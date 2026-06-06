Chuyển đổi số trong truyền thông, quảng bá điểm đến

Trong kỷ nguyên số, truyền thông du lịch không còn dừng lại ở những chương trình quảng bá truyền thống. Việc tận dụng nền tảng số, mạng xã hội và sức lan tỏa của các nhà sáng tạo nội dung đang mở ra cơ hội mới để du lịch Thanh Hóa tiếp cận du khách nhanh hơn, rộng hơn và hiệu quả hơn.

Du lịch cộng đồng bản Bút (xã Nam Xuân) ngày càng được đông đảo du khách biết đến qua các nền tảng mạng xã hội.

Không khó để nhận thấy những thay đổi rõ nét tại các địa phương trọng điểm du lịch của tỉnh như: Khu đô thị du lịch biển Sầm Sơn, Khu Du lịch sinh thái biển Hải Tiến, Khu Du lịch sinh thái cộng đồng Pù Luông, Di sản Thành Nhà Hồ, Khu Di tích lịch sử Lam Kinh... đã chú trọng xây dựng các sản phẩm truyền thông số gắn với đặc trưng riêng của từng điểm đến. Đáng chú ý, trên fanpage facebook “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc 4 mùa”, các video ngắn giới thiệu danh lam thắng cảnh, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực địa phương tại biển Sầm Sơn, bản Bút (xã Nam Xuân), Pù Luông (xã Pù Luông), Thác Hiêu (xã Cổ Lũng)... ngày càng thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Qua đó, hình ảnh du lịch xứ Thanh ngày càng xuất hiện nhiều hơn trên không gian mạng, tiếp cận hiệu quả với các nhóm khách hàng mục tiêu. Thay vì chỉ giới thiệu cảnh quan đơn thuần, nhiều video, hình ảnh được đầu tư theo hướng kể chuyện, khai thác yếu tố trải nghiệm, cảm xúc và bản sắc văn hóa địa phương. Đây được xem là hướng đi phù hợp với xu hướng tiếp cận thông tin của du khách hiện nay, đặc biệt là giới trẻ - nhóm khách hàng có ảnh hưởng lớn đến các xu hướng du lịch mới.

Một trong những điểm đáng chú ý trong quá trình chuyển đổi số của lĩnh vực du lịch là sự tham gia ngày càng tích cực của các KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung. Với lượng người theo dõi lớn cùng khả năng lan tỏa mạnh trên mạng xã hội, các cá nhân này đang trở thành “đại sứ truyền thông” hiệu quả cho nhiều điểm đến. Thay vì những thông điệp quảng bá mang tính một chiều, các video trải nghiệm thực tế, những câu chuyện được kể bằng góc nhìn cá nhân hay các hình ảnh chân thực về hành trình khám phá đã tạo được sự gần gũi và độ tin cậy đối với người xem.

Cuối tháng 5 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức buổi làm việc với các bên liên quan bàn về phối hợp tăng cường công tác truyền thông, quảng bá và phát triển du lịch Thanh Hóa trong thời gian tới. Tham dự có các KOL quê Thanh Hóa hiện đang học tập, sinh sống tại Hà Nội như Thanh Trúc (Á hậu cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025), nhạc sĩ Nguyễn Thương... Tại buổi làm việc, các bên đã trao đổi nhiều giải pháp nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số trong lĩnh vực du lịch, nâng cao hiệu quả truyền thông trên các nền tảng mạng xã hội, đồng thời thống nhất tăng cường hợp tác với các KOL, KOC và nhà sáng tạo nội dung để quảng bá hình ảnh, văn hóa, danh lam thắng cảnh và con người xứ Thanh đến đông đảo du khách trong và ngoài nước. Trước mắt, các bên hướng tới việc thành lập Câu lạc bộ “Niềm tin số”. Đây được xem là bước đi phù hợp với xu hướng truyền thông hiện đại, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Thanh Hóa năng động, hấp dẫn và ngày càng phát triển mạnh mẽ trên môi trường số.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vương Thị Hải Yến cho biết: "Công tác truyền thông, quảng bá trên nền tảng số tại các khu, điểm du lịch đang có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều địa phương, doanh nghiệp và điểm đến đã chủ động đổi mới phương thức quảng bá, tăng cường ứng dụng công nghệ số trong giới thiệu hình ảnh, dịch vụ du lịch. Một số địa phương trọng điểm du lịch của tỉnh cũng đã tổ chức các buổi gặp mặt, hợp tác với các KOL, KOC nhằm tăng hiệu quả truyền thông trên mạng xã hội. Tuy nhiên, truyền thông du lịch quan trọng là phải xây dựng được nội dung chất lượng, mang bản sắc riêng và duy trì sự hiện diện thường xuyên trên các nền tảng số".

Thực tế cho thấy, hiệu quả của truyền thông số không chỉ ở phạm vi tiếp cận rộng mà còn ở khả năng tương tác và lan tỏa nhanh chóng. Một video ngắn ghi lại cảnh bình minh trên biển Sầm Sơn, một hành trình khám phá Pù Luông hay những trải nghiệm tại Thành Nhà Hồ có thể tiếp cận hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu lượt xem chỉ trong thời gian ngắn. Điều này tạo ra sức ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với các hình thức quảng bá truyền thống. Quan trọng hơn, những nội dung được chia sẻ bởi người trải nghiệm thực tế thường tạo được niềm tin và động lực để du khách lựa chọn điểm đến. Do đó, cùng với đầu tư cơ sở hạ tầng và nâng cao chất lượng dịch vụ, các doanh nghiệp cần chủ động xây dựng đội ngũ truyền thông chuyên nghiệp, tận dụng hiệu quả các nền tảng số để tiếp cận khách hàng. Đồng thời, cần tăng cường liên kết giữa cơ quan quản lý, doanh nghiệp và các nhà sáng tạo nội dung nhằm hình thành hệ sinh thái truyền thông đồng bộ, góp phần nâng cao hình ảnh và sức cạnh tranh của điểm đến.

Chuyển đổi số rõ ràng đang từng bước làm thay đổi cách thức quảng bá điểm đến, từ phương thức truyền thông một chiều sang mô hình tương tác đa nền tảng, lấy trải nghiệm và cảm xúc của du khách làm trung tâm. Với những bước đi chủ động trong chuyển đổi số, du lịch của tỉnh đang từng bước mở rộng sức lan tỏa, với mục tiêu đưa hình ảnh “Du lịch Thanh Hóa - Hương sắc bốn mùa” đến gần hơn với du khách trong nước và quốc tế.

Bài và ảnh: Lê Anh