Từ ngày 15/5, học bạ và bằng cấp sẽ được tích hợp trên VNeID

NDS
Từ ngày 15/5, học bạ, văn bằng, chứng chỉ sẽ được số hóa và tích hợp trên ứng dụng VNeID. Người dân có thể sử dụng dữ liệu này thay thế giấy tờ truyền thống trong học tập, tuyển dụng và các thủ tục liên quan.

Chính phủ vừa ban hành Nghị định 88 quy định về quản lý dữ liệu giáo dục và đào tạo, có hiệu lực thi hành từ ngày 15/5/2026.

Theo quy định, người học tham gia trong hệ thống giáo dục quốc dân được cấp một mã số hồ sơ học tập suốt đời duy nhất theo số định danh cá nhân. Trước khi cấp mã số hồ sơ học tập suốt đời, các thông tin cơ bản của cá nhân phải được kiểm tra, đối chiếu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Mã số hồ sơ học tập của cá nhân được dùng làm mã khóa truy cập để khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của người học lưu giữ trong cơ sở dữ liệu quốc gia về giáo dục và đào tạo.

Các thông tin từ học bạ, văn bằng, chứng chỉ, kết quả học tập trên hệ thống dữ liệu này còn được số hóa, tích hợp vào ứng dụng VNeID, lưu trữ vĩnh viễn.

Người dân có thể sử dụng dữ liệu thay thế giấy tờ truyền thống. Hiện, học bạ và các loại văn bằng được sử dụng phổ biến trong các thủ tục như chuyển trường, nhập học, ứng tuyển việc làm...

Các cá nhân gồm học sinh, sinh viên, giáo viên, giảng viên nói riêng và người dân nói chung có quyền khai thác dữ liệu hồ sơ học tập suốt đời của bản thân đã được tích hợp trên ứng dụng định danh quốc gia để sử dụng tương đương cho các loại văn bản giấy liên quan.

