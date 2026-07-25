Ứng dụng khoa học - công nghệ: Đòn bẩy đưa kinh tế tư nhân bứt phá

Nghị quyết 68-NQ/TW xác định khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực quan trọng để phát triển kinh tế tư nhân. Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt, đầu tư công nghệ không còn là lợi thế riêng của doanh nghiệp lớn mà đã trở thành điều kiện để doanh nghiệp tư nhân nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và khẳng định vị thế trên thị trường.

Nhà máy Cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn tích hợp hệ thống robot công nghiệp và dây chuyền tự động hóa vào sản xuất kết cấu thép.

Tại Thanh Hóa, tinh thần của Nghị quyết 68 đã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Việc đầu tư ứng dụng KHCN trong khu vực kinh tế tư nhân ngày càng được các cấp chính quyền và cộng đồng doanh nghiệp đặc biệt quan tâm. Minh chứng rõ nét cho làn sóng này diễn ra tại các doanh nghiệp dệt may truyền thống - nơi vốn phụ thuộc rất lớn vào sức lao động thủ công. Tại Công ty TNHH 888 (xã Quảng Ngọc), hệ thống gần 100 máy lập trình tự động vừa được đầu tư đồng bộ. Nhiều trang thiết bị máy móc hiện đại bậc nhất trong ngành dệt may cũng đã được đưa vào vận hành. Thiết bị tự động hóa giúp người lao động dễ dàng xử lý các chi tiết phức tạp với độ chính xác tuyệt đối, đồng thời nâng cao năng suất từ 2 đến 3 lần. Ông Nguyễn Hồng Linh, Trưởng Phòng Kế hoạch công ty, cho biết: “Trước đây, khi chưa có máy lập trình, chúng tôi phải sử dụng khoảng 3 lao động cho một công đoạn, thì hiện nay chỉ cần 1 người vẫn đảm bảo năng suất, trong khi chất lượng sản phẩm được nâng cao rõ rệt. Nhờ đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe nên khách hàng ngày càng tin tưởng, giúp doanh nghiệp gần như đã ký kết kín đơn hàng cho cả năm nay. Hiện, công ty đang tiếp tục tập trung đầu tư đổi mới công nghệ để hướng tới sản xuất các mặt hàng cao cấp hơn".

Không chỉ thay đổi diện mạo của các ngành công nghiệp quy mô lớn, KHCN còn đang thổi luồng sinh khí mới, nâng tầm các làng nghề truyền thống của địa phương. Song song với việc duy trì, gìn giữ bí quyết sản xuất của cha ông, các doanh nghiệp ở làng nghề đã mạnh dạn ứng dụng công nghệ để chuẩn hóa quy trình. Điển hình như tại Công ty TNHH Chế biến hải sản Ba Làng (phường Tĩnh Gia), đơn vị đã triển khai hàng loạt dự án công nghệ hiện đại: hệ thống náo đảo tự động kết hợp năng lượng mặt trời giúp rút ngắn thời gian chín của mắm; hệ thống tách muối, cô đặc, thanh trùng và đóng chai tự động; phòng Lab kiểm soát chất lượng... Sự kết hợp hài hòa giữa thủ công truyền thống và công nghệ hiện đại đã giúp sản phẩm đạt chứng nhận Hàng Việt Nam chất lượng cao và trở thành sản phẩm OCOP tiêu biểu của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Tuyến, giám đốc công ty, chia sẻ: “Việc áp dụng KHCN đã giúp chúng tôi chuẩn hóa quy trình sản xuất, kiểm soát chặt chẽ chất lượng trước khi ra thị trường để mang đến sản phẩm tinh túy nhất cho khách hàng. Cùng với đó, năng suất lao động được tăng lên đáng kể. Dù bối cảnh thị trường năm nay còn nhiều khó khăn, chúng tôi vẫn tự tin đặt mục tiêu tăng trưởng khoảng 25% so với cùng kỳ”.

Với khoảng 22 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, khu vực kinh tế tư nhân Thanh Hóa đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ. Không dừng lại ở việc tự động hóa máy móc, các doanh nghiệp đã thay đổi sâu sắc về tư duy quản trị, mô hình kinh doanh, quy trình làm việc ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), internet vạn vật (IoT), dữ liệu lớn (Big Data)... Đây chính là nền tảng cốt lõi giúp doanh nghiệp nâng cao sức cạnh tranh và mở rộng thị trường trong kỷ nguyên số.

Ông Hà Thọ Bảo, Trưởng Phòng Kinh doanh Công ty TNHH Miza Nghi Sơn (Khu Kinh tế Nghi Sơn), cho biết: “Mục tiêu chiến lược năm nay của chúng tôi là tập trung tối ưu hóa hệ thống dây chuyền công nghệ, cải tiến quy trình vận hành nhằm giải phóng sức lao động. Hiện nay, hệ thống tự động hóa của nhà máy đã chiếm tới 80%, giúp giải quyết hiệu quả bài toán thiếu hụt nhân lực, giảm chi phí sản xuất, từ đó hạ giá thành và nâng cao năng lực cạnh tranh trên thị trường”.

Khẳng định tầm quan trọng của việc làm chủ công nghệ, ông Trịnh Minh Thành, Giám đốc Nhà máy Cơ khí công nghệ cao Nghi Sơn (Khu Kinh tế Nghi Sơn), chia sẻ: “Ngay từ khi đi vào hoạt động tại Khu Kinh tế Nghi Sơn, doanh nghiệp đã tập trung tích hợp hệ thống robot công nghiệp và các dây chuyền tự động hóa hiện đại vào quy trình sản xuất kết cấu thép. Khi đó, chỉ cần một nhân sự vận hành 3 robot đã có thể nâng cao hiệu suất lên 300% với độ chính xác tuyệt đối. Đây chính là “tấm hộ chiếu” quan trọng để doanh nghiệp không chỉ chinh phục thị trường trong nước mà còn tự tin vươn sang các thị trường quốc tế khó tính như Mỹ, châu Âu, Nhật Bản”.

Tính đến nay, tỉnh Thanh Hóa đã hình thành hệ sinh thái số với 32 doanh nghiệp KHCN và hơn 60 doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. Tỷ lệ doanh nghiệp có hoạt động đổi mới sáng tạo của tỉnh đứng thứ 7 cả nước. Xác định KHCN là “chìa khóa” cho tăng trưởng bền vững, tỉnh đang tích cực triển khai đồng bộ nhiều chính sách thiết thực: từ hỗ trợ nguồn vốn qua các đề tài, dự án KHCN, tối ưu hóa chương trình khuyến công, cho đến tổ chức các khóa đào tạo quản trị chuyên sâu nhằm trợ lực cho doanh nghiệp chuyển đổi số toàn diện. Sự đồng hành của chính quyền địa phương cùng tinh thần chủ động nhập cuộc của cộng đồng doanh nghiệp sẽ là bệ phóng vững chắc đưa kinh tế tư nhân Thanh Hóa bứt phá mạnh mẽ, trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế theo đúng tinh thần Nghị quyết 68.

Bài và ảnh: Thanh Thảo