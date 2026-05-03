Sức trẻ của đội tuyển vật

Từ sự tuyển chọn bài bản đến quá trình huấn luyện nghiêm túc, Đội tuyển vật Thanh Hóa đang từng bước xây dựng lực lượng vận động viên (VĐV) trẻ chất lượng, tạo nguồn kế cận vững chắc cho bộ môn.

Các VĐV Đội tuyển vật nỗ lực tập luyện.

Thực tế cho thấy, đối với môn vật, việc xây dựng lực lượng trẻ có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Đây là môn thể thao đòi hỏi quá trình đào tạo dài hơi, cần sự tích lũy cả về kỹ thuật, thể lực, tâm lý thi đấu lẫn bản lĩnh trận mạc. Trong bối cảnh thể thao thành tích cao Thanh Hóa chú trọng đến các môn thể thao mũi nhọn, đặc biệt là nhóm môn Olympic, thì sự quan tâm, kỳ vọng cho vật rất lớn và trách nhiệm cũng rất nặng nề. Nhận thức rõ điều đó, Đội tuyển vật Thanh Hóa luôn chú trọng phát hiện, tuyển chọn VĐV năng khiếu từ cơ sở. Công tác tuyển chọn được thực hiện bài bản, hướng đến những nhân tố có tố chất phù hợp như thể hình, sức mạnh, độ nhanh, sự dẻo dai và tinh thần thi đấu. Ngoài lặn lội đến các địa phương “săn tìm”, các huấn luyện viên (HLV) cũng theo sát phong trào thể thao học đường để tuyển lựa những nhân tố mới. Chính từ những “viên ngọc thô” ấy, qua quá trình rèn giũa của ban huấn luyện (BHL), nhiều gương mặt triển vọng đã trưởng thành.

Đô vật Lò Thị Hồng ở xã Tam Lư được phát hiện và tuyển chọn vào đội tuyển năm 2022 khi mới 12 tuổi. BHL đã xây dựng giáo án riêng, tập trung củng cố kỹ thuật nền tảng, nâng cao sức mạnh và rèn khả năng xử lý tình huống trong đối kháng cho em. Bên cạnh đó, Hồng còn được tạo điều kiện cọ xát qua các giải trẻ, được phân tích kỹ từng trận đấu để rút kinh nghiệm. Từ sự tận tâm của các HLV và sự nỗ lực bản thân, liên tiếp các năm 2023, 2024, 2025 Hồng đều giành HCV ở giải trẻ quốc gia. Hiện tại Hồng được kỳ vọng lọt vào Olympic trẻ 2026 tổ chức vào tháng 10 ở Senegal.

12 tuổi, Lục Thị Vi Anh ở xã Thanh Quân bắt đầu ăn tập với đội tuyển vật. Nhận thấy tiềm năng phát triển của em, BHL chú trọng hoàn thiện kỹ thuật cơ bản rồi đến nâng cao. Mỗi buổi tập không đơn thuần là lặp lại giáo án mà là quá trình kiểm tra, đánh giá, điều chỉnh liên tục, nhằm phát huy tối đa tiềm năng của Vi Anh. Đến nay Vi Anh đã có HCV tại giải trẻ vật bãi biển và HCB giải trẻ lứa tuổi 14 - 15.

Câu chuyện của Hồng và Vi Anh cho thấy khi VĐV trẻ được quan tâm đúng mức, được trao cơ hội và huấn luyện bằng giáo án phù hợp, tiềm năng hoàn toàn có thể được đánh thức và phát triển thành năng lực cạnh tranh thực sự.

Đến thăm đội tuyển vật mới thấy rõ khí thế sôi nổi của các VĐV. Các đô vật liên tục thực hiện những bài tập thể lực cường độ cao, những pha quật ngã, chống đỡ liên tiếp trên thảm. Mồ hôi thấm đẫm áo, hơi thở gấp gáp sau từng hiệp đối kháng, nhưng trong ánh mắt các VĐV luôn ánh lên tinh thần vượt khó, khát vọng chinh phục và ý chí không chùn bước.

“Sau tuyển chọn, công tác đào tạo VĐV trẻ, năng khiếu được triển khai nghiêm túc, khoa học. Các VĐV được tiếp cận giáo án phù hợp với từng độ tuổi, từng giai đoạn phát triển. Từ những bài tập nền tảng về thể lực, kỹ thuật cơ bản đến rèn chiến thuật, phản xạ và khả năng xử lý tình huống trên thảm đấu đều được xây dựng theo lộ trình chặt chẽ”, HLV trưởng Nguyễn Minh Dương cho biết.

Hiện Đội tuyển vật Thanh Hóa có 6 HLV và 34 VĐV. Trong đó có 12 VĐV tuyến tỉnh, 12 VĐV tuyến trẻ và 10 VĐV tuyến năng khiếu. Ngoài các gương mặt nổi bật ở đội tuyển quốc gia gồm: Đặng Thị Linh (hạng 76kg nữ), Dương Thị Nga (hạng 50kg nữ), Lê Thị Mỹ Dung (hạng 53kg nữ), Nguyễn Văn Tú (hạng 74kg nam), Trịnh Văn Long (hạng 79kg nam), Lê Ngọc Vinh (hạng 125kg nam), thì đội tuyển có những nhân tố trẻ rất tài năng trong đội tuyển trẻ quốc gia gồm: Trịnh Chí Hào (SN 2009), Hoàng Anh Phong (SN 2009), Lò Thị Hồng (SN 2010), Vũ Hà Vy (SN 2012). Bên cạnh đó lứa “sao mai” cũng đang thể hiện tốt các bài tập kỹ, chiến thuật, là cơ sở để BHL hoàn toàn yên tâm với những bước đi lâu dài trong tương lai.

Tại các kỳ SEA Games gần đây nhất, Thanh Hóa đều đóng góp các VĐV vật xuất sắc và đạt được thành tích cao. Tại đấu trường quốc nội, các VĐV Thanh Hóa cũng thể hiện sự vượt trội. Tại Giải vô địch vật Đông Nam Á 2025, VĐV Thanh Hóa giành 2 HCV, 1 HCB, 1 HCĐ góp phần đưa Việt Nam xếp nhất toàn đoàn. Tháng 8/2025, Thanh Hóa đăng cai Giải vô địch trẻ vật cổ điển - vật tự do quốc gia và mang về 2 HCV, 7 HCB, 4 HCĐ. Đầu năm 2026, tại Giải vô địch và vô địch trẻ vật bãi biển quốc gia, đội nữ Thanh Hóa xuất sắc xếp nhì toàn đoàn với 5 HCV, 8 HCĐ; toàn đội giành tổng 6 HCV, 9 HCĐ.

Trưởng Phòng Quản lý huấn luyện, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh Nguyễn Ngọc Hài nhận định: “Từ công tác tuyển chọn đầu vào, đào tạo VĐV trẻ, năng khiếu đến quá trình huấn luyện dài hạn, Đội tuyển vật đang từng bước tạo dựng nền tảng bền vững cho tương lai, đồng thời mở ra kỳ vọng về một thế hệ kế cận đủ năng lực tiếp nối truyền thống của các lớp VĐV đi trước. Việc tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, đổi mới giáo án và tạo điều kiện để các em phát huy tối đa năng lực sẽ là chìa khóa giúp nhiều tài năng trẻ có cơ hội vươn xa hơn, hướng tới những mục tiêu lớn hơn”.

Bài và ảnh: Anh Tuân