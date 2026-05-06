Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái: Nhận diện rõ “điểm nghẽn”, tạo đột phá để phát triển Khu Kinh tế Nghi Sơn xứng với tầm vóc và sự kỳ vọng

Kiểm tra các dự án trọng điểm và làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh vào sáng nay 6/5, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, nhấn mạnh: Phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục tồn tại, hạn chế, hướng tới mục tiêu cao nhất là đưa Khu Kinh tế Nghi Sơn phát triển nhanh, bền vững, xứng tầm trung tâm công nghiệp - đô thị - dịch vụ ven biển trọng điểm của cả nước.

Đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh và đại biểu dự buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và đại biểu dự buổi làm việc.

Tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; lãnh đạo sở, ngành cấp tỉnh và các xã, phường trong Khu Kinh tế Nghi Sơn.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

Vị thế "đầu tàu" tăng trưởng

Chuyến công tác cơ sở đầu tiên của đồng chí Lê Đức Thái trên cương vị người đứng đầu Đảng bộ tỉnh, đã thể hiện rõ quyết tâm đi thẳng vào những địa bàn động lực, những “mạch nguồn” phát triển của tỉnh. Do đó, làm việc với Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh và lãnh đạo các xã, phường trong Khu Kinh tế Nghi Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã khẳng định: Khu kinh tế Nghi Sơn có vị trí đặc biệt quan trọng trong chiến lược phát triển của Thanh Hóa và cả nước. Đây là một trong 8 khu kinh tế ven biển trọng điểm quốc gia, được Trung ương quan tâm đầu tư lớn, với nhiều cơ chế, chính sách đặc thù.

Khu Kinh tế Nghi Sơn đã từng bước định hình là trung tâm công nghiệp nặng, công nghiệp nền tảng, đặc biệt trong lĩnh vực lọc hóa dầu. Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn hiện cung ứng nhu cầu xăng dầu trong nước, giữ vai trò then chốt đối với an ninh năng lượng quốc gia.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá, trong 4 trung tâm kinh tế động lực của tỉnh, Nghi Sơn là hạt nhân quan trọng nhất với nguồn thu ngân sách của tỉnh, tác động trực tiếp đến tốc độ và chất lượng tăng trưởng kinh tế.

Thời gian qua, Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp đã có nhiều nỗ lực, đạt được kết quả đáng ghi nhận. Hệ thống quy hoạch từng bước hoàn thiện với 47/55 phân khu chức năng được phê duyệt; hạ tầng kỹ thuật, nhất là cảng biển, giao thông trục chính, điện, nước, viễn thông... cơ bản được hình thành.

Công tác thu hút đầu tư có chuyển biến tích cực. Đến nay, khu kinh tế đã thu hút 312 dự án trong nước, với tổng vốn gần 180 nghìn tỷ đồng và 25 dự án FDI, với tổng vốn đăng ký 12,9 tỷ USD. Nhiều dự án quy mô lớn đi vào hoạt động, tạo động lực tăng trưởng quan trọng.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh phát biểu ý kiến tại buổi làm việc.

Trưởng Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Trịnh Huy Triều báo cáo với đoàn công tác tại buổi làm việc.

Lãnh đạo các Sở Xây dựng, Tài chính phát biểu tại buổi làm việc.

Nhận diện "điểm nghẽn" để quyết tâm hành động

Trên cơ sở khảo sát thực địa và các ý kiến phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã chỉ ra một số “điểm nghẽn” mang tính căn bản đối với Khu Kinh tế Nghi Sơn hiện nay. Cụ thể đó là hạ tầng phát triển thiếu đồng bộ, thiếu kết nối; hệ thống cảng biển phát triển chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế của khu kinh tế; chưa hình thành trung tâm logistics quy mô lớn. Việc định hướng thu hút các dự án lớn, có tính dẫn dắt cũng chưa rõ nét. Công tác phối hợp giữa các ngành, các cấp còn thiếu chặt chẽ.

Trước thực trạng trên, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành phải thay đổi mạnh mẽ tư duy và phương thức hành động, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm.

Trước hết là hoàn thiện quy hoạch theo hướng đồng bộ, hiện đại, có tầm nhìn dài hạn và bảo đảm liên kết vùng. Cùng với đó, nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư; xây dựng danh mục dự án ưu tiên rõ ràng, tránh bị động. Đối với các dự án chiến lược, phải tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm đủ điều kiện triển khai.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các ngành chức năng của tỉnh tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp đang hoạt động, duy trì sản xuất ổn định, đặc biệt là các dự án có vai trò dẫn dắt. Đồng thời, phát huy vai trò đầu mối của Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp; tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương, nhất là trong giải phóng mặt bằng, tái định cư và bảo đảm an ninh trật tự.

Ban Quản lý Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp cần quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, bản lĩnh, kỷ luật cao, làm việc khoa học, rõ trách nhiệm để xây dựng Khu Kinh tế Nghi Sơn phát triển xứng đáng với kỳ vọng của Trung ương và của tỉnh.

Trước buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và đoàn công tác đã trực tiếp khảo sát một số dự án trọng điểm như Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn, Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2, Cảng Quốc tế Nghi Sơn và vị trí quy hoạch kho dự trữ dầu thô tại phường Hải Bình.

Minh Hiếu