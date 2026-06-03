Chuyển đổi số trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”

Mọi nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng phải thực hiện theo phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”: Rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền và trách nhiệm, rõ quy trình, rõ thời gian, rõ sản phẩm; một việc một đầu mối xuyên suốt.

Đây là ý kiến chỉ đạo của đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thanh Hóa tại Hội nghị lần thứ nhất của Ban Chỉ đạo, diễn ra chiều 3/6.

Toàn cảnh hội nghị.

Triển khai chiến dịch cao điểm 45 ngày đêm của Ban Tổ chức Trung ương nhằm tháo gỡ điểm nghẽn chuyển đổi số của ngành Tổ chức xây dựng Đảng đến cuối tháng 6/2026, tỉnh Thanh Hóa đã ban kế hoạch hành động triển khai chiến dịch.

Theo đó, Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh đã và đang tập trung chỉ huy thống nhất để có sản phẩm cụ thể; đồng thời kiểm tra thường xuyên nhằm xử lý dứt điểm các điểm nghẽn nền tảng của chuyển đổi số tại địa phương.

Trọng tâm là chuẩn hóa quy trình, dữ liệu, số hóa hồ sơ cán bộ, đảng viên, tạo lập dữ liệu có cấu trúc, chuẩn bị điều kiện hạ tầng, bảo mật và các bài toán AI (trí tuệ nhân tạo) gắn với nghiệp vụ xây dựng Đảng của tỉnh.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Cùng với đó, thực hiện nghiêm túc phương châm “6 rõ, 1 xuyên suốt”, đó là: Rõ việc, rõ người, rõ thẩm quyền và trách nhiệm, rõ quy trình, rõ thời gian, rõ sản phẩm; một việc một đầu mối xuyên suốt. Sản phẩm đầu ra phải cụ thể, kiểm tra được, nghiệm thu được, sử dụng được; không báo cáo chung chung. Nhiệm vụ chậm, vướng phải được đưa lên Dashboard điều hành và có phiếu xử lý trong vòng 24 giờ.

Các đại biểu tham gia phát biểu ý kiến tại hội nghị.

Nêu rõ tầm quan trọng của công tác chuyển đổi số trong ngành Tổ chức xây dựng Đảng, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong đề nghị các đơn vị, địa phương rà soát các quy định về pháp lý, phân cấp, phân quyền, nhiệm vụ, thủ tục; sự đồng bộ giữa hạ tầng tại địa phương kết nối với hạ tầng chung của Trung ương; đối chiếu thiết bị; giải pháp bảo mật; nguồn lực (con người, ngân sách); nhận thức đầy đủ về mục tiêu của chiến dịch để có những giải pháp thực hiện đạt hiệu quả cao nhất.

Đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo chuyển đổi số ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thanh Hóa phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Về những định hướng lớn và phương châm hành động, đồng chí đề nghị các đơn vị, địa phương phải xác định chuyển đổi số là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, thường xuyên; không làm theo phong trào, không làm hình thức, không chạy theo thành tích. Chuyển đổi số phải đi vào công việc thật, dữ liệu thật, quy trình thật, sản phẩm thật và việc làm thật; tập trung xây dựng dữ liệu ngành tổ chức xây dựng Đảng theo yêu cầu: đúng, đủ, sạch, sống, thống nhất dùng chung; chuẩn hóa quy trình, biểu mẫu, chuẩn hóa trường dữ liệu trước khi triển khai rộng...

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Hồng Phong nhấn mạnh, yêu cầu bảo mật thông tin phải đi trước một bước, lấy sản phẩm và hiệu quả thực chất làm thước đo. Từ sau hội nghị này, mọi nhiệm vụ chuyển đổi số của ngành phải thực hiện theo nguyên tắc rõ việc, rõ người, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ sản phẩm; một đầu mối chịu trách nhiệm chính xuyên suốt đến cùng.

Mỗi đơn vị phải thành lập tổ chuyển đổi số của đơn vị, lựa chọn cán bộ am hiểu nghiệp vụ, có tinh thần đổi mới, có khả năng hỗ trợ công việc, cán bộ lãnh đạo phải trực tiếp kiểm tra tiến độ trên môi trường số, trực tiếp chỉ đạo xử lý vướng mắc.

Quốc Hương