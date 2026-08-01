Cầu nối giữa doanh nghiệp với người lao động

Công ty TNHH Giày Kim Việt Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài, chuyên sản xuất giày dép xuất khẩu. Với mục tiêu sản xuất, kinh doanh gắn với việc bảo đảm hài hòa lợi ích giữa doanh nghiệp và người lao động (NLĐ), Công đoàn Công ty TNHH Giày Kim Việt Việt Nam có những hoạt động thiết thực nhằm chăm lo đời sống, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng, giúp NLĐ yên tâm làm việc và gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Công ty TNHH Giày Kim Việt Việt Nam trao quà cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Bà Nguyễn Thị Mến, Chủ tịch Công đoàn cơ sở Công ty TNHH Giày Kim Việt Việt Nam, cho biết: “Với phương châm lấy quyền và lợi ích của đoàn viên, NLĐ làm trọng tâm, công đoàn đã phối hợp chặt chẽ với ban giám đốc triển khai nhiều giải pháp chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của NLĐ. Công đoàn tích cực tham gia sửa đổi nội quy lao động phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng thương lượng, ký kết và thực hiện thỏa ước lao động tập thể; tổ chức hiệu quả hội nghị NLĐ, tăng cường đối thoại tại nơi làm việc. Qua đó, góp phần nâng cao chế độ, phúc lợi cho NLĐ, đồng thời đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức công đoàn trong doanh nghiệp”.

Trong quá trình hoạt động, công đoàn công ty đặc biệt coi trọng xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa trong doanh nghiệp, mà mục tiêu hàng đầu là nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho NLĐ. Công đoàn cơ sở tham gia cùng doanh nghiệp sửa đổi nội quy lao động phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình sản xuất của doanh nghiệp, trên cơ sở nguyện vọng của NLĐ; thường xuyên tổ chức đối thoại tại nơi làm việc để kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của NLĐ không để xảy ra các cuộc ngừng việc tập thể hay đình công trái pháp luật. Thương lượng với người sử dụng lao động ký kết thỏa ước lao động tập thể, với nhiều điều khoản có lợi hơn so với luật cho NLĐ về tiền lương, tiền thưởng, đảm bảo việc làm, nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, văn hóa ứng xử; thực hiện chính sách bình đẳng giới.

Cụ thể, ngoài mức lương cơ bản được xây dựng bảo đảm đời sống cho NLĐ, công ty còn thực hiện nhiều chế độ phụ cấp như: phụ cấp chức vụ từ 300.000 - 5.000.000 đồng/tháng; thâm niên cho NLĐ làm việc từ 1 năm trở lên từ 150.000 - 800.000 đồng/tháng; cơm trưa 22.000 đồng/người/ngày; nhà xa, nhà trọ từ 20km là 200.000 - 450.000 đồng/tháng; xăng xe 15.000 đồng/người/ngày; nuôi con dưới 6 tuổi 50.000 đồng/con/người/tháng; trợ cấp năng lực cho công nhân từ 200.000 - 400.000 đồng/tháng... Đặc biệt, NLĐ làm việc đủ 2 năm được xét nâng một bậc lương cơ bản. Các chính sách này không chỉ góp phần nâng cao thu nhập mà còn tạo động lực để NLĐ gắn bó lâu dài với doanh nghiệp.

Không chỉ bảo đảm quyền lợi và chăm lo đời sống vật chất, công đoàn thường xuyên tổ chức các hoạt động thăm hỏi công nhân bị ốm đau, tai nạn lao động, gia đình có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp sự cố đột xuất. Từ năm 2020 đến nay, công đoàn đã tổ chức thăm hỏi, hỗ trợ hơn 19.000 lượt đoàn viên, NLĐ với tổng kinh phí trên 1,5 tỷ đồng. Công đoàn đã tham mưu với ban giám đốc công ty thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao cho đoàn viên, NLĐ nhân các dịp kỷ niệm, ngày lễ hoặc tổ chức đội tham gia các hoạt động thể dục, thể thao do công đoàn cấp trên tổ chức, từ đó tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường rèn luyện thể lực và nâng cao đời sống tinh thần cho NLĐ.

Nhờ triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đối với NLĐ nên công nhân, lao động của công ty đều yên tâm gắn bó với doanh nghiệp. Anh Trần Văn Minh, công nhân cho biết: “Tôi vào làm việc ở đây hơn 2 năm, lãnh đạo công ty rất quan tâm đến đời sống của công nhân, tổ chức công đoàn thường xuyên thăm hỏi, giúp đỡ, động viên khi NLĐ gặp khó khăn. Được công ty thực hiện đầy đủ các chế độ theo Bộ luật Lao động và quan tâm chăm lo đời sống, chúng tôi rất an tâm, phấn khởi”.

Với nhiều hoạt động thiết thực hướng về đoàn viên, NLĐ, Công đoàn Công ty TNHH Giày Kim Việt Việt Nam đã và đang khẳng định vai trò là cầu nối giữa doanh nghiệp với NLĐ, góp phần xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, tạo nền tảng để doanh nghiệp phát triển bền vững.

Bài và ảnh: Thanh Huê