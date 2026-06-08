Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm: Các quốc gia ngày càng phụ thuộc vào vũ khí hạt nhân

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) của Thụy Điển cho biết ngày càng nhiều quốc gia đang dựa vào vũ khí hạt nhân như một công cụ thể hiện sức mạnh quốc gia, đảo ngược những nỗ lực nhằm cắt giảm số lượng và vai trò của loại vũ khí này.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) công bố báo cáo thường niên về tình hình vũ khí, giải trừ quân bị và an ninh quốc tế. Những phát hiện chính trong Niên giám SIPRI 2026 cho thấy các quốc gia ngày càng dựa vào vũ khí hạt nhân như một công cụ quyền lực quốc gia - đảo ngược những nỗ lực kéo dài hàng thập kỷ nhằm giảm số lượng và vai trò của vũ khí hạt nhân. Ảnh: Sipri.

Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm (SIPRI) đã công bố báo cáo thường niên vào ngày 8/6. Báo cáo cho biết các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có khoảng 12.187 đầu đạn hạt nhân tính đến tháng 1/2026, giảm 54 đầu đạn so với một năm trước đó.

Trong đó, Nga được ước tính sở hữu 5.420 đầu đạn hạt nhân, tiếp theo là Mỹ với 5.042 đầu đạn. Hai nước này được cho là đang nắm giữ hơn 80% tổng kho vũ khí hạt nhân trên toàn cầu.

SIPRI cũng ước tính Trung Quốc hiện có kho vũ khí hạt nhân lớn thứ ba thế giới với khoảng 620 đầu đạn, đồng thời cho rằng kho hạt nhân của nước này đang tăng trưởng với tốc độ nhanh hơn bất kỳ quốc gia nào khác. Khoảng 4.012 đầu đạn, tương đương hơn 30% tổng số đầu đạn hạt nhân, đã được triển khai trên các tên lửa và máy bay. Con số này tăng khoảng 100 đầu đạn so với cùng kỳ năm trước.

Tháng 2 vừa qua, Hiệp ước Cắt giảm Vũ khí Tấn công Chiến lược Mới (New START) – thỏa thuận cắt giảm vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga đã hết hiệu lực. Đến tháng 3, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron tuyên bố nước này sẽ tăng số lượng đầu đạn hạt nhân.

Giám đốc SIPRI, Karim Haggag, cho biết: “Những tiếng nói có tầm ảnh hưởng, bao gồm cả một số nhà lãnh đạo thế giới, đang ủng hộ vũ khí hạt nhân như một sự đảm bảo chống lại sự tấn công từ một quốc gia thù địch. Ảnh: Tagesschau.

Giám đốc SIPRI, Karim Haggag, cho biết: “Những tiếng nói có tầm ảnh hưởng, bao gồm cả một số nhà lãnh đạo thế giới, đang ủng hộ vũ khí hạt nhân như một sự đảm bảo chống lại sự tấn công từ một quốc gia thù địch. Tuy nhiên, ông cảnh báo rằng việc các chiến lược quốc phòng và an ninh quốc gia ngày càng phụ thuộc vào vũ khí hạt nhân có thể làm gia tăng đáng kể các rủi ro hạt nhân trên toàn cầu.

Trong khi đó, Hans M. Kristensen, Nghiên cứu viên cao cấp thuộc Chương trình Vũ khí Hủy diệt Hàng loạt của SIPRI và Giám đốc Dự án Thông tin Hạt nhân tại Liên đoàn các nhà khoa học Mỹ (FAS) cho biết: “Ngày càng có nhiều bằng chứng cho thấy các quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân đang gạt bỏ, thậm chí từ bỏ các cam kết giải trừ quân bị của mình và thay vào đó đang phô trương sức mạnh hạt nhân. Bằng cách tìm kiếm các giải pháp hạt nhân, các quốc gia đang tạo ra những rủi ro mới và thúc đẩy động lực chạy đua vũ trang”.

Thanh Vân