Ý nghĩa thiết thực từ chương trình phúc lợi “Mắt sáng đoàn viên”

Chiều 14/5, Công đoàn phường Hạc Thành và Bệnh viện mắt Bình Tâm tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác chương trình phúc lợi “Mắt sáng đoàn viên”.

Theo nội dung ký kết, Bệnh viện mắt Bình Tâm sẽ cung cấp các gói dịch vụ ưu đãi cho đoàn viên công đoàn phường Hạc Thành. Trong đó, gói tầm soát mắt miễn phí gồm: khám chuyên khoa mắt đánh giá, phát hiện các bệnh lý về mắt; soi đáy mắt tầm soát các tổn thương sâu; hướng dẫn bảo vệ mắt cho cán bộ, công chức làm việc nhiều với máy tính.

Chủ tịch Công đoàn phường Hạc Thành Nguyễn Văn Tiến phát biểu tại lễ ký kết.

Đối với các dịch vụ chuyên sâu, đoàn viên công đoàn phường sẽ được giảm 30% chi phí khi điều trị, phẫu thuật hoặc làm các xét nghiệm mắt ngoài danh mục tài trợ.

Ngoài ra, dịch vụ hỗ trợ đặc biệt sẽ được triển khai như tư vấn miễn phí, giải đáp thắc mắc về sức khỏe thị lực qua hotline hoặc trực tiếp tại cơ sở.

Giám đốc Bệnh viện mắt Bình Tâm Nguyễn Hữu Dũng phát biểu tại lễ ký kết.

Để chương trình phúc lợi mang lại hiệu quả thiết thực, Công đoàn phường Hạc Thành sẽ tổ chức tuyên truyền rộng rãi các nội dung ưu đãi của Bệnh viện mắt Bình Tâm đến toàn thể đoàn viên; đồng thời, phối hợp giám sát chất lượng dịch vụ và phản hồi của đoàn viên để đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho người lao động.

Trong quá trình thực hiện, hai bên thường xuyên trao đổi thông tin về quá trình triển khai thực hiện thỏa thuận hợp tác để kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh.

Bệnh viện mắt Bình Tâm tặng voucher khám mắt ưu đãi cho Công đoàn phường Hạc Thành.

Đây là chương trình phúc lợi ý nghĩa,thể hiện sự quan tâm, đồng hành, chia sẻ trách nhiệm giữa tổ chức công đoàn và đơn vị y tế trong công tác chăm sóc sức khỏe người lao động. Chương trình cũng mở ra cơ hội để đoàn viên, người lao động được hưởng nhiều quyền lợi ưu đãi trong thăm khám, tư vấn, điều trị và chăm sóc các bệnh về mắt, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, giúp người lao động yên tâm công tác.

Tố Phương