5 điểm (còn 1 trận chưa đấu), qua đó trực tiếp dâng quyền tự quyết cho “Pháo thủ” trong cuộc đua vô địch. Với màn trình diễn quả cảm của Everton, cánh cửa để Arsenal đăng quang Premier League sau 22 năm chờ đợi đang trở nên rộng mở hơn bao giờ hết.

