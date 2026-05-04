HAGL rộng cửa trụ hạng, Thể Công Viettel hụt hơi trong cuộc đua vô địch; Man Utd giành vé dự Champions League

CLB Hà Tĩnh bất ngờ thay “tướng” dù mùa giải sắp hạ màn; Sir Alex Ferguson nhập viện khẩn cấp trước trận derby nước Anh; Inter Milan chính thức lên ngôi vương Serie A lần thứ 21... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (4/5).

HAGL rộng cửa trụ hạng, Thể Công Viettel hụt hơi trong cuộc đua vô địch

Tại vòng 21 V.League 2025-2026, HAGL đã giành chiến thắng quan trọng 1-0 ngay trên sân Vinh của SLNA nhờ siêu phẩm của Junior Batista. Kết quả này giúp đội bóng phố Núi vươn lên vị trí thứ 10 với 22 điểm, nới rộng khoảng cách an toàn với đội cuối bảng lên 9 điểm khi giải chỉ còn 5 vòng đấu.

CLB Ninh Bình không thể hưởng niềm vui chiến thắng trên sân Hàng Đẫy. (Ảnh: Đỗ Minh Quân)

Trong khi đó, trên sân Hàng Đẫy, Thể Công Viettel bị CLB Ninh Bình cầm hòa 1-1. Dù Khuất Văn Khang mở tỷ số sớm, nhưng cú sút xa bất ngờ của Dụng Quang Nho đã giúp đội khách giành lại 1 điểm.

Trận hòa này khiến Thể Công Viettel kém đội đầu bảng CAHN tới 11 điểm, gần như chấm dứt hy vọng lên ngôi vô địch mùa này.

CLB Hà Tĩnh bất ngờ thay “tướng” dù mùa giải sắp hạ màn

Ngày 3/5, CLB Hà Tĩnh gây ngỡ ngàng khi thông báo chia tay HLV Nguyễn Công Mạnh dù đội bóng gần như đã trụ hạng thành công (đang có 24 điểm, xếp thứ 9). Đây là lần thứ hai nhà cầm quân này rời ghế nóng V.League chỉ trong hai mùa giải.

HLV Nguyễn Công Mạnh có lần thứ 2 chia tay chiếc ghế nóng ở V.League. Mùa trước, ông từng từ chức tại CLB Becamex TP HCM.

Nguyên nhân được cho là do ban lãnh đạo đội bóng núi Hồng muốn tìm kiếm một HLV ngoại hoặc “tái hợp” người cũ Nguyễn Thành Công để thực hiện những tham vọng lớn hơn.

Sự thay đổi này nối dài danh sách biến động băng ghế huấn luyện kỷ lục tại V.League mùa này. Việc thay đổi nhân sự ở 5 vòng đấu cuối cho thấy quyết tâm cải thiện vị thế của Hà Tĩnh trước khi mùa giải 2025/2026 chính thức khép lại.

Man Utd giành vé dự Champions League, Tottenham thắp sáng hy vọng trụ hạng

Tối 3/5, vòng 35 Ngoại hạng Anh chứng kiến những kịch tính nghẹt thở.

Mainoo ăn mừng sau khi ghi bàn thắng đầu tiên tại Ngoại hạng Anh mùa này. (Ảnh: Getty)

Tại Old Trafford, Man Utd đánh bại đại kình địch Liverpool 3-2 trong một trận cầu rượt đuổi tỷ số hấp dẫn. Dù để đối thủ gỡ hòa sau khi dẫn trước hai bàn, khoảnh khắc tỏa sáng rực rỡ của Kobbie Mainoo ở phút 77 đã ấn định chiến thắng cho “Quỷ đỏ”.

Kết quả này giúp Man Utd chính thức giành vé dự Champions League mùa tới và hoàn tất cú đúp chiến thắng trước Liverpool sau một thập kỷ.

Richarlison đánh đầu ghi bàn cho Tottenham. (Ảnh: Reuters)

Ở cuộc đua trụ hạng, Tottenham thoát khỏi nhóm “cầm đèn đỏ” sau thắng lợi quan trọng 2-1 ngay trên sân của Aston Villa. Các bàn thắng của Gallagher và Richarlison giúp Spurs vươn lên vị trí thứ 17, đẩy West Ham xuống nhóm nguy hiểm. Với lịch thi đấu thuận lợi trong 3 vòng cuối, cơ hội ở lại Ngoại hạng Anh của thầy trò HLV De Zerbi đang trở nên sáng sủa hơn bao giờ hết.

Inter Milan chính thức lên ngôi vương Serie A lần thứ 21

Sáng 4/5, Inter Milan đã đánh bại Parma với tỷ số 2-0 tại sân Giuseppe Meazza, qua đó chính thức đăng quang chức vô địch Serie A mùa giải 2025-2026 sớm 3 vòng đấu.

Các pha lập công của Marcus Thuram và Henrikh Mkhitaryan đã cụ thể hóa thế trận áp đảo của đội bóng áo sọc xanh-đen, giúp thầy trò HLV Cristian Chivu nới rộng khoảng cách với đội nhì bảng Napoli lên thành 12 điểm.

Inter Milan lần thứ 21 vô địch Serie A. (Ảnh: Getty)

Đây là Scudetto thứ 21 trong lịch sử câu lạc bộ, khép lại một mùa giải thống trị tuyệt đối với hàng công mạnh nhất và hàng thủ chắc chắn nhất giải đấu. Sau vinh quang tại Serie A, mục tiêu tiếp theo của Nerazzurri là đánh bại Lazio trong trận chung kết Coppa Italia vào cuối tháng 5 để hoàn tất cú đúp danh hiệu mùa này.

Sir Alex Ferguson nhập viện khẩn cấp trước trận derby nước Anh

Huyền thoại Sir Alex Ferguson đã phải nhập viện kiểm tra sau khi gặp vấn đề sức khỏe ngay tại sân Old Trafford trước trận đấu giữa Man Utd và Liverpool tối 3/5. Cựu HLV 84 tuổi nhanh chóng được đội ngũ y tế sơ cứu và đưa đi bằng xe cứu thương. Theo thông tin ban đầu, ông vẫn tỉnh táo nhưng cần nằm lại bệnh viện để theo dõi thêm.

Sir Alex Ferguson nhập viện ngay trước khi trận Man Utd và Liverpool diễn ra. (Ảnh: Getty)

Sự việc khiến cộng đồng người hâm mộ bóng đá toàn cầu lo lắng, bởi Sir Alex từng có tiền sử bị xuất huyết não nghiêm trọng vào năm 2018. Ông là biểu tượng vĩ đại nhất lịch sử Man Utd với 38 danh hiệu trong 27 năm cầm quân, bao gồm 13 chức vô địch Ngoại hạng Anh và cú ăn ba thần thánh mùa giải 1998/1999.

HS