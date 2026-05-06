Thanh Hóa gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam

Sáng 6/5, tại các phường Quang Trung, Quảng Phú, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ gắn biển 2 công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc các tổ chức chính trị - xã hội, nhiệm kỳ 2026-2031, gồm: Nhà máy Basic Medical Việt Nam và Dự án Nhà ở xã hội Quảng Thành - Hợp Lực.

Các đại biểu dự Lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam đối với Nhà máy Basic Medical Việt Nam (phường Quang Trung).

Dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Tuấn Anh, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Cơ quan Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam; Trịnh Tuấn Sinh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa; Đào Xuân Yên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy; Đỗ Thị Toán, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh.

Cùng dự có các đồng chí Tỉnh ủy viên; lãnh đạo HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh và lãnh đạo các phường thực hiện dự án.

Dự án Nhà máy Basic Medical Việt Nam tại Khu công nghiệp Bỉm Sơn được khởi công năm 2024, hoàn thành và đưa vào hoạt động giai đoạn 1 năm 2025, với tổng mức đầu tư hơn 4.784 tỷ đồng.

Đây là dự án sản xuất công nghệ cao, tập trung vào nghiên cứu, phát triển, sản xuất và tiếp thị các sản phẩm vật tư tiêu hao y tế và thiết bị y tế bền vững. Các sản phẩm của nhà máy được sử dụng rộng rãi trong cơ sở y tế, cơ sở điều dưỡng, trong sinh hoạt gia đình và nhiều lĩnh vực liên quan khác.

Dự án góp phần giải quyết việc làm, tạo thu nhập ổn định cho trên 3.000 lao động, góp phần nâng cao đời sống Nhân dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

Quang cảnh lễ gắn biển công trình chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và Đại hội đại biểu toàn quốc các tổ chức chính trị - xã hội, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với Dự án Nhà ở xã hội Quảng Thành - Hợp Lực.

Dự án Nhà ở xã hội Quảng Thành - Hợp Lực tại phường Quảng Phú là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về an sinh xã hội và phát triển đô thị. Dự án có tổng diện tích 3.858m2, quy mô xây dựng gồm 3 tòa nhà chung cư CC1, CC2, CC3 với 867 căn hộ, cùng 60 căn nhà liền kề thấp tầng. Đến nay, tòa CC1 đã hoàn thiện và bàn giao; tòa CC2 đã cất nóc và tòa CC3 đang được triển khai thi công.

Việc triển khai dự án góp phần giải quyết nhu cầu nhà ở đang rất cấp thiết của người dân có thu nhập thấp trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thể hiện rõ tính nhân văn trong chính sách của Đảng, Nhà nước, góp phần cùng cấp ủy, chính quyền địa phương thực hiện hiệu quả Đề án của Chính phủ về “Đầu tư xây dựng ít nhất 1 triệu căn hộ nhà ở xã hội cho đối tượng thu nhập thấp, công nhân khu công nghiệp giai đoạn 2021-2030”.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại các buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Đỗ Thị Toán nhấn mạnh: Việc lựa chọn, tổ chức gắn biển các công trình, dự án tiêu biểu là nội dung quan trọng, có ý nghĩa chính trị sâu sắc, thể hiện sự quan tâm của lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa về công tác an sinh xã hội, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, tăng cường đoàn kết trong cộng đồng, tạo sự lan tỏa tích cực trong việc thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì.

Tính đến thời điểm hiện nay, các tổ chức thành viên của Ủy ban MTTQ tỉnh và Ủy ban MTTQ các cấp đã thực hiện hàng nghìn công trình, phần việc để chào mừng Đại hội, trong đó có 348 công trình tiêu biểu với tổng trị giá gần 200 tỷ đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh khẳng định, việc gắn biển công trình, dự án tiêu biểu hôm nay là sự ghi nhận của lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đối với những nỗ lực của chủ đầu tư và cấp ủy, chính quyền, Nhân dân hai phường Quang Trung, Quảng Phú. Đồng thời là dấu mốc quan trọng, tạo động lực cho Nhà máy Basic Medical Việt Nam tiếp tục phát huy hiệu quả hoạt động trong thời gian tới và cũng là động lực để chủ đầu tư Dự án Nhà ở xã hội Quảng Thành - Hợp Lực tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả dự án, sớm đưa công trình vào khai thác, sử dụng, phục vụ Nhân dân đồng bộ với các chương trình, dự án lớn của tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tin tưởng rằng các dự án sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả, xứng đáng là dự án tiêu biểu chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, nhiệm kỳ 2026-2031; góp phần hoàn thành vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra, xây dựng tỉnh Thanh Hóa ngày càng giàu đẹp, văn minh, hiện đại.

Tại các buổi lễ, lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, lãnh đạo tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh Thanh Hóa đã trao 20 suất quà tặng các nhà đầu tư, công nhân, lao động Nhà máy Basic Medical Việt Nam và cư dân đang sinh sống tại Nhà ở xã hội Quảng Thành - Hợp Lực.

Phan Nga