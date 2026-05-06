Arsenal vào chung kết Champions League; Lộ diện người thay HLV Huỳnh Đức dẫn dắt CA TP HCM

U17 Việt Nam khởi đầu hành trình World Cup bằng trận ra quân gặp U17 Yemen; Dubai ra mắt fan zone đầu tiên, sẵn sàng cho World Cup 2026; Hơn 1 triệu CĐV Real muốn Mbappe ra đi... là những tin chính có trong bản tin thể thao sáng nay (6/5).

Lộ diện người thay HLV Huỳnh Đức dẫn dắt CA TP HCM

Sau chuỗi thành tích bết bát với 4 thất bại trong 5 vòng đấu, CLB Công an TP HCM đã chính thức nói lời chia tay HLV Lê Huỳnh Đức vào chiều 5/5.

Hiện tại, trợ lý Phùng Thanh Phương được chỉ định tạm quyền dẫn dắt đội bóng từ vòng 22 gặp SLNA. Tuy nhiên, đây chỉ là phương án tạm thời do ông Phương chưa có bằng Pro theo quy định của AFC.

HLV Phùng Thanh Phương sẽ tạm quyền dắt CA TP HCM trong những vòng tới.

Ứng viên sáng giá nhất cho chiếc “ghế nóng” chính thức là HLV Hứa Hiền Vinh, một cựu cầu thủ của đội bóng ngành Công an. Với kinh nghiệm dẫn dắt các lứa trẻ quốc gia và sở hữu bằng cấp chuyên môn cao nhất, ông Vinh được kỳ vọng sẽ giúp đội bóng vực dậy tinh thần để chinh chiến tại đấu trường Cúp Quốc gia.

U17 Việt Nam khởi đầu hành trình World Cup bằng trận ra quân gặp U17 Yemen

Rạng sáng ngày 7/5 (giờ Việt Nam), đội tuyển U17 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu mở màn bảng C giải U17 châu Á 2026 gặp đối thủ U17 Yemen tại Jeddah, Saudi Arabia. Đây được xem là trận đấu bản lề, quyết định lớn đến mục tiêu lọt vào tứ kết để giành tấm vé lịch sử tham dự VCK World Cup U17.

U17 Việt Nam sẵn sàng gây bất ngờ tại giải U17 châu Á 2026 (Ảnh: VFF).

Dưới sự dẫn dắt của HLV Cristiano Roland, các cầu thủ trẻ Việt Nam đang có sự chuẩn bị kỹ lưỡng và thích nghi tốt với thời tiết vùng sa mạc. Dù Yemen là đối thủ có kỹ thuật cá nhân tốt, nhưng U17 Việt Nam tự tin nhờ ưu thế về thể hình, kỷ luật chiến thuật và tinh thần hưng phấn sau quá trình rèn luyện chuyên sâu.

Một chiến thắng trước Yemen sẽ tạo đà tâm lý quan trọng trước khi thầy trò HLV Roland đối đầu với hai đối thủ mạnh khác là Hàn Quốc và UAE.

Dubai ra mắt fan zone đầu tiên, sẵn sàng cho World Cup 2026

Thành phố Dubai vừa chính thức khởi động không khí FIFA World Cup 2026 bằng việc ra mắt fan zone đầu tiên tại tổ hợp Bla Bla Dubai. Dù đội tuyển UAE không góp mặt và khung giờ thi đấu tại Mỹ có sự chênh lệch lớn, fan zone này vẫn cam kết phát sóng toàn bộ 104 trận đấu xuyên suốt ngày đêm.

Quang cảnh thành phố Dubai, UAE. (Ảnh minh họa: THX/TTXVN)

Với màn hình lớn, âm thanh hiện đại và giá vé vào cửa khoảng 16 USD (có thể quy đổi sang dịch vụ ăn uống), đây hứa hẹn là điểm hẹn lý tưởng cho người hâm mộ. Đặc biệt, McGettigan’s còn thiết lập khu vực riêng cho cổ động viên đội tuyển Anh cùng nhiều chương trình giải trí trực tiếp, tạo nên trải nghiệm sống động như tại sân vận động.

Arsenal đánh bại Atletico, hiên ngang tiến vào chung kết Champions League

Sau 20 năm chờ đợi, Arsenal đã chính thức giành vé vào chơi trận chung kết Champions League sau khi đánh bại Atletico Madrid 1-0 ở lượt về bán kết (thắng chung cuộc 1-0). Bàn thắng duy nhất của Bukayo Saka ở phút 44 đã cụ thể hóa thế trận áp đảo của “Pháo thủ” tại Emirates, biến giấc mơ từ thời Arsene Wenger trở lại hiện thực.

Noni Madueke, HLV Mikel Arteta, Declan Rice (từ trái sang) vui mừng sau trận Arsenal thắng Atletico 1-0 ở lượt về bán kết Champions League trên sân Emirates, London, Anh ngày 5/5/2026. (Ảnh: The Guardian)

Dưới sự dẫn dắt của Mikel Arteta, Arsenal đang đứng trước cơ hội giành cú ăn hai lịch sử khi vừa nắm quyền tự quyết tại Premier League, vừa chuẩn bị cho trận chung kết châu Âu tại Budapest vào ngày 30/5. Tinh thần thép và lối chơi kỷ luật đã giúp đội bóng thành London vượt qua sự phản kháng quyết liệt của thầy trò Diego Simeone để viết tiếp trang sử mới.

Hơn một triệu CĐV Real muốn Mbappe ra đi

Phòng thay đồ của Real Madrid đang trải qua giai đoạn đen tối nhất kể từ khi bị loại khỏi Champions League. Đỉnh điểm của sự hỗn loạn là việc Kylian Mbappe bị cáo buộc xúc phạm trợ lý HLV khi bị bắt việt vị trên sân tập. Trước đó, trung vệ Rudiger cũng gây gổ với Carreras, trong khi Dani Ceballos công khai từ mặt HLV Arbeloa.

Hình ảnh “Mbappe Out” trên bản kiến nghị trực tuyến của CĐV Real Madrid ngày 5/5/2026. Ảnh: chụp màn hình

Thái độ cá nhân của Mbappe, đặc biệt là chuyến nghỉ dưỡng tại Ý khi đang điều trị chấn thương, đã thổi bùng cơn giận dữ của người hâm mộ. Một bản kiến nghị trực tuyến đòi bán tiền đạo người Pháp đã thu hút hơn một triệu chữ ký chỉ trong vài giờ.

Giữa tâm bão chỉ trích và sự chia rẽ nội bộ, “Kền kền trắng” đang đứng trước nguy cơ trắng tay và phải chứng kiến Barca đăng quang La Liga nếu thất bại trong trận El Clasico ngày 10/5 tới.

