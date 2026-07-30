Doanh nghiệp tăng tốc tuyển dụng lao động đáp ứng đơn hàng cuối năm

Bước sang nửa cuối năm 2026, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đang tăng tốc để hoàn thành đúng tiến độ các đơn hàng đã ký kết và triển khai kế hoạch mở rộng quy mô hoạt động. Thị trường lao động theo đó cũng “tăng nhiệt” với hàng chục nghìn chỉ tiêu tuyển dụng ở nhiều vị trí khác nhau.

Đơn hàng dồi dào, Công ty TNHH Keepgoing International Sports có nhu cầu tuyển thêm khoảng 200 lao động có tay nghề.

Ghi nhận tại nhiều doanh nghiệp thuộc các ngành xuất khẩu chủ lực như dệt may, da giày, cũng như các doanh nghiệp tại Khu Kinh tế Nghi Sơn và các Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho thấy tình hình đơn hàng trong nửa cuối năm 2026 duy trì mức tăng trưởng tích cực. Tốc độ phục hồi của các thị trường xuất khẩu lớn giúp sản lượng đơn hàng của nhiều nhà máy tăng bình quân khoảng 10% – 15% so với cùng kỳ. Áp lực giao hàng đúng hạn buộc các doanh nghiệp phải liên tục mở rộng quy mô và bổ sung nhân sự.

Tại Công ty TNHH may Thiên Nam, nhờ nguồn đơn hàng dồi dào đã ký kết cả năm, dây chuyền sản xuất đang vận hành liên tục. Để bảo đảm tiến độ, doanh nghiệp đã tích cực tuyển thêm lực lượng lao động mới. Bà Nguyễn Thị Liên, quản lý sản xuất công ty cho biết: “Mục tiêu từ nay đến cuối năm của chúng tôi là tuyển bổ sung khoảng 300 lao động ở các khâu may, hoàn thiện và kiểm hàng. Bên cạnh mức lương cơ bản, chúng tôi đưa vào các khoản phụ cấp hàng tháng như phụ cấp chuyên cần, xăng xe, nhà ở, bữa ăn ca chất lượng, giúp thu nhập bình quân của công nhân đạt từ 8,5 triệu đồng/tháng trở lên. Riêng đối với lao động có tay nghề cao hoặc thợ giỏi, công ty có chế độ thưởng năng suất vượt trội và hỗ trợ thu nhập riêng ngay từ tháng đầu tiên vào làm việc".

Chị Nguyễn Thị Dung, công nhân đang làm việc tại nhà máy may Thiên Nam chia sẻ: “Hiện tại, với việc tăng ca hợp lý và các khoản phụ cấp, thu nhập bình quân của tôi đạt khoảng 9 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, ban lãnh đạo công ty quan tâm rất chu đáo từ bữa ăn giữa ca, quà tặng các dịp lễ, tết cho đến việc đóng bảo hiểm đầy đủ, đúng hạn. Sự đồng hành này giúp chúng tôi cảm thấy rất yên tâm để gắn bó lâu dài”.

Theo khảo sát từ Trung tâm Dịch vụ việc làm Thanh Hóa, tổng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh trong 6 tháng cuối năm 2026 ước tính lên tới 25.000 lao động. Tuy nhiên, bức tranh thị trường năm nay ghi nhận sự chuyển dịch rõ nét: sự cạnh tranh không còn nằm ở phân khúc lao động phổ thông mà đang tập trung gay gắt vào lực lượng lao động có kỹ thuật và tay nghề vững vàng.

Trước áp lực khắt khe về mặt chất lượng từ phía đối tác nhập khẩu, các doanh nghiệp buộc phải nâng cao tiêu chuẩn đầu vào đối với nhân sự trực tiếp sản xuất. Bà Bùi Thu Phương, quản lý sản xuất Công ty TNHH Keepgoing International Sports, cho biết: “Doanh nghiệp chúng tôi đang mở rộng dây chuyền và có nhu cầu tuyển bổ sung khoảng 200 nhân viên. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là những lao động đã qua đào tạo nghề hoặc có kinh nghiệm. Các dòng sản phẩm giày thể thao xuất khẩu hiện nay đòi hỏi yêu cầu kỹ thuật rất khắt khe về độ chính xác, đường kim mũi chỉ và tính thẩm mỹ”.

Khẳng định lực lượng lao động có trình độ chuyên môn và kỹ thuật cao chính là lợi thế cạnh tranh cốt lõi quyết định sự sống còn và phát triển của doanh nghiệp, ông Cui Gang, Giám đốc sản xuất Công ty TNHH Công nghiệp SAB Việt Nam, cho biết: “Trong đợt tuyển dụng cuối năm nay, chúng tôi tập trung toàn lực vào các vị trí kỹ thuật cốt lõi – những người có khả năng vận hành, điều khiển và bảo trì hệ thống máy móc, dây chuyền công nghệ tự động hóa hiện đại. Để chiêu mộ các chuyên gia và kỹ thuật viên giàu kinh nghiệm, chúng tôi đưa ra mức lương thưởng rất cạnh tranh cùng lộ trình thăng tiến rõ ràng, đồng thời đảm bảo trọn vẹn các chính sách phúc lợi toàn diện”.

Nhu cầu tuyển dụng lớn và đa dạng trong giai đoạn cuối năm 2026 không chỉ giúp giải quyết bài toán nhân sự cho các doanh nghiệp, mà còn mở ra cơ hội lập nghiệp, nâng cao chất lượng cuộc sống cho người dân ngay trên chính quê hương, hạn chế tình trạng lao động phải ly hương làm ăn xa. Để hỗ trợ kết nối cung cầu cho doanh nghiệp và người lao động, các ngành, các địa phương trong tỉnh cũng đã triển khai nhiều hoạt động như: tổ chức các ngày hội việc làm, phiên chợ việc làm lưu động, ngày hội tuyển dụng trực tuyến, đẩy mạnh công tác tư vấn, định hướng nghề nghiệp... giúp người lao động tiếp cận thông tin, chủ động tìm kiếm công việc phù hợp với mức thu nhập tốt, cùng các chế độ phúc lợi được đảm bảo.

Bài và ảnh:Thanh Thảo