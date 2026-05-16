WHO cảnh báo túi ngậm nicotine có nguy cơ khiến giới trẻ nghiện chất kích thích

Ngày 15/5, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) kêu gọi các chính phủ siết chặt quản lý các loại túi ngậm nicotine, cảnh báo đây là sản phẩm gây nghiện cao và đang được tiếp thị mạnh mẽ theo hướng hấp dẫn giới trẻ.

Theo WHO, các loại túi ngậm nicotine, được đặt dưới môi để tạo cảm giác hưng phấn do nicotine đang nhanh chóng trở thành mặt hàng quan trọng của các tập đoàn thuốc lá trong bối cảnh nhu cầu thuốc lá truyền thống suy giảm.

Tuy nhiên, cơ quan này lo ngại nhiều sản phẩm có hàm lượng nicotine rất cao, sử dụng công nghệ giúp tăng tốc độ hấp thụ vào cơ thể, đồng thời nhắm tới thanh thiếu niên thông qua hương vị đa dạng và bao bì bắt mắt.

Theo ông Etienne Krug, Giám đốc Vụ Các yếu tố quyết định sức khỏe, thúc đẩy và phòng ngừa của WHO, những sản phẩm này được thiết kế để gây nghiện.

WHO cũng chỉ ra việc quảng bá rầm rộ túi ngậm nicotine trên mạng xã hội, thông qua người có tầm ảnh hưởng và các hoạt động tài trợ cho hòa nhạc, lễ hội hay các giải thể thao đông khán giả trẻ như cuộc đua công thức 1 (Formula 1). Theo WHO, khoảng 160 quốc gia hiện chưa có quy định cụ thể đối với sản phẩm này. Cơ quan y tế Liên Hợp Quốc kêu gọi áp dụng các biện pháp kiểm soát như giới hạn hàm lượng nicotine, cấm quảng cáo và hạn chế nghiêm ngặt các loại hương vị.

Trong khi đó, một số nhà nghiên cứu và chính phủ cho rằng túi ngậm nicotine có thể góp phần giảm tác hại từ thuốc lá truyền thống, khi cung cấp lựa chọn thay thế cho người hút thuốc. Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) cũng cho rằng các sản phẩm này ít gây hại hơn thuốc lá điếu và thuốc lá điện tử.

Về phía ngành công nghiệp, các doanh nghiệp khẳng định họ chỉ hướng tới người trưởng thành đã sử dụng nicotine. Đại diện hãng Nicokick tại Mỹ cho biết dữ liệu của Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ cho thấy tỷ lệ sử dụng ở thanh thiếu niên hiện vẫn ở mức thấp.

Theo VOV