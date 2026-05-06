Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái kiểm tra các dự án trọng điểm tại Khu kinh tế Nghi Sơn

Minh Hiếu
(Baothanhhoa.vn) - Sáng 6/5, đồng chí Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Thanh Hóa cùng đoàn công tác Tỉnh ủy đã thăm và làm việc tại Khu Kinh tế Nghi Sơn - trung tâm công nghiệp, năng lượng và logistics trọng điểm của tỉnh. Đây là chuyến công tác cơ sở đầu tiên của đồng chí trên cương vị mới, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của người đứng đầu Đảng bộ tỉnh đối với những địa bàn động lực, những “mạch nguồn” thúc đẩy tăng trưởng của tỉnh.

Cùng tham gia đoàn công tác có các đồng chí: Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Xuân Liêm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh; đại diện các sở, ngành cấp tỉnh.

Trong chương trình làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và đoàn công tác đã đến thăm, khảo sát hoạt động tại Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2.

Tại đây, lãnh đạo Nhà máy Nhiệt điện BOT Nghi Sơn 2 đã báo cáo tình hình vận hành, sản lượng điện thương phẩm và những vấn đề đặt ra trong quá trình sản xuất. Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái ghi nhận nỗ lực của doanh nghiệp trong bảo đảm vận hành an toàn, liên tục, đóng góp quan trọng vào an ninh năng lượng quốc gia và nguồn thu ngân sách địa phương.

Tiếp đó, đoàn công tác làm việc tại Cảng Quốc tế Nghi Sơn, nghe giới thiệu tổng thể về quy hoạch phát triển cảng nước sâu và kết quả sản xuất, kinh doanh của đơn vị.

Thực tiễn cho thấy, Cảng Quốc tế Nghi Sơn đang từng bước khẳng định vai trò cửa ngõ xuất nhập khẩu của khu vực Bắc Trung bộ, song vẫn còn dư địa lớn để nâng cao công suất khai thác, hoàn thiện hạ tầng logistics đồng bộ.

Đoàn cũng đã khảo sát hoạt động tại Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn - dự án công nghiệp trọng điểm quốc gia. Lãnh đạo nhà máy đã báo cáo tình hình sản xuất, cung ứng sản phẩm xăng dầu cho thị trường trong nước; đồng thời kiến nghị với đoàn công tác một số nội dung liên quan đến cơ chế, chính sách nhằm bảo đảm hoạt động ổn định, lâu dài.

Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái và đoàn công tác cũng đã khảo sát vị trí quy hoạch đặt kho dự trữ dầu thô tại phường Hải Bình.

Sau khi khảo sát các dự án trọng điểm, Bí thư Tỉnh ủy Lê Đức Thái đã có buổi làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp tỉnh Thanh Hóa.

