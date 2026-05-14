Khẳng định là cơ sở chuyên khoa phục hồi chức năng uy tín của tỉnh

Trải qua gần 60 năm xây dựng và phát triển, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, phục hồi chức năng và từng bước hiện đại hóa các hoạt động chuyên môn. Với phương châm lấy người bệnh làm trung tâm, bệnh viện đang từng bước khẳng định vị thế là cơ sở chuyên khoa phục hồi chức năng uy tín của tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của Nhân dân.

Cùng với chuyên môn, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa đặc biệt quan tâm đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế.

Từ một cơ sở điều dưỡng được thành lập năm 1966 với nhiều khó khăn về cơ sở vật chất, nhân lực và trang thiết bị, đến nay bệnh viện đã phát triển thành bệnh viện chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh với quy mô 120 giường kế hoạch, 147 giường thực kê, đội ngũ cán bộ, y bác sĩ ngày càng được chuẩn hóa.

Những năm gần đây, bệnh viện xác định nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt. Theo đó, cùng với việc đầu tư cơ sở vật chất, đổi mới phong cách, thái độ phục vụ của đội ngũ cán bộ y tế được đặc biệt quan tâm. Các khoa, phòng duy trì thực hiện nghiêm quy tắc ứng xử, đẩy mạnh xây dựng môi trường bệnh viện “xanh - sạch - đẹp”, tạo không gian điều trị thân thiện, an toàn cho người bệnh. Khuôn viên bệnh viện được quy hoạch đồng bộ với nhiều cây xanh, hệ thống biển chỉ dẫn khoa học, thuận tiện cho người dân đến khám và điều trị. Công tác kiểm soát nhiễm khuẩn, vệ sinh môi trường được thực hiện nghiêm túc, góp phần hạn chế nguy cơ lây nhiễm chéo và nâng cao chất lượng điều trị.

Song song với cải thiện môi trường khám chữa bệnh, bệnh viện chú trọng đầu tư trang thiết bị, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào điều trị và phục hồi chức năng. Hiện nay, bệnh viện đã triển khai nhiều kỹ thuật chuyên sâu như điện trị liệu, vận động trị liệu, kéo giãn cột sống, siêu âm điều trị, laser nội mạch, châm cứu, xoa bóp bấm huyệt kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền... giúp nâng cao hiệu quả điều trị, rút ngắn thời gian nằm viện và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Bà Lê Thị Hoa ở phường Sầm Sơn chia sẻ: "Tôi điều trị phục hồi chức năng tại bệnh viện gần một tháng sau tai biến. Điều tôi cảm nhận rõ nhất là sự tận tình của các bác sĩ, kỹ thuật viên và điều dưỡng. Từ khâu tiếp đón, hướng dẫn đến tập phục hồi đều rất chu đáo. Cơ sở vật chất sạch sẽ, thủ tục khám chữa bệnh giờ cũng nhanh gọn hơn trước nhiều. Sau thời gian điều trị, sức khỏe của tôi cải thiện rõ rệt, đi lại thuận lợi hơn nên gia đình rất yên tâm".

Từ năm 2023 đến nay bệnh viện đã triển khai thêm 28 kỹ thuật mới, tiếp nhận chuyển giao nhiều kỹ thuật từ tuyến trên theo Đề án 1816, góp phần nâng cao năng lực chuyên môn và mở rộng phạm vi điều trị. Năm 2025, tổng số bệnh nhân điều trị nội trú đạt 3.790 lượt, vượt kế hoạch đề ra; công suất sử dụng giường bệnh luôn ở mức cao, phản ánh niềm tin ngày càng lớn của người dân đối với bệnh viện.

Một trong những điểm nhấn nổi bật trong hành trình nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh là việc đẩy mạnh chuyển đổi số trong hoạt động khám chữa bệnh. Bệnh viện đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin như đăng ký khám bệnh bằng căn cước công dân gắn chip, tích hợp ứng dụng VssID, thanh toán không dùng tiền mặt, quét mã QR tra cứu thông tin khám chữa bệnh... Đặc biệt, bệnh viện đã triển khai thành công bệnh án điện tử và chính thức đưa vào sử dụng từ ngày 1/1/2026. Việc ứng dụng bệnh án điện tử không chỉ giúp giảm áp lực giấy tờ hành chính, tiết kiệm thời gian cho nhân viên y tế, mà còn giúp người bệnh được tiếp cận dịch vụ y tế nhanh chóng, thuận tiện, chính xác hơn.

Bên cạnh nâng cao chất lượng chuyên môn, công tác xã hội và hỗ trợ người bệnh cũng được bệnh viện quan tâm thực hiện hiệu quả. Tổ công tác xã hội thường xuyên phối hợp với các nhà hảo tâm tổ chức trao quà, phát cháo miễn phí, hỗ trợ bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn, tổ chức các hoạt động thiện nguyện, giao lưu văn nghệ giúp người bệnh thêm động lực trong quá trình điều trị. Cùng với đó, bệnh viện tiếp tục phát huy vai trò chỉ đạo tuyến, phục hồi chức năng dựa vào cộng đồng, góp phần nâng cao năng lực mạng lưới phục hồi chức năng tại cơ sở. Các hoạt động truyền thông giáo dục sức khỏe được duy trì thường xuyên thông qua nhiều hình thức, giúp người dân nâng cao nhận thức trong chăm sóc và phục hồi sức khỏe.

Thầy thuốc Ưu tú, BSCKII Trịnh Thanh Hải, Giám đốc bệnh viện, cho biết: "Bệnh viện luôn xác định người bệnh là trung tâm của mọi hoạt động. Vì vậy, ngoài nâng cao chất lượng chuyên môn, bệnh viện đặc biệt chú trọng đổi mới phong cách phục vụ, đẩy mạnh chuyển đổi số, xây dựng môi trường bệnh viện thân thiện, hiện đại nhằm mang lại sự hài lòng cao nhất cho người bệnh".

Với những nỗ lực không ngừng trong đổi mới và nâng cao chất lượng toàn diện, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa đang từng bước khẳng định vai trò là địa chỉ tin cậy trong chăm sóc, điều trị và phục hồi chức năng cho Nhân dân trong và ngoài tỉnh; hướng tới mục tiêu xây dựng bệnh viện chuyên khoa hiện đại, chuyên sâu, phát triển bền vững trong giai đoạn mới.

Bài và ảnh: Hà Phương