Quyết liệt các giải pháp, hoàn thành cao nhất nhiệm vụ thu ngân sách

Những tháng đầu năm 2026, công tác thu ngân sách Nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, với nhiều khoản thu quan trọng duy trì đà tăng trưởng khá. Tuy nhiên, áp lực hoàn thành dự toán vẫn rất lớn khi một số nguồn thu trọng điểm, nhất là thu tiền sử dụng đất, chưa đạt kỳ vọng. Trước yêu cầu bảo đảm nguồn lực cho đầu tư phát triển và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, ngành thuế cùng các cấp, ngành đang tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, quyết tâm hoàn thành ở mức cao nhất nhiệm vụ thu NSNN năm 2026.

Các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu, đóng góp lớn vào kết quả thu ngân sách nhà nước của tỉnh.

Theo Thuế tỉnh Thanh Hóa, thu NSNN trên địa bàn 7 tháng đầu năm ước đạt 22.263 tỷ đồng, bằng 68,2% dự toán Trung ương giao. Trong đó, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 1.116 tỷ đồng; khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đạt 3.762 tỷ đồng; khu vực ngoài quốc doanh đạt khoảng 4.336 tỷ đồng; thu tiền thuê đất đạt gần 440 tỷ đồng, tăng 57,9% so với cùng kỳ... Kết quả trên cho thấy hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định, nhất là tại các doanh nghiệp công nghiệp, doanh nghiệp xuất khẩu và khu vực kinh tế tư nhân. Đây là những nguồn thu có tính bền vững, phản ánh sự phục hồi và phát triển của nền kinh tế. Đồng thời, cho thấy hiệu quả trong công tác quản lý thu, khai thác nguồn thu và đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp của ngành thuế.

Bên cạnh những kết quả đạt được, một số khoản thu vẫn chưa đạt tiến độ đề ra, đặc biệt là thu tiền sử dụng đất. Đến hết tháng 7, nguồn thu từ tiền sử dụng đất ước đạt 8.811 tỷ đồng, giảm 13,1% so với cùng kỳ. Nhiều địa phương vẫn gặp khó khăn trong khai thác nguồn thu do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thủ tục đầu tư và đấu giá quyền sử dụng đất. Đến nay vẫn còn nhiều xã, phường có kết quả thu tiền sử dụng đất thấp, thậm chí chưa phát sinh nguồn thu.

Bên cạnh khó khăn trong khai thác nguồn thu, công tác quản lý thu NSNN cũng đặt ra nhiều yêu cầu cần tập trung giải quyết, như: Toàn tỉnh hiện có hơn 272.000 người nộp thuế, trong đó trên 100.000 trường hợp đã ngừng hoạt động hoặc bỏ địa chỉ kinh doanh, chiếm gần 37% tổng số người nộp thuế đăng ký. Nợ thuế vẫn ở mức cao, khoảng 680 tỷ đồng, ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý thu và môi trường kinh doanh.

Năm 2026, Thanh Hóa được giao dự toán thu NSNN trên địa bàn 51.657 tỷ đồng; trong đó thu nội địa 33.157 tỷ đồng, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 18.500 tỷ đồng. Riêng thu tiền sử dụng đất được giao 13.900 tỷ đồng. Đây là nguồn lực quan trọng để bảo đảm cân đối ngân sách, đáp ứng nhu cầu đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng, thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Công ty Cổ phần Công Nông nghiệp Tiến Nông hoàn thành nghĩa vụ đóng góp vào NSNN và tạo việc làm cho hàng trăm lao động.

Để đạt được mục tiêu đề ra, Trưởng Thuế Thanh Hóa Nguyễn Văn Thủy, cho biết: “Ngành thuế sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành, địa phương tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, quy hoạch, thủ tục đầu tư và đấu giá quyền sử dụng đất nhằm đẩy nhanh tiến độ thu tiền sử dụng đất. Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, có ý nghĩa quan trọng đối với việc hoàn thành dự toán thu ngân sách năm 2026”.

Cùng với việc tháo gỡ khó khăn cho các nguồn thu lớn, ngành thuế tiếp tục tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính- ngân sách; quản lý chặt chẽ các nguồn thu phát sinh, mở rộng cơ sở thuế, đẩy mạnh chống thất thu, nhất là trong các lĩnh vực có rủi ro cao như thương mại điện tử, kinh doanh trên nền tảng số, dịch vụ ăn uống, bán lẻ. Đồng thời, tập trung thu hồi nợ thuế, xử lý các khoản thuế chậm nộp, truy thu theo kết luận của cơ quan thanh tra, kiểm toán; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu dùng chung nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thu.

Song song với công tác quản lý thu, ngành thuế tiếp tục đồng hành, hỗ trợ doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn, phục hồi và mở rộng sản xuất, kinh doanh. Thực tiễn cho thấy, nuôi dưỡng nguồn thu bền vững luôn là giải pháp căn cơ, lâu dài. Khi doanh nghiệp phát triển ổn định, năng lực cạnh tranh được nâng cao sẽ tạo thêm nguồn thu cho ngân sách, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Ông Nguyễn Văn Hà, Giám đốc Công ty TNHH Phương Hà, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp xã Nông Cống, chia sẻ: “Để doanh nghiệp phát triển ổn định, điều cần thiết không chỉ là các chính sách hỗ trợ, ưu đãi mà còn là sự đồng hành, kịp thời tháo gỡ khó khăn của chính quyền địa phương trong quá trình sản xuất, kinh doanh, nhất là về thủ tục hành chính, tiếp cận đất đai, bảo đảm hạ tầng điện, nước và nguồn lao động. Khi môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi, doanh nghiệp có điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động, từ đó thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế, đóng góp tích cực vào nguồn thu ngân sách địa phương”.

Bài và ảnh: Khánh Phương