Bóng đá Futsal - điểm sáng của phong trào thể thao Sầm Sơn

Giữa gam màu trầm của phong trào Futsal ở nhiều địa phương trong tỉnh, phường Sầm Sơn lại nổi bật lên như một điểm sáng giàu năng lượng. Không chỉ giữ được “lửa” đam mê, nơi đây còn đang từng bước tạo dựng dấu ấn riêng, đưa bóng đá trong nhà đến gần hơn với đời sống thể thao và tình cảm của người hâm mộ.

Các đội bóng của phường Sầm Sơn thống trị các giải đấu Futsal cấp tỉnh trong gần 10 năm qua.

Sau một thời gian gián đoạn, năm 2025, Liên đoàn Bóng đá (LĐBĐ) Thanh Hóa phối hợp cùng UBND phường Sầm Sơn tổ chức Giải bóng đá Futsal tỉnh Thanh Hóa. Giải đấu quy tụ 9 đội bóng, trong đó riêng phường Sầm Sơn đã đóng góp tới 6 đại diện - một con số đủ để nói lên sức sống bền bỉ của phong trào tại địa phương. Trong khi ở nhiều nơi, sân chơi Futsal dần thưa vắng, các giải đấu bị gián đoạn, lực lượng cầu thủ suy giảm do thiếu điều kiện tập luyện và đầu tư, thì tại Sầm Sơn, trái bóng vẫn lăn không ngừng, mang theo niềm đam mê và nhiệt huyết của những người yêu bóng đá trong nhà.

Không chỉ riêng Thanh Hóa, Futsal ở nhiều địa phương trên cả nước cũng đang đối mặt với không ít khó khăn. Dù là môn thi đấu được FIFA công nhận, Futsal vẫn lép vế so với bóng đá sân 7 - hay còn gọi là “phủi” - vốn linh hoạt, dễ tổ chức và gần gũi hơn với phong trào. Bên cạnh đó, đặc thù sân nhỏ, luật chơi riêng, đòi hỏi kỹ thuật cao trong khi chưa được truyền thông rộng rãi khiến Futsal khó tạo sức lan tỏa mạnh. Yếu tố hạ tầng cũng là “điểm nghẽn”: môn thi này cần nhà thi đấu đạt chuẩn, mặt sân phù hợp và hệ thống chiếu sáng bảo đảm. Thực tế, ở nhiều nơi, cơ sở vật chất chưa được đầu tư đồng bộ, hoặc bị sử dụng đa mục đích, dẫn đến việc tập luyện và duy trì phong trào gặp nhiều trở ngại.

Trước những khó khăn đó, một trong những yếu tố quan trọng giúp Futsal Sầm Sơn đứng vững chính là sự quan tâm và định hướng đúng đắn từ chính quyền địa phương. Để phong trào bóng đá đi vào quy củ, ổn định và hướng tới môi trường chuyên nghiệp, phường Sầm Sơn chủ trương tạo điều kiện để các câu lạc bộ (CLB), đội bóng đá đăng ký hoạt động, được LĐBĐ Thanh Hóa công nhận và đưa vào danh sách quản lý, theo dõi. Đặc biệt, các CLB, đội bóng đều ra đời theo hình thức xã hội hóa 100%, duy trì hoạt động thường xuyên một cách lành mạnh, tuân thủ các quy định của Nhà nước về TDTT. Quan trọng là trên 15 CLB, đội bóng nằm trong diện quản lý của phường Sầm Sơn bên cạnh thường xuyên tập luyện, chơi bóng ở sân 7 thì vẫn duy trì được Futsal.

Thành lập từ năm 2012, CLB Bóng đá Thanh niên Sầm Sơn trực thuộc LĐBĐ Thanh Hóa hiện duy trì hơn 20 thành viên, sinh hoạt và tập luyện đều đặn 3 buổi/tuần. Đội hình linh hoạt ở cả sân 7 lẫn Futsal, tạo nền tảng kỹ thuật và thể lực đồng đều cho các cầu thủ. Nguồn lực hoạt động của CLB không chỉ đến từ đóng góp của các thành viên mà còn được tiếp sức bởi các doanh nghiệp địa phương - trong đó nhiều chủ doanh nghiệp cũng là những hạt nhân nòng cốt của đội.

Ông Bùi Trung Hiếu, Chủ tịch CLB cho biết: “Nhờ nguồn quỹ hoạt động khá ổn định, nên bên cạnh việc tập luyện và giao lưu bóng đá hàng tuần, CLB còn thường xuyên tham dự những giải đấu cấp địa phương, cấp tỉnh và giành được thành tích cao. CLB duy trì nội dung Futsal và từng giành ngôi á quân năm 2018 và vô địch năm 2022 ở giải Futsal cấp tỉnh”.

FC Sơn Trang là một trong những đội bóng xây dựng được nền tảng vững chắc từ nguồn xã hội hóa. Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ tài chính cho hoạt động thường xuyên, sự đồng hành của doanh nghiệp còn góp phần nâng tầm hình ảnh và tính chuyên nghiệp của đội. Từ việc đầu tư đồng phục, xây dựng bộ nhận diện đến tổ chức các hoạt động truyền thông, mọi khâu đều được triển khai bài bản, qua đó giúp FC Sơn Trang tạo dấu ấn rõ nét và ngày càng thu hút sự quan tâm của cộng đồng.

Phó Chủ tịch FC Sơn Trang Hà Viết Vũ cho biết: “Đội bóng gồm cầu thủ chất lượng, chơi tốt nhiều loại hình từ bóng đá Futsal đến bóng sân 7, sân 11. Với Futsal chúng tôi duy trì ổn định vì đây như một “bệ phóng” quan trọng giúp cầu thủ nâng cao kỹ thuật cá nhân và nền tảng thể chất, từ đó hỗ trợ hiệu quả cho các loại hình bóng đá khác”.

Bên cạnh đó, phường Sầm Sơn cũng sở hữu một lực lượng cầu thủ yêu thích Futsal đông đảo, đặc biệt là lớp trẻ. Chính sự đam mê này đã giúp phong trào không bị đứt gãy, dù gặp không ít khó khăn. Cầu thủ Nguyễn Thừa Đạt từng thi đấu nhiều năm ở Giải Futsal vô địch quốc gia cho đội Thái Sơn Bắc chia sẻ: “Những ngày tháng tập luyện Futsal tại phường Sầm Sơn đã chắp cánh cho tôi vươn đến giải đấu chuyên nghiệp, thỏa mãn đam mê và tăng thu nhập cho cuộc sống”.

Một điểm nhấn đáng chú ý là cách làm linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức các giải Futsal phong trào. Phường Sầm Sơn chủ động xây dựng sân chơi với quy mô hợp lý, thời gian linh hoạt, qua đó duy trì nhịp thi đấu thường xuyên cho các đội bóng. Tiêu biểu là Giải bóng đá Futsal các CLB TP Sầm Sơn (cũ) - sân chơi truyền thống đã được tổ chức 8 mùa, trở thành điểm hẹn quen thuộc của phong trào. Không chỉ tạo động lực phát triển bóng đá nói riêng và TDTT địa phương nói chung, những giải đấu này còn là “bệ phóng” giúp các CLB khẳng định vị thế ở cấp tỉnh. Minh chứng rõ nét là trong các năm 2018, 2019, 2021, 2022 và 2025, các đội bóng của phường Sầm Sơn liên tiếp thống trị Giải Futsal tỉnh Thanh Hóa.

Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ công phường Sầm Sơn Dương Đức Hưng cho biết: “Duy trì và phát triển Futsal ổn định đến từ sự kết hợp của nhiều yếu tố: sự quan tâm của chính quyền, niềm đam mê của người dân và khả năng tận dụng điều kiện sẵn có. Đặc biệt, cách làm linh hoạt, không phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn ngân sách Nhà nước đã giúp Futsal ở Sầm Sơn có “sức đề kháng” tốt trước những biến động chung. Thời gian tới trung tâm tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn định hướng hoạt động và phát triển nội dung Futsal đối với các CLB. Khi có sự phối hợp hài hòa giữa chính quyền và công tác xã hội hóa, phong trào Futsal hứa hẹn sẽ chuyển mình, từng bước lan tỏa rộng hơn trong cộng đồng”.

Bài và ảnh: A.T