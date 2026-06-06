Hơn 1.300 thí sinh hoàn thành kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn

Chiều 6/6, hơn 1.300 thí sinh đăng ký dự thi vào lớp 10 Trường THPT Chuyên Lam Sơn đã hoàn thành bài thi môn chuyên - môn thi cuối cùng của Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2026-2027. Kết thúc bài thi, nhiều học sinh bước ra khỏi phòng thi với tâm trạng phấn khởi, nhẹ nhõm sau những ngày nỗ lực ôn luyện và tham gia kỳ thi được đánh giá có tính cạnh tranh cao nhất tỉnh.

Video: Hơn 1.300 thí sinh hoàn thành kỳ thi vào Trường THPT Chuyên Lam Sơn.

Không khí sau giờ làm bài trở nên rộn ràng hơn khi các thí sinh chính thức khép lại hành trình chinh phục cánh cửa vào ngôi trường chuyên hàng đầu của tỉnh Thanh Hóa. Những nụ cười, cái bắt tay và những cuộc trò chuyện sôi nổi giữa các thí sinh đã phần nào phản ánh tâm trạng thoải mái sau khi hoàn thành bài thi cuối cùng.

Nhiều học sinh cho biết đề thi môn chuyên năm nay có sự phân hóa rõ rệt, phù hợp với tính chất của một kỳ thi tuyển sinh vào trường chuyên. Dù vẫn có những câu hỏi đòi hỏi khả năng tư duy, vận dụng kiến thức ở mức cao, nhưng nhìn chung các em đều cảm thấy hài lòng với phần thể hiện của mình.

Em Lê Hồng Anh, học sinh Trường THCS Lý Tự Trọng, dự thi chuyên Lịch sử, cho biết: “Vì đây là môn thi cuối cùng nên trước giờ làm bài em cũng có chút áp lực. Tuy nhiên, đề thi năm nay được em đánh giá là khá vừa sức, có sự phân hóa hợp lý giữa các nhóm thí sinh. Đặc biệt, nhiều bạn khá bất ngờ khi câu hỏi cuối của đề thi có nội dung tương tự đề thi năm trước. Chính vì cho rằng dạng câu hỏi này đã xuất hiện ở kỳ thi trước nên năm nay sẽ không lặp lại, một số bạn chủ quan, không ôn tập kỹ và đã bị mất điểm đáng tiếc ở phần này.”

Em An Gia Hân, Trường THCS Nguyễn Hồng Lễ, phường Sầm Sơn, thí sinh dự thi chuyên Văn cho biết: “Đề thi Văn năm nay em thấy khá hay, có câu khó để phân loại thí sinh nhưng em nghĩ điều đó là cần thiết đối với một kỳ thi vào trường chuyên. Sau nhiều tháng ôn tập, bây giờ em cảm thấy nhẹ nhõm và vui mừng khi đã hoàn thành tốt tất cả các môn thi”.

Không chỉ các thí sinh, nhiều phụ huynh cũng có mặt từ sớm tại khu vực cổng trường để chờ đón con em mình. Sau khi tiếng trống kết thúc giờ thi vang lên, không khí bên ngoài điểm thi trở nên nhộn nhịp.

Những lời động viên, những cái ôm và nụ cười của phụ huynh dành cho con em đã tạo nên hình ảnh đẹp trong ngày cuối cùng của kỳ thi.

Năm học 2026-2027, Trường THPT chuyên Lam Sơn tuyển sinh 420 học sinh, chia thành 12 lớp chuyên. Trong đó, các môn Toán, Ngữ văn và Tiếng Anh mỗi môn tuyển 2 lớp; các môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lịch sử và Địa lý mỗi môn tuyển 1 lớp. Với số lượng hơn 1.300 thí sinh đăng ký dự thi, tỷ lệ cạnh tranh tiếp tục ở mức cao, đòi hỏi các thí sinh phải có sự chuẩn bị kỹ lưỡng về kiến thức cũng như tâm lý.

Là ngôi trường có bề dày truyền thống đào tạo học sinh giỏi của tỉnh và cả nước, Trường THPT chuyên Lam Sơn luôn là mục tiêu phấn đấu của nhiều học sinh xuất sắc. Chính vì vậy, kỳ thi tuyển sinh vào trường hằng năm luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt của phụ huynh, học sinh và ngành giáo dục.

Theo kế hoạch tuyển sinh, kết quả thi và điểm chuẩn xét tuyển vào lớp 10 Trường THPT chuyên Lam Sơn năm học 2026-2027 sẽ được công bố vào ngày 15/7. Đây là thời điểm được các thí sinh mong chờ sau nhiều tháng nỗ lực học tập và trải qua kỳ thi đầy thử thách.

Việc hoàn thành bài thi môn chuyên cũng đồng nghĩa với việc khép lại toàn bộ đợt tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2026-2027 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Sau các môn thi chung và các môn chuyên, hàng chục nghìn học sinh đã hoàn thành một dấu mốc quan trọng trên hành trình học tập của mình.

Dù kết quả cuối cùng vẫn còn ở phía trước, nhưng đối với nhiều thí sinh, việc hoàn thành kỳ thi với tâm thế tự tin đã là một thành công đáng ghi nhận. Những ngày tháng ôn luyện miệt mài, sự đồng hành của gia đình và thầy cô cùng những nỗ lực không ngừng nghỉ sẽ là hành trang quý giá để các em tiếp tục bước vào chặng đường học tập mới.

Hoàng Đông - Phương Đỗ