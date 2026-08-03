Từ gia công đến xây dựng thương hiệu riêng

Một sản phẩm có thể được làm ra bởi doanh nghiệp này nhưng khi đến tay người tiêu dùng lại được nhớ đến bằng tên của doanh nghiệp khác. Đó là thực tế mà không ít doanh nghiệp từng làm gia công phải đối mặt. Gia công giúp doanh nghiệp duy trì sản xuất, tận dụng năng lực máy móc, nhân lực và có nguồn đơn hàng, nhưng nếu chỉ dừng ở đó, doanh nghiệp khó tạo được dấu ấn riêng, ít có cơ hội tiếp cận trực tiếp khách hàng và phần giá trị gia tăng giữ lại cũng hạn chế.

Sản phẩm mật ong của Công ty CP Nông nghiệp Vạn Hoa được trưng bày, giới thiệu tại phiên chợ thực phẩm an toàn.

Khi cạnh tranh ngày càng gay gắt, việc xây dựng thương hiệu của doanh nghiệp sẽ giúp đơn vị chủ động hơn về sản phẩm, thị trường và khách hàng, đồng thời nâng cao vị trí trong chuỗi giá trị. Từ chỗ sản xuất theo yêu cầu, một số doanh nghiệp Thanh Hóa đang từng bước chuyển sang làm chủ sản phẩm và xây dựng thương hiệu của chính mình.

Công ty CP Nông nghiệp Vạn Hoa, xã Nga Sơn là một ví dụ. Khởi đầu từ hoạt động nuôi ong lấy mật, doanh nghiệp không dừng ở việc cung cấp nguyên liệu mà từng bước đầu tư chế biến sâu, chuẩn hóa quy trình và phát triển các sản phẩm mang dấu ấn riêng. Hướng đi này giúp nguồn nguyên liệu ban đầu được nâng lên thành những sản phẩm có giá trị gia tăng cao hơn, đồng thời tạo cơ sở để doanh nghiệp tiếp cận khách hàng bằng chính thương hiệu của mình.

Vạn Hoa có 2 sản phẩm chủ lực là mật ong hoa rừng ngập mặn và hoa đu đủ đực ngâm mật ong, đạt OCOP 3 sao, sản xuất theo tiêu chuẩn ISO 22000:2018. Doanh nghiệp cũng đa dạng hóa với các dòng mật ong kết hợp đông trùng hạ thảo, gừng, nghệ, tam thất, nhân sâm và trà hoa đu đủ đực, qua đó mở rộng thị trường và giảm phụ thuộc vào một sản phẩm.

Theo ông Nguyễn Văn Nam, Giám đốc Công ty CP Nông nghiệp Vạn Hoa, nếu chỉ dừng ở sản xuất và cung cấp mật ong nguyên liệu, giá trị tạo ra sẽ còn hạn chế. Vì vậy, doanh nghiệp xác định phải đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm, chuẩn hóa quy trình sản xuất và xây dựng thương hiệu riêng. “Chúng tôi muốn mỗi sản phẩm khi đến tay người tiêu dùng không chỉ bảo đảm chất lượng mà còn có sự khác biệt, có nguồn gốc rõ ràng và mang dấu ấn của doanh nghiệp. Xây dựng thương hiệu là quá trình lâu dài, nhưng đây là hướng đi giúp doanh nghiệp chủ động hơn về thị trường và nâng cao giá trị sản phẩm”, ông Nam chia sẻ.

Không chỉ dừng ở việc tạo ra sản phẩm, nhiều doanh nghiệp đang từng bước chuyển sang làm chủ giá trị, lấy chất lượng, uy tín và dấu ấn riêng làm nền tảng để xây dựng thương hiệu trên thị trường.

Một trong những doanh nghiệp lựa chọn hướng đi này là Công ty CP Thiết bị và Tự động An Phát, phường Hạc Thành. Trước đây, doanh nghiệp từng nhận gia công, sản xuất sản phẩm theo yêu cầu của đối tác nhưng chưa chú trọng xây dựng thương hiệu riêng. Điều này giúp duy trì hoạt động sản xuất, song cũng khiến doanh nghiệp khó tạo dấu ấn trên thị trường, mức độ nhận diện với khách hàng còn hạn chế và phần giá trị tạo ra chưa tương xứng với năng lực.

Nhận thức rằng nếu chỉ sản xuất theo đơn đặt hàng, doanh nghiệp sẽ khó chủ động về thị trường và tạo dựng vị thế lâu dài, An Phát từng bước thay đổi định hướng. Thay vì chỉ làm ra sản phẩm theo yêu cầu, doanh nghiệp đầu tư phát triển thương hiệu, mở rộng lĩnh vực hoạt động, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ, đồng thời chú trọng hơn đến khâu tư vấn, cung cấp giải pháp và chăm sóc khách hàng. Sau 15 năm, An Phát từng bước khẳng định uy tín trong lĩnh vực thiết bị và giải pháp kỹ thuật, từ thang máy, điện, điện lạnh, xử lý nước đến thiết bị văn phòng, hội nghị, âm thanh và hệ thống giám sát, an ninh. Thương hiệu riêng giúp doanh nghiệp chủ động hơn trong tiếp cận khách hàng, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị sản phẩm, dịch vụ.

Riêng với lĩnh vực thang máy, thương hiệu không chỉ được nhận diện qua tên gọi hay hình ảnh mà được hình thành từ chất lượng thiết bị, năng lực tư vấn, lắp đặt, bảo trì và khả năng đáp ứng yêu cầu của từng công trình. Theo anh Nguyễn Đức Mạnh, Trưởng Phòng Kinh doanh thang máy, khi khách hàng ngày càng quan tâm đến chất lượng, độ an toàn và dịch vụ sau bán hàng, doanh nghiệp muốn đứng vững phải tạo dựng uy tín bằng chính sản phẩm và năng lực phục vụ.

Hai câu chuyện ở hai lĩnh vực khác nhau nhưng đều cho thấy một điểm chung, thương hiệu chỉ bền vững khi được xây dựng trên chất lượng, quy trình và uy tín thực chất. Bước ra khỏi gia công đòi hỏi doanh nghiệp đầu tư nhiều hơn cho sản phẩm, dịch vụ và thị trường, nhưng đổi lại là khả năng chủ động định vị, tiếp cận khách hàng và giữ lại phần giá trị lớn hơn trong chuỗi cung ứng.

Theo ông Lê Văn Khoa, Trưởng Phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Thanh Hóa, xây dựng thương hiệu là hướng đi cần thiết để doanh nghiệp nâng cao giá trị và sức cạnh tranh. Để thương hiệu phát triển bền vững, doanh nghiệp cần đầu tư đồng bộ từ chất lượng, tiêu chuẩn, nhận diện đến xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường; đồng thời tận dụng các chương trình hỗ trợ, kết nối cung - cầu để đưa sản phẩm đến gần hơn với người tiêu dùng.

Bài và ảnh: Chi Phạm