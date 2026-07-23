Doanh nghiệp thích ứng với các tiêu chuẩn ESG

Cùng với xu hướng phát triển bền vững trên thế giới, ESG (môi trường - xã hội- quản trị) đang trở thành “thước đo” mới đối với doanh nghiệp (DN). Nếu trước đây năng lực cạnh tranh chủ yếu được đánh giá qua chất lượng sản phẩm, giá thành hay năng lực sản xuất thì nay, các đối tác và nhà đầu tư còn quan tâm đến trách nhiệm môi trường, xã hội và tính minh bạch trong quản trị. Trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, ESG không còn là xu hướng mà đã trở thành yêu cầu tất yếu, được ví như “tấm hộ chiếu” giúp DN nâng cao năng lực cạnh tranh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Dây chuyền may tại Chi nhánh Lễ Môn của Công ty TNHH Sakurai Việt Nam được đầu tư hiện đại, đáp ứng yêu cầu của các đối tác xuất khẩu.

Là một trong những địa phương có tốc độ phát triển công nghiệp nhanh của cả nước, Thanh Hóa hiện có hàng nghìn DN hoạt động trong các lĩnh vực sản xuất, chế biến, chế tạo, dệt may, vật liệu xây dựng... Nhiều DN đã chủ động thay đổi mô hình quản trị, đầu tư công nghệ và cải thiện môi trường sản xuất để thích ứng với các tiêu chuẩn ESG, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh và từng bước mở rộng thị trường.

Điển hình là Công ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn, hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thép tại Khu Kinh tế Nghi Sơn. Trong bối cảnh ngành thép chịu áp lực ngày càng lớn từ các yêu cầu giảm phát thải và tiêu chuẩn môi trường của thị trường quốc tế, DN xác định ESG không chỉ là trách nhiệm mà còn là chiến lược phát triển dài hạn. Những năm gần đây, công ty đầu tư đổi mới công nghệ, tối ưu quy trình sản xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng nguyên, nhiên liệu, giảm tiêu hao năng lượng và kiểm soát phát thải.

Song song với đó, DN tăng cường giám sát khí thải, nước thải và chất thải theo quy định; triển khai các giải pháp tuần hoàn nước trong sản xuất, tái sử dụng phế liệu thép, tối ưu mức tiêu hao điện năng ở các dây chuyền luyện và cán thép. Việc áp dụng đồng bộ các giải pháp này không chỉ góp phần giảm chi phí sản xuất, tiết kiệm tài nguyên mà còn giúp DN từng bước đáp ứng các tiêu chuẩn phát triển bền vững của khách hàng và thị trường xuất khẩu.

Không dừng lại ở yếu tố môi trường, Công ty TNHH MTV Thép VAS Nghi Sơn cũng chú trọng hai trụ cột còn lại của ESG là xã hội và quản trị. DN xây dựng môi trường làm việc an toàn, thường xuyên đào tạo kỹ năng, nâng cao nhận thức về an toàn lao động, thực hiện đầy đủ chế độ bảo hiểm, phúc lợi cho người lao động và cải thiện điều kiện làm việc tại nhà máy. Đồng thời, DN từng bước hoàn thiện hệ thống quản trị theo hướng minh bạch, tăng cường kiểm soát rủi ro, chuẩn hóa quy trình quản lý, xây dựng văn hóa DN dựa trên các giá trị trách nhiệm và tuân thủ pháp luật. Việc triển khai đồng bộ cả ba trụ cột ESG không chỉ giúp DN nâng cao hiệu quả hoạt động mà còn tạo lợi thế khi tiếp cận khách hàng, nhà đầu tư và các đối tác ngày càng ưu tiên những DN phát triển bền vững.

Nếu VAS Nghi Sơn xem ESG là chiến lược để nâng cao sức cạnh tranh thì với Công ty TNHH Sakurai Việt Nam, ESG lại là điều kiện để duy trì vị thế trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Là DN 100% vốn Nhật Bản hoạt động trong lĩnh vực may mặc xuất khẩu tại Thanh Hóa, Sakurai Việt Nam nhiều năm qua luôn phải đáp ứng các yêu cầu khắt khe từ các thương hiệu quốc tế về trách nhiệm môi trường, điều kiện lao động và năng lực quản trị. Ngoài chất lượng sản phẩm, các đối tác còn tiến hành đánh giá định kỳ nhà máy về mức độ tuân thủ quy định môi trường, an toàn lao động, quyền lợi người lao động và tính minh bạch trong hoạt động quản lý trước khi quyết định ký kết hoặc gia hạn đơn hàng.

Để đáp ứng những yêu cầu đó, DN đã chuẩn hóa quy trình sản xuất theo hướng tiết kiệm nguyên liệu, sử dụng hiệu quả điện, nước, tăng cường kiểm soát chất thải và tuân thủ nghiêm các quy định về bảo vệ môi trường. Đồng thời, DN chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, thực hiện đầy đủ các chế độ đối với người lao động, tổ chức đào tạo nâng cao tay nghề và xây dựng văn hóa DN theo phong cách quản trị Nhật Bản. Những thay đổi này không chỉ giúp Sakurai Việt Nam đáp ứng yêu cầu của các nhãn hàng quốc tế mà còn góp phần nâng cao năng suất, giảm chi phí sản xuất và củng cố uy tín trên thị trường xuất khẩu.

Theo Sở Công Thương Thanh Hóa, xu hướng phát triển bền vững đang tạo ra những yêu cầu mới đối với cộng đồng DN. Việc chủ động thực hành ESG không chỉ giúp DN đáp ứng các quy định của thị trường xuất khẩu mà còn nâng cao hiệu quả quản trị, tăng khả năng thu hút đầu tư và mở rộng cơ hội tham gia chuỗi cung ứng toàn cầu.

Trong bối cảnh các “hàng rào xanh” ngày càng trở thành tiêu chuẩn của thương mại quốc tế, ESG không còn là câu chuyện của riêng các tập đoàn lớn mà đang trở thành yêu cầu đối với mọi DN muốn phát triển bền vững. Với các DN Thanh Hóa, chủ động thực hành ESG không chỉ là cách đáp ứng yêu cầu của thị trường mà còn là cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh, xây dựng thương hiệu và tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài trong giai đoạn hội nhập.

Bài và ảnh: Chi Phạm