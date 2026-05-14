Làm sạch sâu dòng máu - bước tiến mới trong điều trị suy thận tại Thanh Hóa

Không chỉ lọc bỏ chất độc như chạy thận thông thường, kỹ thuật lọc máu chu kỳ kết hợp hấp phụ máu được xem là bước tiến y khoa mang tính đột phá, hoạt động như một cỗ máy “làm sạch sâu” dòng máu của người bệnh. Đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã có 3 bệnh viện làm chủ kỹ thuật này.

Với người bệnh suy thận, mỗi lần chạy thận không chỉ là cuộc chiến duy trì sức khỏe mà còn đi kèm vô vàn nỗi ám ảnh: ngứa ngáy dai dẳng, đau nhức xương khớp và mệt mỏi, khó ngủ, chán ăn. Nguyên nhân cốt lõi là do phương pháp lọc máu thông thường chưa thể loại bỏ hết các độc tố tích tụ sâu trong cơ thể.

Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực vừa chính thức triển khai kỹ thuật lọc máu chu kỳ kết hợp hấp phụ máu (HD + HP). Đây là bước tiến y khoa mang tính đột phá, hoạt động như một cỗ máy “làm sạch sâu” dòng máu của người bệnh.

Sự khác biệt vượt trội của kỹ thuật hấp phụ máu là thay vì chỉ lọc các chất độc cơ bản, màng lọc đặc biệt HA chuyên “bắt giữ” và đào thải triệt để các độc tố có kích thước lớn và các chất gây viêm mạn tính, thủ phạm chính gây ra hàng loạt biến chứng nguy hiểm mà màng lọc thường không làm được.

Chị Nguyễn Thị N., ở phường Hàm Rồng, bệnh nhân suy thận mạn phải lọc máu chu kỳ chia sẻ: “Trước kia, khi bệnh viện chưa triển khai kỹ thuật này, sau mỗi lần chạy thận, tôi thấy rất mệt mỏi, khó chịu, đau nhức, ngưa ngáy. Nhưng từ khi bệnh viện áp dụng kỹ thuật lọc máu chu kỳ kết hợp Hấp phụ máu, tôi không còn những cơn ngứa bứt rứt, khó chịu, khớp xương nhẹ nhõm, cơ thể bớt nặng nề, ngủ ngon, ăn tốt. Thể trạng cải thiện rõ rệt”.

Trước đó, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa và Bệnh viện Đa khoa Phúc Thịnh đã ứng dụng kỹ thuật này trong điều trị cho người bệnh suy thận mạn.

Việc ngày càng nhiều bệnh viện trong tỉnh thực hiện được kỹ thuật chuyên sâu lọc máu chu kỳ kết hợp hấp phụ máu giúp nhiều bệnh nhân có cơ hội tiếp cận phương pháp điều trị tiên tiến với chi phí, thời gian và quá trình chăm sóc thuận lợi hơn.

BSCKI Nguyễn Đức Thành, Phó Trưởng Khoa Thận nhân tạo, Bệnh viện Đa khoa Hợp Lực cho biết: “Chạy thận nhân tạo lâu nay chủ yếu giúp loại bỏ các chất độc, nước dư thừa ra khỏi cơ thể bệnh nhân suy thận. Tuy nhiên, với nhiều người bệnh nặng, đặc biệt là những trường hợp có phản ứng viêm mạnh, nhiễm khuẩn huyết, suy đa cơ quan hoặc tích tụ độc tố phân tử lớn trong máu, các phương pháp thông thường đôi khi chưa đáp ứng tối ưu. Kỹ thuật làm sạch sâu dòng máu được xem là bước tiến mới, bởi có khả năng hấp phụ, loại bỏ thêm nhiều chất trung gian gây viêm, độc tố và các phân tử có hại trong máu, góp phần hỗ trợ kiểm soát tình trạng bệnh tốt hơn".

Đối với bệnh nhân suy thận mạn, việc được tiếp cận kỹ thuật hiện đại giúp nâng cao hiệu quả điều trị, cải thiện chất lượng cuộc sống và giảm nguy cơ biến chứng. Trong khi đó, ở nhóm bệnh nhân nặng, đây được xem là “cánh tay nối dài” hỗ trợ hồi sức tích cực.

Thuỳ Dung