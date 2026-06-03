Chuẩn hóa dữ liệu IOC Thanh Hóa: “Đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung”

Các sở, ngành, đơn vị cần tập trung xây dựng, chuẩn hóa và kết nối cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất, dùng chung”, bảo đảm Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) và ứng dụng số Thanh Hóa phát huy hiệu quả trong công tác quản lý, điều hành, phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh chủ trì hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thanh Hóa.

Chiều 3/6, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm Giám sát, điều hành thông minh (IOC) tỉnh Thanh Hóa.

Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Cập nhật một số dữ liệu trên IOC Thanh Hóa.

Đến nay, IOC Thanh Hóa đã tích hợp, vận hành 16 phân hệ trên nhiều lĩnh vực như giám sát chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng, giám sát nhiệm vụ, đầu tư, hành chính công, phản ánh kiến nghị, giáo dục, y tế, giao thông, môi trường, báo chí - mạng xã hội và dữ liệu dân cư.

Ứng dụng số Thanh Hóa được nâng cấp lên 47 giao diện tiện ích phục vụ công dân, doanh nghiệp, du khách và chính quyền các cấp. Tổng số lượt cài đặt ứng dụng đạt 23.570 lượt.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cao Văn Cường phát biểu tại hội nghị.

Sở Khoa học và Công nghệ đã tổ chức 5 lớp tập huấn với sự tham gia của hơn 10.800 cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị trong tỉnh; cấp 3.474 tài khoản để khai thác, điều hành và cập nhật dữ liệu trên IOC Thanh Hóa. Hệ thống cũng đã hoàn thành hồ sơ cấp độ an toàn thông tin, được cơ quan chức năng đánh giá đáp ứng các yêu cầu bảo đảm an toàn, an ninh mạng theo quy định. Hiện IOC Thanh Hóa đã kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài chính, phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh. Đến nay, 93/107 chỉ tiêu, nhiệm vụ theo quy định đã được các cơ quan, đơn vị cung cấp và cập nhật dữ liệu.

Đại diện Công an tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá hiệu quả hoạt động của Trung tâm IOC và ứng dụng số Thanh Hóa; đồng thời nêu những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai, kết nối và chia sẻ dữ liệu.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phát biểu tại hội nghị.

Các đơn vị đề xuất tiếp tục hoàn thiện các cơ sở dữ liệu chuyên ngành; đẩy mạnh kết nối với cơ sở dữ liệu quốc gia và hệ thống dữ liệu của các bộ, ngành Trung ương; bổ sung các tiện ích thiết thực phục vụ người dân, doanh nghiệp; đồng thời tăng cường tuyên truyền để nâng cao tỷ lệ cài đặt, sử dụng ứng dụng số Thanh Hóa trong cộng đồng.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh kết luận hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hoài Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực của Sở Khoa học và Công nghệ cùng các sở, ngành, địa phương đã tích cực triển khai xây dựng, vận hành IOC tỉnh Thanh Hóa và ứng dụng số Thanh Hóa.

Qua quá trình vận hành cho thấy hệ thống đã bước đầu phát huy hiệu quả, góp phần hỗ trợ công tác chỉ đạo, điều hành, tạo nền tảng quan trọng cho tiến trình chuyển đổi số của tỉnh.

Tuy nhiên, đồng chí cũng thẳng thắn chỉ rõ, kết quả đạt được mới chỉ là bước đầu. Chất lượng dữ liệu ở nhiều lĩnh vực chưa đáp ứng yêu cầu; việc kết nối, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan, đơn vị còn chưa đồng bộ; một số cơ sở dữ liệu chuyên ngành chưa được chuẩn hóa, cập nhật thường xuyên. Đặc biệt, việc khai thác dữ liệu phục vụ công tác dự báo, phân tích và hỗ trợ ra quyết định còn hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng của hệ thống IOC.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương phải xác định việc xây dựng, cập nhật và khai thác dữ liệu là nhiệm vụ thường xuyên, liên tục và gắn trực tiếp với trách nhiệm của người đứng đầu.

Mỗi cơ quan cần rà soát lại toàn bộ các cơ sở dữ liệu thuộc phạm vi quản lý; đánh giá thực trạng, khả năng kết nối, chia sẻ và xây dựng kế hoạch hoàn thiện cụ thể, chi tiết, có lộ trình, tiến độ thực hiện rõ ràng.

Các đơn vị bám sát quy chế cung cấp thông tin, dữ liệu, quản lý, kết nối, khai thác và vận hành IOC UBND tỉnh đã ban hành, các Nghị quyết của Trung ương và quy định hiện hành để có kế hoạch xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành và cung cấp thông tin quản lý, kết nối với IOC của tỉnh theo nguyên tắc dữ liệu phải “đúng, đủ, sạch, sống, liên thông, thống nhất và dùng chung”.

Đối với những cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu của các bộ, ngành Trung ương đã được triển khai, các đơn vị cần chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp kết nối, khai thác hiệu quả, tránh đầu tư dàn trải hoặc xây dựng trùng lặp.

Chủ tịch UBND tỉnh cũng yêu cầu các sở, ngành khẩn trương xây dựng các kịch bản điều hành trên nền tảng dữ liệu theo từng lĩnh vực quản lý, phục vụ công tác tham mưu, dự báo và hỗ trợ lãnh đạo các cấp trong quá trình ra quyết định.

Đồng thời, tiếp tục bổ sung các tiện ích thiết thực trên ứng dụng số Thanh Hóa để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân và doanh nghiệp, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, y tế, hành chính công, giao thông, du lịch và đời sống dân sinh.

Nhấn mạnh khối lượng công việc còn rất lớn, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Hoài Anh đề nghị các sở, ngành, địa phương phát huy tinh thần trách nhiệm, tăng cường phối hợp liên ngành, chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai.

Sở Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện; định kỳ báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo giải quyết những vấn đề phát sinh, bảo đảm Trung tâm IOC sớm trở thành công cụ hỗ trợ đắc lực cho công tác quản lý, điều hành, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số trên địa bàn tỉnh.

Minh Hằng