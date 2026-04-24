Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới và thông điệp vắc-xin hiệu quả cho mọi thế hệ

Từ ngày 24 đến 30/4/2026, cộng đồng quốc tế hưởng ứng Tuần lễ Tiêm chủng Thế giới do Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) phát động.

Đây là chiến dịch thường niên nhằm tôn vinh vai trò của vắc xin trong việc bảo vệ con người ở mọi lứa tuổi, đồng thời thúc đẩy nỗ lực của các quốc gia trong việc nâng cao độ bao phủ tiêm chủng, đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận với các loại vắc xin an toàn và hiệu quả nhất.

Với chủ đề năm 2026 là “Vắc xin hiệu quả cho mọi thế hệ,” WHO nhấn mạnh giá trị bền vững của việc tiêm phòng không chỉ bảo vệ cá nhân hiện tại mà còn tạo dựng nền móng sức khỏe cho các thế hệ mai sau, đồng thời gửi đi thông điệp mạnh mẽ rằng quyết định tiêm chủng của mỗi người sẽ tạo nên sự khác biệt cho cộng đồng./.

​(TTXVN/Vietnam+)