Các nhóm Palestine họp tại Cairo thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn Gaza

Ngày 8/6, Đại diện các nhóm Palestine đã tham dự cuộc họp cấp cao tại thủ đô Cairo của Ai Cập, cùng với các bên trung gian gồm Ai Cập, Qatar và Thổ Nhĩ Kỳ, nhằm thảo luận các bước thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn tại Dải Gaza.

Các nhóm Palestine họp tại Cairo thúc đẩy thực thi thỏa thuận ngừng bắn Gaza. Ảnh: Asharq Al-Awsat

Theo kênh Al-Qahera News của Ai Cập, cuộc họp tập trung xem xét lộ trình được đề xuất cho việc hoàn tất giai đoạn hai của thỏa thuận ngừng bắn. Các bên tham dự nhấn mạnh sự cần thiết phải tiếp tục triển khai đầy đủ các nội dung đã được thống nhất trong khuôn khổ kế hoạch hòa bình gồm 20 điểm do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, đặc biệt là những cam kết còn lại của giai đoạn đầu.

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh tiến trình thực hiện một số điều khoản quan trọng của thỏa thuận ngừng bắn giữa Hamas và Israel đang gặp nhiều trở ngại. Những vấn đề còn tồn tại bao gồm các nội dung liên quan đến giải giáp vũ khí, cơ chế quản lý an ninh cũng như kế hoạch tái thiết Dải Gaza sau nhiều năm xung đột.

Israel và Hamas nhiều lần cáo buộc lẫn nhau vi phạm các điều khoản của lệnh ngừng bắn, khiến tiến trình thực thi thỏa thuận gặp khó khăn. Giai đoạn đầu của thỏa thuận ngừng bắn bao gồm việc trao đổi tù nhân và người bị giam giữ, tạo điều kiện đưa hàng viện trợ nhân đạo vào Gaza, đồng thời rút lực lượng Israel khỏi một số khu vực trong dải đất ven Địa Trung Hải này.

Israel và Hamas nhiều lần cáo buộc lẫn nhau vi phạm các điều khoản của lệnh ngừng bắn. Ảnh: The Christian Science Monitor

Giữa tháng 1 năm nay, Mỹ thông báo khởi động giai đoạn hai của tiến trình ngừng bắn. Sau đó, một ủy ban kỹ trị chuyển tiếp gồm 15 thành viên đã được thành lập để điều hành các công việc dân sự tại Gaza. Cơ quan này do ông Ali Shaath, cựu quan chức Chính quyền Palestine, đứng đầu. Giới quan sát cho rằng, kết quả cuộc họp tại Cairo có thể đóng vai trò quan trọng trong việc tháo gỡ các vướng mắc còn tồn tại, qua đó tạo động lực mới cho tiến trình duy trì ngừng bắn và ổn định tình hình tại Gaza trong thời gian tới.

Theo số liệu mới nhất do cơ quan y tế tại Gaza công bố, kể từ khi lệnh ngừng bắn có hiệu lực vào tháng 10/2025, đã có ít nhất 961 người Palestine thiệt mạng và 3.020 người bị thương tại vùng lãnh thổ này.

Trong khi đó, Liên hợp quốc cảnh báo cuộc khủng hoảng rác thải ngày càng nghiêm trọng tại Gaza đang tạo ra nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng. Tại Bờ Tây, nông dân Palestine cho biết họ đang khẩn trương thu hoạch mùa màng trong bối cảnh lo ngại các vụ bạo lực và căng thẳng gia tăng, ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất nông nghiệp và sinh kế của người dân địa phương.

Lê Hà.