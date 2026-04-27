Tỷ phú Elon Musk đối đầu OpenAI tại tòa án: Cuộc chiến pháp lý lớn trong ngành AI bắt đầu

Vụ kiện giữa tỷ phú công nghệ Elon Musk và công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI chính thức bước vào giai đoạn xét xử từ ngày 27/4, làm nổi bật tranh cãi về định hướng phát triển trí tuệ nhân tạo – phục vụ lợi ích chung hay lợi ích thương mại.

Vụ kiện giữa tỷ phú công nghệ Elon Musk và công ty trí tuệ nhân tạo OpenAI chính thức bước vào giai đoạn xét xử. Ảnh: channelstv

Đây được xem là một trong những cuộc đối đầu pháp lý đáng chú ý trong lĩnh vực công nghệ, khi ông Musk – người từng là nhà đồng sáng lập và tài trợ ban đầu – nay trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp của OpenAI thông qua công ty xAI.

Trọng tâm vụ kiện xoay quanh cáo buộc của ông Musk rằng OpenAI đã đi chệch khỏi sứ mệnh phi lợi nhuận ban đầu. Theo hồ sơ tòa án, năm 2015, Sam Altman đã thuyết phục ông Musk tham gia sáng lập OpenAI như một tổ chức phi lợi nhuận, với mục tiêu phát triển công nghệ phục vụ lợi ích chung.

Tuy nhiên, sau đó OpenAI đã thành lập bộ phận hoạt động vì lợi nhuận nhằm huy động nguồn vốn lớn cho hạ tầng công nghệ. Tập đoàn Microsoft đã đầu tư hàng tỷ USD vào OpenAI, và Giám đốc điều hành Satya Nadella dự kiến sẽ ra làm chứng tại phiên tòa.

Tỷ phú Elon Musk còn đề nghị thay thế ban lãnh đạo hiện tại của OpenAI. Ảnh: Getty Images.

Phía ông Musk cho rằng ông đã bị “đánh lừa” về định hướng phát triển của OpenAI, trong khi công ty này phản bác rằng mâu thuẫn xuất phát từ việc ông Musk muốn kiểm soát tuyệt đối tổ chức.

Ngoài việc yêu cầu OpenAI quay lại mô hình phi lợi nhuận, ông Musk còn đề nghị thay thế ban lãnh đạo hiện tại, bao gồm ông Altman và đồng sáng lập Greg Brockman.

OpenAI cũng cho rằng vụ kiện mang động cơ cạnh tranh, khi ông Musk tham gia lĩnh vực AI với sản phẩm chatbot riêng và từng kêu gọi tạm dừng phát triển công nghệ AI tiên tiến.

Thẩm phán Yvonne Gonzalez Rogers dự kiến sẽ đưa ra phán quyết vào giữa tháng 5, dựa trên ý kiến tư vấn của bồi thẩm đoàn, nhằm xác định liệu OpenAI có vi phạm cam kết ban đầu hay không.

Vụ kiện được đánh giá không chỉ là tranh chấp pháp lý giữa các cá nhân và doanh nghiệp, mà còn phản ánh cuộc tranh luận rộng hơn về tương lai của trí tuệ nhân tạo và vai trò của công nghệ này đối với xã hội.

Bích Hồng

Nguồn: CNA.