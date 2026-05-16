Kỷ niệm 60 năm thành lập Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa

Sáng 16/5, Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm thành lập (20/5/1966 - 20/5/2026) và đón nhận Cờ thi đua của UBND tỉnh.

Dự buổi lễ có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa; lãnh đạo Sở Y tế; đại diện các sở, ban, ngành cấp tỉnh; các thế hệ cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế của bệnh viện qua các thời kỳ.

Đại diện Cục Khám chữa Bệnh, Bộ Y tế, tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa.

Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường, tặng hoa chúc mừng Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa.

Trải qua 60 năm xây dựng và phát triển, từ những ngày đầu thành lập với tên gọi “Bệnh viện Điều dưỡng”, cơ sở vật chất còn đơn sơ, thiếu thốn, đến nay Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa đã từng bước phát triển, trở thành bệnh viện chuyên khoa hạng II tuyến tỉnh, giữ vai trò quan trọng trong công tác khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng cho Nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Hiện bệnh viện có quy mô 120 giường bệnh kế hoạch, gồm 10 khoa, phòng với 117 cán bộ, nhân viên y tế; trong đó tỷ lệ cán bộ có trình độ đại học và sau đại học đạt 56%.

Trung bình mỗi ngày, bệnh viện điều trị từ 180 - 200 bệnh nhân nội trú.

Đại diện cán bộ hưu trí Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa, ông Lê Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ.

Giám đốc Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa Trịnh Thanh Hải phát biểu tại buổi lễ.

Những năm qua, bệnh viện đã chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đẩy mạnh đào tạo nguồn nhân lực, ứng dụng khoa học kỹ thuật, cải cách hành chính và đổi mới phong cách, thái độ phục vụ hướng tới sự hài lòng của người bệnh. Nhiều kỹ thuật chuyên sâu trong lĩnh vực phục hồi chức năng được triển khai hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Với những thành tích đạt được, nhiều tập thể, cá nhân của bệnh viện đã được trao tặng danh hiệu cao quý, nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Chủ tịch UBND tỉnh.

Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Văn Cường, Tỉnh uỷ viên, Giám đốc Sở Y tế ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những thành tích mà các thế hệ cán bộ, y bác sĩ, viên chức và người lao động Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong suốt 60 năm xây dựng và phát triển.

Để tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang đã được xây dựng qua nhiều thế hệ, bệnh viện cần tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và của tỉnh về công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân; giữ vững tinh thần đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo trong quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Cùng với đó, quan tâm xây dựng môi trường bệnh viện xanh - sạch - đẹp, văn minh, thân thiện; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đội ngũ cán bộ, viên chức và người lao động yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với đơn vị.

Trong thời gian tới, bệnh viện cần tập trung nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và phục hồi chức năng; chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn cao, giàu y đức, tận tâm phục vụ người bệnh; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động y tế; tiếp tục tiếp nhận, triển khai các kỹ thuật mới, nâng cao hiệu quả điều trị; quan tâm hỗ trợ chuyên môn, đào tạo, nâng cao năng lực cho các bệnh viện tuyến dưới..., khẳng định vị thế là đơn vị chuyên sâu về phục hồi chức năng của tỉnh, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đầu Thanh Tùng trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa.

Tại buổi lễ, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Cờ thi đua của UBND tỉnh tặng Bệnh viện Phục hồi chức năng tỉnh Thanh Hóa vì đã có thành tích xuất sắc, dẫn đầu phong trào thi đua yêu nước năm 2025.

Giám đốc Sở Y tế Lê Văn Cường trao Giấy khen cho các tập thể, cá nhân.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác khám, chữa bệnh và xây dựng bệnh viện đã được khen thưởng.

Tô Hà