Nâng tầm năng lực cán bộ đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số

Nâng cao năng lực số cho cán bộ, công chức (CBCC) là một trong những yêu cầu cấp thiết để xây dựng thành công chính quyền số hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, doanh nghiệp.

Đội ngũ cán bộ, công chức xã Định Hòa thường xuyên được tập huấn nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Để đáp ứng yêu cầu công việc sau khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, bà Đỗ Thị Phương, chuyên viên Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Định Hòa phụ trách lĩnh vực hộ tịch đã thường xuyên tự học hỏi để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

Bà Phương cho biết: “Hộ tịch là một trong những lĩnh vực liên quan đến rất nhiều lĩnh vực khác cũng như đời sống pháp lý của công dân, do đó, để đáp ứng yêu cầu công việc tôi phải thường xuyên tham gia các lớp tập huấn do các bộ, sở, ngành, tổ chức, đồng thời học hỏi thêm trên môi trường mạng để hướng dẫn cho người dân thực hiện các thủ tục hành chính. Đối với những vấn đề phát sinh trong quá trình xử lý công việc tôi cũng nhận được sự hỗ trợ kịp thời của các sở, ngành cấp tỉnh, giúp cho việc thực hiện nhiệm vụ được thông suốt khi khối lượng công việc tăng lên sau phân cấp, phân quyền”.

Xác định nhân lực số chính là hạt nhân thúc đẩy chuyển đổi số (CĐS) tại địa phương, ngay khi chính quyền địa phương 2 cấp đi vào hoạt động, xã Định Hòa đã cử CBCC tham gia các lớp bồi dưỡng, tập huấn về CĐS, kỹ năng số, an toàn thông tin do bộ, ban, ngành và các sở tổ chức; tham gia các hội nghị, hội thảo về CĐS, xây dựng chính quyền số, kinh tế số, xã hội số do cấp trên tổ chức; bồi dưỡng cho cán bộ chuyên trách đảm bảo đủ năng lực chuyên môn đáp ứng yêu cầu công tác CĐS; duy trì và tăng cường hiệu quả hoạt động của các tổ công nghệ số cộng đồng của xã và các thôn trên địa bàn.

Xã cũng xây dựng và triển khai kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng về đảm bảo an toàn, an ninh thông tin cho CBCC của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn; đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ CBCC các kỹ năng ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) đáp ứng yêu cầu công việc, kỹ năng số, kỹ năng phân tích và xử lý dữ liệu để sẵn sàng chuyển đổi môi trường làm việc sang môi trường số.

Ông Đỗ Công Hưng, Phó Chủ tịch UBND xã Định Hòa, cho biết: “Với mục tiêu xây dựng đội ngũ đủ về số lượng, mạnh về chất lượng, UBND xã yêu cầu CBCC không ngừng học hỏi, tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, đáp ứng được yêu cầu của giai đoạn mới. Cùng với đó, việc triển khai nhiệm vụ được thực hiện theo nguyên tắc “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thời hạn”, giúp nâng cao hiệu quả công việc. Sau gần một năm chính quyền địa phương 2 cấp chính thức hoạt động, đội ngũ CBCC đã được bố trí tương đối ổn định, có tinh thần trách nhiệm cao, ham học hỏi, cơ bản đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Đặc biệt, các tổ công nghệ số cộng đồng hoạt động rất tích cực, là cánh tay nối dài hỗ trợ người dân”.

Tuy nhiên, ông Hưng cũng cho biết, hiện nay cán bộ phụ trách chuyên môn về CNTT chưa có bằng chuyên môn về CNTT, còn phải kiêm nhiệm nhiều lĩnh vực nên kỹ năng về quản trị hệ thống, an toàn thông tin nâng cao, phân tích dữ liệu, thiết kế quy trình số liên thông còn hạn chế do không được đào tạo chuyên sâu; xã cũng chưa tổ chức bồi dưỡng định kỳ và chuyên sâu về CĐS cho toàn thể CBCC, người lao động, đặc biệt là đối với những người còn hạn chế về kỹ năng.

Thực tế cho thấy, khi thẩm quyền được phân cấp mạnh về xã, yêu cầu đối với cán bộ cấp cơ sở không chỉ dừng ở thực hiện hành chính mà phải đảm nhiệm vai trò quản lý chuyên ngành, thay đổi tư duy quản trị.

Ông Tống Văn Giang, Phó giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Hà Long, cho biết: “Để tiếp tục nâng cao năng lực, kỹ năng số cho CBCC chuyên môn, cùng với việc tăng cường tập huấn, khuyến khích CBCC nâng cao tinh thần tự học hỏi, trung tâm còn khuyến khích văn hóa số, mỗi CBCC phải gương mẫu và thực hiện nghiêm các quy định, chuẩn mực về đạo đức, lối sống; thực hiện tốt “Nụ cười công sở”, tiếp đón niềm nở, giải thích, hướng dẫn tận tình cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết thủ tục hành chính. Tuy nhiên, hiện nay tình trạng phần mềm chạy chậm, lỗi kết nối hoặc gián đoạn đường truyền vẫn xảy ra, ảnh hưởng trực tiếp đến việc tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người dân”.

Theo thống kê của Sở Khoa học và Công nghệ, hiện nay 100% các sở, ngành cấp tỉnh đã bố trí được cán bộ chuyên trách về CNTT, CĐS; có khoảng 30% số xã bố trí được cán bộ chuyên trách về CNTT có trình độ từ cao đẳng trở lên phục vụ nhiệm vụ CĐS.

Để chính quyền địa phương 2 cấp hoạt động hiệu quả, cùng với việc kiện toàn tổ chức bộ máy, các bộ, ngành ở Trung ương và địa phương cần có chiến lược dài hạn về đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ CBCC cấp xã, nhất là ở các lĩnh vực chuyên sâu và CĐS. Cùng với đó, việc nâng cấp hạ tầng công nghệ, chuẩn hóa và liên thông dữ liệu, bảo đảm các hệ thống số vận hành ổn định, thông suốt cũng là yêu cầu cấp thiết.

Nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn mới, ngày 26/5/2026 UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 163/KH-UBND điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 89/KH-UBND ngày 30/3/2026 về đào tạo, bồi dưỡng CBCC, viên chức tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2026-2030, nhằm đáp ứng yêu cầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp trong giai đoạn mới. UBND tỉnh yêu cầu tăng cường bồi dưỡng để kịp thời trang bị kiến thức, kỹ năng chuyên môn, nghiệp vụ cho CBCC cấp xã theo yêu cầu vị trí việc làm mới; đồng thời phát triển các năng lực về tư duy chiến lược, tư duy dữ liệu, CĐS, huy động nguồn lực, phối hợp liên ngành và phản ứng chính sách, đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả.

Theo kế hoạch, trong giai đoạn 2026-2028 tỉnh phấn đấu 100% CBCC cấp xã chưa đáp ứng yêu cầu chuyên môn của vị trí việc làm được cử đi bồi dưỡng kiến thức chuyên môn chuyên ngành; 50% công chức chuyên môn cấp xã được bồi dưỡng kiến thức chung về quản lý Nhà nước đáp ứng yêu cầu vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; 100% CBCC cấp xã được bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ theo ngành, lĩnh vực và các kỹ năng bổ trợ phục vụ thực thi nhiệm vụ.

Bước sang giai đoạn 2029-2031, tỉnh tiếp tục ưu tiên bồi dưỡng các nội dung liên quan đến CĐS, quản trị công hiện đại, phục vụ doanh nghiệp, kinh tế số nông nghiệp, nông thôn, du lịch cộng đồng, kỹ năng truyền thông chính sách và phối hợp liên ngành cho đội ngũ CBCC cấp xã. Phấn đấu 100% CBCC cấp xã được bổ sung kiến thức, kỹ năng, nghiệp vụ mới nhằm nâng cao năng lực, tính chuyên nghiệp trong thực thi nhiệm vụ, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền và vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp...

UBND tỉnh giao UBND các xã, phường rà soát, sắp xếp đội ngũ CBCC phù hợp với vị trí việc làm; đánh giá thực trạng trình độ, năng lực và xác định nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng, đồng thời lập danh sách CBCC cần bồi dưỡng ngay, đặc biệt là nhóm chịu tác động từ sắp xếp tổ chức bộ máy.

Bài và ảnh: Linh Hương