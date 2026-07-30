Nâng cao kiến thức, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi thành viên

Nhằm giúp khu vực kinh tế tập thể phát triển bền vững, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa đã và đang đẩy mạnh các hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức quản trị, đồng thời chú trọng các lớp truyền thông về bảo hiểm xã hội (BHXH) để bảo vệ quyền và lợi ích an sinh lâu dài cho các thành viên.

Thành viên HTX tham gia các khóa tập huấn, truyền thông do Liên minh HTX tổ chức được giải đáp các khó khăn để phát triển bền vững.

Trong bối cảnh kinh tế thị trường và xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, quản trị và vận hành HTX theo kiểu cũ không còn phù hợp. Nhận thức rõ điều đó, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa xác định công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho cán bộ, thành viên và hỗ trợ, bảo vệ quyền lợi cho người lao động tại các HTX là nhiệm vụ trọng tâm. Hằng năm, Liên minh HTX tỉnh phối hợp mở các lớp tập huấn, với nội dung bám sát thực tiễn về chuyển đổi số và quản trị; kỹ năng tài chính... nhằm hướng dẫn các HTX ứng dụng công nghệ, đưa sản phẩm lên sàn thương mại điện tử, đăng ký mã số vùng trồng và chuẩn hóa quy trình OCOP. Đồng thời, trang bị thêm kiến thức để cán bộ quản lý nâng cao năng lực lập phương án kinh doanh, tiếp cận nguồn vốn ưu đãi từ Quỹ Hỗ trợ phát triển HTX.

Trong tháng 7, Liên minh HTX tỉnh phối hợp với cơ quan BHXH tổ chức lớp truyền thông về BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT). Theo khảo sát, tại nhiều HTX, nhận thức của người lao động và ngay cả ban quản trị về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình hay BHXH bắt buộc còn hạn chế. Do đó, thông qua các buổi truyền thông trực tiếp, đối thoại chính sách, nhận thức về an sinh xã hội của cán bộ, thành viên HTX được nâng lên, từ đó hiểu rõ quyền lợi và sự cần thiết của việc tham gia BHXH.

Tại HTX Dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn, phường Hạc Thành, các thành viên ban quản trị HTX chú trọng vận động thành viên tham gia BHYT, BHXH tự nguyện. Bà Đặng Thị Thủy, Giám đốc HTX Dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn, cho biết: HTX có 327 người lao động và thành viên HTX. Thực hiện chủ trương chung của Nhà nước và Liên minh HTX tỉnh, HTX dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn đã tổ chức đóng đầy đủ BHXH, BHYT và bảo hiểm thất nghiệp cho 100% thành viên và người lao động, giúp họ yên tâm công tác, gắn bó lâu dài với nghề lao động công ích”.

Thông qua việc được tham gia đóng bảo hiểm đầy đủ, các thành viên người lao động tại HTX Dịch vụ vệ sinh môi trường Tân Sơn được bảo vệ quyền lợi ốm đau, thai sản và hưu trí nên có thêm động lực, trách nhiệm trong lao động và xây dựng HTX kiểu mẫu. Đồng thời, xây dựng HTX trở thành một trong những “ngôi sao HTX” của tỉnh - danh hiệu vừa được Liên minh HTX Việt Nam vinh danh.

Để bảo đảm quyền lợi cho người lao động và thực hiện theo quy định tại Điều 2 Luật BHXH năm 2014, Liên minh HTX tỉnh đã phối hợp với BHXH tỉnh, các ngành, đơn vị liên quan và các huyện, thị xã, thành phố tuyên truyền, vận động các HTX tham gia đóng BHXH, BHYT cho cán bộ, thành viên.

Theo thống kê, hiện nay, toàn tỉnh có 545 HTX tham gia đóng BHXH, đạt 38,7% tổng số HTX đang hoạt động toàn tỉnh, với 2.749 người tham gia. Tổng số tiền đóng BHXH là 29,9 tỷ đồng. Thanh Hóa được đánh giá là địa phương có số đơn vị HTX, số người tham gia đóng BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp tăng hơn so với cùng kỳ.

Bà Hà Thị Thúy, Trưởng Phòng Chính sách và Phong trào, Liên minh HTX tỉnh, cho biết: “Thời gian tới, Liên minh HTX tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các khóa đào tạo, đồng thời chủ động hơn nữa trong việc đồng hành, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho thành viên. Qua đó, khẳng định vai trò cầu nối vững chắc, đưa khu vực kinh tế tập thể tỉnh Thanh Hóa phát triển ngày càng hiệu quả và bền vững”.

Khi mỗi HTX trở thành một “mắt xích” khỏe mạnh và người lao động được an tâm cống hiến, khu vực kinh tế tập thể Thanh Hóa chắc chắn sẽ tiếp tục bứt phá, đóng góp tích cực vào sự phát triển kinh tế - xã hội chung của toàn tỉnh.

Bài và ảnh: Lê Hòa