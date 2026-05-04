U17 nữ châu Á 2026: Việt Nam đấu chủ nhà Trung Quốc, tranh vé tứ kết

U17 nữ Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình chinh phục tấm vé vào tứ kết U17 châu Á 2026 bằng cuộc chạm trán chủ nhà U17 Trung Quốc.

U17 nữ Việt Nam nỗ lực tập luyện trước trận gặp U17 nữ Trung Quốc.

Trận đấu giữa hai đội U17 nữ Việt Nam và U17 nữ Trung Quốc sẽ diễn ra vào lúc 18g30 hôm nay (ngày 4/5, theo giờ Việt Nam) tại Trung tâm Thể thao Bóng đá Thái Hồ (Tô Châu, Trung Quốc).

Màn so tài này có ý nghĩa rất lớn quyết định tấm vé đi tiếp của hai đội, đặc biệt là U17 nữ Việt Nam.

Trước trận này, U17 nữ Việt Nam đang tạm xếp thứ 2 bảng A với 1 điểm sau trận hòa kịch tính 2-2 trước U17 nữ Thái Lan ở trận đấu mở màn.

Trong khi đó, chủ nhà U17 nữ Trung Quốc phô trương sức mạnh bằng chiến thắng cách biệt 6-0 trước U17 nữ Myanmar, để đứng đầu bảng với 3 điểm tuyệt đối.

Với những gì đã thể hiện, U17 nữ Trung Quốc thực sự là thách thức không dễ dàng đối với thầy trò huấn luyện viên Okiyama Masahiko.

Tuy nhiên, với mục tiêu giành quyền đi tiếp, U17 nữ Việt Nam cần phải có được kết quả tốt trước U17 nữ Trung Quốc, hoặc chí ít không thua quá đậm để cạnh tranh với các đối thủ trong bảng cũng như bảng đấu khác nếu xét thành tích đội xếp thứ ba.

Để đạt được kết quả tốt, chiều 3/5, đội tuyển U17 nữ Việt Nam đã có buổi tập quan trọng nhằm hoàn tất những khâu chuẩn bị cuối cùng.

Tại buổi tập, Thanh Lam - cầu thủ ghi bàn quyết định vào lưới U17 nữ Thái Lan ở ngày ra quân đã có những phát biểu cho biết cả đội đang nỗ lực để chuẩn bị cho trận gặp Trung Quốc.

Thanh Lam đánh giá U17 nữ Trung Quốc là đối thủ rất mạnh và cho biết toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng. "Trung Quốc là một đội rất mạnh. Toàn đội đã chuẩn bị tốt nhất thông qua việc phân tích băng hình và tập luyện. Em hy vọng mình sẽ tiếp tục ghi bàn và cùng toàn đội đạt được kết quả tốt," Thanh Lam nói.

Cũng ở lượt trận thứ 2 bảng A, U17 nữ Thái Lan và U17 nữ Myanmar sẽ có màn chạm trán nhau vào lúc 14g30 hôm nay.

U17 nữ Thái Lan đang cùng có 1 điểm (hiệu số 0) như U17 nữ Việt Nam, trong khi U17 nữ Myanmar đứng cuối với thảm bại 0-6 ngày ra quân.

Trận đấu này hứa hẹn sẽ rất kịch tính bởi nó quyết định rất lớn đến cơ hội giành quyền đi tiếp của cả hai đội bóng tại giải đấu năm nay.

U17 nữ Thái Lan chắc chắn sẽ nỗ lực để hy vọng có 3 điểm quan trọng trước khi phải bước vào trận đấu với chủ nhà U17 Trung Quốc ở lượt cuối.

Ở các bảng đấu khác, các đội bóng mạnh đang khẳng định vị thế của mình bằng những chiến thắng thuyết phục ngày ra quân.

Tại bảng B, U17 nữ Nhật Bản thắng đậm U17 nữ Liban 13-0 để đứng đầu, trong khi U17 nữ Australia xếp thứ 2 sau trận thắng U17 nữ Ấn Độ 2-0.

Tại bảng C, U17 nữ Triều Tiên dẫn đầu bảng với chiến thắng 10-0 trước U17 nữ Đài Bắc Trung Hoa, còn U17 nữ Hàn Quốc đứng ngay sau nhờ trận thắng U17 nữ Philippines 5-0./.

Theo TTXVN