U17 Việt Nam chính thức bước vào hành trình chinh phục vé World Cup

Đội tuyển U17 Việt Nam đã hoàn tất khâu chuẩn bị cuối cùng và sẵn sàng bước vào hành trình tại vòng chung kết U17 châu Á 2026 với trận đấu ra quân gặp U17 Yemen tại bảng C.

U17 Việt Nam đã sẵn sàng bước vào hành trình tại giải U17 châu Á 2026. (Nguồn: VFF)

Trước ngày chính thức nhập cuộc chơi, huấn luyện viên Cristiano Roland khẳng định toàn đội đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng cả về chuyên môn lẫn tâm lý sau thời gian tập huấn tại Jeddah.

“Chúng tôi đã sẵn sàng. Kể từ khi đặt chân đến đây, toàn đội ưu tiên việc thích nghi với điều kiện thi đấu và các yếu tố liên quan đến giải," huấn luyện viên Cristiano Roland chia sẻ. "Quan trọng hơn, ban huấn luyện đã phân tích đối thủ và truyền đạt đầy đủ thông tin cho các cầu thủ. Chúng tôi bước vào trận đấu với sự tự tin, nhưng luôn đi kèm tinh thần trách nhiệm."

Nhà cầm quân người Brazil cũng đã có những chia sẻ về cách xây dựng sự tự tin cho các cầu thủ trẻ trước khi bước vào chiến dịch tại đấu trường châu lục.

Theo ông Cristiano Roland, khi các cầu thủ hiểu rõ yêu cầu chiến thuật và duy trì sự tập trung trong tập luyện cũng như thi đấu, sự tự tin sẽ được hình thành một cách tự nhiên. "Chúng tôi đã trải qua nhiều trận đấu có tính cạnh tranh cao, điều đó giúp các cầu thủ bước vào giải với trạng thái tốt. Sự tự tin đến từ chính quá trình chuẩn bị và những gì các em đã thể hiện."

Đánh giá về U17 Yemen, “thuyền trưởng” của U17 Việt Nam nhận định đây là đội bóng có chất lượng và tinh thần thi đấu gắn kết. “Qua phân tích, chúng tôi đã xác định rõ những thời điểm cần tấn công cũng như khi phải tổ chức phòng ngự. Điều quan trọng là các cầu thủ phải hiểu và thực hiện đúng các yêu cầu chiến thuật," ông Cristiano Roland nói.

Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần tập trung cao độ, U17 Việt Nam đang hướng tới một khởi đầu thuận lợi tại giải đấu, tạo nền tảng cho mục tiêu cạnh tranh tấm vé vào tứ kết, đồng nghĩa với suất tham dự vòng chung kết FIFA U17 World Cup 2026.

Lịch thi đấu của U17 Việt Nam

Theo lịch thi đấu, trận mở màn của U17 Việt Nam và U17 Yemen tại bảng C giải U17 châu Á 2026 sẽ diễn ra vào lúc 0g sáng 7/5 (theo giờ Việt Nam).

Sau trận đấu này, U17 Việt Nam có gần 4 ngày để chuẩn bị cho cuộc chạm trán quan trọng với U17 Hàn Quốc vào lúc 23 giờ ngày 10/5.

Hành trình tại vòng bảng của “các chiến binh Sao vàng” sẽ khép lại bằng trận đấu với U17 UAE vào lúc 0g sáng 14/5.

Vòng chung kết AFC U17 Asian Cup 2026 diễn ra tại Saudi Arabia từ ngày 5-22/5, với sự góp mặt của 15 đội tuyển (U17 Triều Tiên xin rút lui). 15 đội bóng được chia vào 4 bảng đấu. Hai đội giành vị trí nhất và nhì các bảng đấu sẽ thẳng tiến vào tứ kết.

Giải đấu này không chỉ là cuộc cạnh tranh chức vô địch khu vực mà còn là xác định những đại diện châu Á góp mặt ở World Cup. Cụ thể, 8 đội bóng góp mặt ở tứ kết sẽ trở thành những cái tên tham dự ngày hội bóng đá lớn nhất dành cho lứa cầu thủ trẻ

Trong trường hợp đội Qatar (chủ nhà U17 World Cup) vượt qua vòng bảng, suất còn lại sẽ thuộc về đội xếp thứ ba có thành tích tốt nhất.

Với tính chất căng thẳng của cuộc cạnh tranh, mỗi trận đấu của U17 Việt Nam đều mang ý nghĩa quan trọng trong cuộc đua giành quyền đi tiếp.

Ở bảng đấu này, U17 Hàn Quốc là đội được đánh giá cao cho ngôi đầu, trong khi suất còn lại gần như là cuộc cạnh tranh trực tiếp giữa Việt Nam, UAE và Yemen.

Điều này đồng nghĩa với việc muốn có được ưu thế trong cuộc cạnh tranh, U17 Việt Nam cần phải giành được kết quả tốt trong hai trận đấu với U17 Yemen và U17 UAE.

Nếu có thể tích lũy từ 4-6 điểm ở hai trận này, đội tuyển U17 Việt Nam sẽ có cơ hội rất lớn để cạnh tranh giành suất tham dự vòng tứ kết, cùng tấm vé trực tiếp góp mặt ở vòng chung kết U17 World Cup 2026./.

Theo TTXVN