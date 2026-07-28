Phòng ngừa vi phạm an ninh, trật tự trong doanh nghiệp

Là địa bàn có nhiều doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài (FDI), tập trung đông lao động, vì thế xã Sao Vàng tiềm ẩn những vấn đề phức tạp liên quan đến an ninh, trật tự, việc làm, tiền lương và cư trú. Để giữ vững địa bàn, Công an xã Sao Vàng đã chủ động đưa công tác tuyên truyền, phòng ngừa vi phạm vào tận nhà máy, đồng thời phát huy hiệu quả mô hình “Tổ an ninh công nhân”.

Công an xã Sao Vàng trao đổi với người lao động trong buổi tuyên truyền pháp luật tại Công ty TNHH Giày Long Yi Việt Nam.

Đưa pháp luật vào doanh nghiệp

Xã Sao Vàng được thành lập từ 1/7/2025 trên cơ sở sáp nhập các xã Thọ Lâm, Xuân Phú, Xuân Sinh và thị trấn Sao Vàng. Hiện trên địa bàn có 17 doanh nghiệp sử dụng từ 50 lao động trở lên; trong đó có 5 doanh nghiệp FDI, gồm 4 doanh nghiệp giày da và 1 doanh nghiệp chăn nuôi, với tổng số hơn 7.500 công nhân. Phần lớn doanh nghiệp duy trì sản xuất ổn định, có nhu cầu tuyển dụng, mở rộng quy mô và thực hiện các chế độ cho người lao động. Tuy nhiên, quá trình hoạt động vẫn có thể phát sinh kiến nghị, thắc mắc của công nhân, nguy cơ ngừng việc tập thể, cháy nổ, tai nạn lao động và vi phạm trật tự xã hội.

Vì vậy, Công an xã Sao Vàng đã phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh, lực lượng hải quan và ban giám đốc doanh nghiệp tổ chức tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho người lao động. Nội dung tập trung vào những vấn đề gần với đời sống công nhân như phòng, chống ma túy, tội phạm sử dụng công nghệ cao, “tín dụng đen”, trật tự an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy và các quy định về an ninh, trật tự trong doanh nghiệp.

Ngày 9/6/2026, Công an xã phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an tỉnh và Chi cục Hải quan khu vực X tổ chức tuyên truyền pháp luật về phòng, chống ma túy cho công nhân Công ty TNHH Giày Long Yi Việt Nam. Thông qua hình ảnh minh họa và trao đổi trực tiếp, người lao động được hướng dẫn nhận diện ma túy tổng hợp, ma túy “núp bóng” dưới dạng thực phẩm, đồ uống, thuốc lá điện tử; đồng thời được cảnh báo về thủ đoạn mua bán, vận chuyển ma túy qua mạng xã hội và dịch vụ chuyển phát.

Việc tổ chức tuyên truyền ngay tại nhà máy giúp người lao động thuận lợi tham gia, dễ liên hệ với những tình huống trong công việc và đời sống. Qua trao đổi trực tiếp, lực lượng công an cũng có thêm điều kiện nắm bắt những vấn đề công nhân quan tâm, kịp thời cảnh báo các nguy cơ phát sinh.

Từ 1/7/2025 đến nay, xã Sao Vàng tiếp nhận hơn 650 lượt người nước ngoài thuộc 34 quốc gia và vùng lãnh thổ đến tạm trú. Riêng tại các doanh nghiệp, hiện có 34 người nước ngoài - chủ yếu là lao động Trung Quốc, cư trú và làm việc tại 3 cơ sở. Công an xã thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn doanh nghiệp khai báo tạm trú, quản lý lao động và bố trí vị trí việc làm đúng giấy phép. Đến nay, chưa phát hiện người nước ngoài tại các doanh nghiệp vi phạm quy định về cư trú hoặc pháp luật về an ninh, trật tự.

Giải quyết mâu thuẫn ngay từ phân xưởng

Cùng với tuyên truyền, Công an xã Sao Vàng chú trọng xây dựng lực lượng tham gia bảo đảm an ninh, trật tự ngay trong doanh nghiệp. Tháng 11/2025, Công an xã phối hợp với Công ty TNHH Giày Long Yi Việt Nam ra mắt mô hình “Tổ an ninh công nhân” gồm 3 tổ với 15 thành viên. Đây là những người trực tiếp làm việc tại doanh nghiệp, thường xuyên tiếp xúc với công nhân và nắm tình hình tại từng bộ phận, phân xưởng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, “Tổ an ninh công nhân” đã phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu mâu thuẫn giữa công nhân. Các thành viên kịp thời hòa giải tại chỗ, không để mâu thuẫn phát triển thành hành vi cố ý gây thương tích. Tổ còn phát hiện một số công nhân hút thuốc không đúng nơi quy định, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy. Các trường hợp vi phạm được nhắc nhở, lập biên bản và phối hợp với quản lý xưởng xử lý theo nội quy lao động. Một điện thoại di động bị đánh rơi tại khu vực nhà xe cũng được thành viên tổ phát hiện, trả lại cho người lao động.

Bên cạnh xử lý những việc phát sinh trực tiếp, các thành viên còn phối hợp với công đoàn doanh nghiệp và công an xã nắm bắt tâm tư, dư luận trong công nhân, nhất là những vấn đề liên quan đến tiền lương, chế độ và điều kiện làm việc. Việc tiếp nhận thông tin ngay từ phân xưởng giúp doanh nghiệp và lực lượng chức năng trao đổi, giải thích, xử lý sớm, hạn chế bức xúc kéo dài.

Vai trò của lực lượng tại chỗ được thể hiện rõ trong vụ ngừng việc tập thể xảy ra ngày 2/7/2026 tại Công ty TNHH Giày Long Yi Việt Nam, với hơn 750 lao động tham gia. Dưới sự chỉ đạo của Công an tỉnh, Công an xã Sao Vàng phối hợp với lãnh đạo doanh nghiệp và “Tổ an ninh công nhân” nắm tình hình, ổn định trật tự, không để hình thành điểm nóng. Qua xác minh, công an xã tham mưu với UBND xã Sao Vàng xử phạt vi phạm hành chính 3 trường hợp có hành vi kích động, lôi kéo người lao động ngừng việc tập thể; đồng thời tuyên truyền để công nhân chấp hành đúng quy định của pháp luật về lao động và an ninh, trật tự.

Việc đưa công tác tuyên truyền, nắm tình hình và phòng ngừa vi phạm vào tận nhà máy đang giúp những nguy cơ về an ninh, trật tự được phát hiện, xử lý sớm, góp phần tạo môi trường an toàn, ổn định để doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Bài và ảnh: Tăng Thúy