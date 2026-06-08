Nepal tìm kiếm giải pháp ngoại giao cho tranh chấp biên giới với Ấn Độ

Ngoại trưởng Nepal Shishir Khanal khẳng định chính phủ nước này mong muốn giải quyết các tranh chấp biên giới với Ấn Độ thông qua con đường ngoại giao, nhấn mạnh không có rào cản nào là không thể vượt qua nếu hai bên cùng đối thoại với “trái tim rộng mở”

Ngoại trưởng Nepal Shishir Khanal và Ngoại trưởng Ấn Độ S. Jaishankar Ảnh: : X/@DrSJaishankar

Phát biểu trong cuộc gặp gỡ giới truyền thông tại thủ đô New Delhi (Ấn Độ) ngày 7/6, Ngoại trưởng Nepal Shishir Khanal cho biết chính quyền mới tại Kathmandu đang chủ động thay đổi cách tiếp cận trong quan hệ với quốc gia láng giềng.

Theo ông Khanal, Nepal sẽ không nhìn nhận Ấn Độ qua "lăng kính méo mó, quá nhạy cảm của địa chính trị thế kỷ 21". Thay vào đó, quốc gia này chọn cách tiếp cận bình tĩnh, dựa trên dữ liệu thực tế thay vì sa đà vào các màn phô trương chủ nghĩa dân tộc cực đoan.

Ngoại trưởng Shishir Khanal nhấn mạnh: "Không có vấn đề nào quá lớn và không có rào cản nào quá phức tạp khi chúng ta ngồi lại với nhau và mở lòng. Chúng tôi nhìn nhận Ấn Độ với cái nhìn khách quan và một mục tiêu duy nhất, minh bạch: chuyển đổi nền kinh tế của Nepal"

Tuyên bố mang tính thiện chí của Ngoại trưởng Khanal được đưa ra ngay sau cuộc thảo luận sâu rộng với Bộ trưởng Ngoại giao Ấn Độ S. Jaishankar, nằm trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức kéo dài 3 ngày tới Ấn Độ bắt đầu từ ngày 5/6. Tại cuộc gặp, ngoại trưởng hai nước khẳng định không cần bên thứ ba hòa giải các tranh chấp đất đai. Hai bên thống nhất kích hoạt lại các nhóm làm việc chung để đàm phán trực tiếp và hòa bình. Cuộc gặp này giúp hai nước tạm gác lại những bất đồng cũ. Từ đó mở ra chương mới dựa trên sự tin tưởng và phát triển bền vững.

Thủ tướng Nepal Balendra Shah gợi ý Trung Quốc và Vương Quốc Anh can thiệp để giải quyết tranh chấp biên giới với Ấn Độ. Ảnh: Getty Images

Chuyến công du này diễn ra trong bối cảnh quan hệ hai nước vừa xuất hiện sóng gió lớn về tranh chấp biên giới. Đầu tháng 6/2026, Thủ tướng Nepal Balendra Shah đã có bài phát biểu gây bão dư luận tại Quốc hội khi đề xuất mời Trung Quốc và Vương quốc Anh can thiệp để giải quyết tranh chấp biên giới với Ấn Độ.

Ngay lập tức, Bộ Ngoại giao Ấn Độ đã lên tiếng bác bỏ vai trò của bên thứ ba. Phía Ấn Độ khẳng định hai nước có đủ cơ chế song phương và đã phân định thành công 98% đường biên giới, không cần quốc tế hóa tranh chấp.

Nhật Lệ