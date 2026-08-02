Sẵn sàng nguồn cung phân bón cho vụ thu mùa

Vụ thu mùa năm 2026, Thanh Hóa có kế hoạch gieo trồng 150.000ha diện tích các loại cây trồng. Đến ngày 22/7/2026 đã thực hiện gieo trồng được 127.153,7ha/150.000ha (đạt 84,8% kế hoạch). Các doanh nghiệp và cơ sở kinh doanh phân bón trên địa bàn tỉnh đã chủ động nguồn cung, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu của người dân.

Sản xuất phân bón tại nhà máy dinh dưỡng cây trồng Tiến Nông thuộc Công ty CP Công Nông nghiệp Tiến Nông.

Xã Bá Thước đặt mục tiêu gieo trồng 735ha các loại cây trồng trong vụ sản xuất thu mùa năm 2026. Trong đó, diện tích lúa 365ha, ngô 146ha, còn lại là diện tích rau, đậu, lạc. Đảm bảo hoàn thành diện tích gieo trồng, ngoài sớm triển khai phương án sản xuất, các phòng, ngành liên quan của xã còn thường xuyên kiểm tra, đôn đốc các thôn, hộ gia đình thực hiện gieo trồng đảm bảo khung thời vụ. Đồng thời, phối hợp với thôn tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện sản xuất theo kế hoạch đề ra. Bên cạnh đó, xã phối hợp với các cơ sở kinh doanh vật tư nông nghiệp trên địa bàn cung ứng đủ nguồn giống, phân bón phục vụ Nhân dân sản xuất. Đến thời điểm này, toàn bộ diện tích gieo trồng đã thực hiện xong, Nhân dân trong xã đang tập trung xuống đồng, chăm sóc diện tích lúa mùa và các cây trồng khác.

Ông Hà Văn Minh, thôn Chiềng Lau, xã Bá Thước, cho biết: “Vụ mùa này, gia đình tôi gieo cấy gần 5 sào lúa. Nhờ chủ động làm từ sớm, diện tích lúa gieo cấy hơn một tháng qua đang hồi xanh tốt và bắt đầu đẻ nhánh. Dù giá phân bón có tăng nhẹ so với trước, nhưng nguồn cung trên thị trường rất dồi dào, giúp bà con hoàn toàn yên tâm đầu tư sản xuất".

Đại lý Tuấn Hường, thôn Tráng, xã Bá Thước là cơ sở kinh doanh phân bón lớn trên địa bàn, với số lượng cung ứng khoảng 200 tấn phân bón/năm. Ông Nguyễn Văn Tuấn, chủ đại lý cho biết: “Để phục vụ vụ thu mùa, từ gần 2 tháng trước cơ sở đã nhập gần 100 tấn phân bón chính hãng như Phú Mỹ, Lâm Thao, Tiến Nông... Đến nay, đại lý đã tiêu thụ được 70 tấn. Mặc dù nguồn cung dồi dào nhưng giá phân bón vụ này tăng 10 - 15% so với trước.

Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông là doanh nghiệp sản xuất phân bón lớn trong tỉnh với năng lực sản xuất đạt 300.000 tấn/năm. Tại thị trường trong tỉnh cung cấp khoảng 50.000 tấn/năm, thông qua kênh tiêu thụ là các đại lý, hội nông dân, HTX... Đảm bảo nhu cầu phân bón của người dân trên địa bàn tỉnh trong sản xuất vụ thu mùa cần khoảng 25.000 tấn, đến ngày 28/7/2026, công ty đã cung ứng được 22.000/25.000 tấn phân bón các loại. Ông Nguyễn Trung Trụ, giám đốc kinh doanh công ty, cho biết: "Mặc dù giá nguyên liệu đầu vào có tăng, song nhờ chủ động mua nguyên liệu dự trữ, giá các loại phân bón của công ty vẫn duy trì ổn định đến tay người tiêu dùng.

Theo Sở Nông nghiệp và Môi trường, vụ thu mùa năm 2026, Thanh Hóa có tổng diện tích gieo trồng 150.000ha. Đến ngày 22/7, toàn tỉnh đã gieo trồng được 127.153,7ha/150.000ha (đạt 84,8%). Trong đó, diện tích lúa đã thực hiện gieo cấy 99,562,1ha/110.500ha (đạt 90,1% kế hoạch); diện tích ngô gieo trồng được 8.971,1ha/12.500ha (đạt 71,8%); rau đậu được 10.182,9ha/14.000ha (đạt 72,7%). Đến thời điểm này, nguồn cung phân bón từ các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh phân bón và các đại lý... đáp ứng tốt nhu cầu sử dụng của người sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Bài và ảnh: Minh Lý